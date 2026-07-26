Pai é baleado por vizinho após bola dos filhos bater em portão em Vila Velha

Uma briga entre vizinhos em Vila Garrido, Vila Velha, na tarde deste sábado (25), acabou com a prisão de um homem de 80 anos de idade, por tentativa de homicídio e porte irregular de armas de fogo.





Após uma discussão com os vizinhos por conta da bola que, segundo o idoso, batia em seu portão, o homem, identificado como Manoel Bromoschenkel, pegou uma arma em casa e atirou no pai das crianças que brincavam na rua. O homem foi atingido no ombro e socorrido para o hospital. Ele está estável, segundo a família, e aguarda por cirurgia para a retirada da bala.