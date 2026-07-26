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Tentativa de homicídio

Pai é baleado por vizinho após bola dos filhos bater em portão em Vila Velha

Autor dos disparos tentou fugir, mas foi localizado e detido por tentativa de homicídio e posse irregular de armas de fogo, após confessar os crimes

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 19:55

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

26 jul 2026 às 19:55

Uma briga entre vizinhos em Vila Garrido, Vila Velha, na tarde deste sábado (25), acabou com a prisão de um homem de 80 anos de idade, por tentativa de homicídio e porte irregular de armas de fogo. 


Após uma discussão com os vizinhos por conta da bola que, segundo o idoso, batia em seu portão, o homem, identificado como Manoel Bromoschenkel, pegou uma arma em casa e atirou no pai das crianças que brincavam na rua. O homem foi atingido no ombro e socorrido para o hospital. Ele está estável, segundo a família, e aguarda por cirurgia para a retirada da bala.

Vizinho preso por tentativa de homícídio e posse irregular de arma após reclamar de bola no portão
Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o pai fica à frente da família, no canto superior direito, antes de vizinho atirar. Videomonitoramento

Após atirar contra o vizinho, o homem fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar. De acordo com as informações da PM, o suspeito confessou ter atirado e ainda disse aos policiais que tinha armas e munições em casa. Uma guarnição prosseguiu ao endereço indicado e apreendeu 23 munições, sendo 21 de calibre 38 e duas de espingarda, além de quatro armas de fogo: um revólver calibre 38, duas armas de pressão e uma espingarda calibre 24. 


Em seguida, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma. Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Três disparos

A esposa da vítima, que não quis se identificar, disse ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, que o suspeito atirou três vezes na direção do marido, com uma bala pegando de raspão e outra atingindo o ombro. Ele foi encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias e aguarda por uma cirurgia para a retirada da bala, prevista para acontecer em dois dias.


Os vizinhos contam que esse senhor já brigava com as crianças havia algum tempo. Há cerca de 15 dias, ele chegou a sair de casa com uma espingarda e apontar às crianças, contou a esposa da vítima. E a reclamação é sempre a mesma: ele não gosta das crianças brincando na rua, e se irrita quando a bola acerta o portão da casa dele.

A esposa da vítima contou, ainda, que ela e o marido proibiram os filhos de brincarem na rua, nos últimos dias. Mas que resolveram, neste sábado (25), se sentar na calçada para que as crianças pudessem brincar. Até que esse senhor saiu de casa, reclamou novamente sobre o portão, e seu marido reagiu verbalmente, discutindo com o vizinho.


O senhor, então, entrou em casa e voltou com um revólver, disparando contra o marido da mulher. A família correu para casa, buscando se proteger. Em seguida, ela e o marido acionaram a polícia.

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