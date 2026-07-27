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Mulher é perseguida por desconhecido durante a madrugada em Colatina; vídeo

Câmeras registraram homem correndo atrás da vítima, que conseguiu escapar após pedir ajuda a ocupantes de um carro

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 20:36

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

27 jul 2026 às 20:36

Uma mulher relata ter sido perseguida por um homem na madrugada desta segunda-feira (27), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Funcionária de um restaurante, ela afirma que não conhecia o suspeito e só conseguiu escapar após pedir ajuda aos ocupantes de um carro que passava pelo local. A identidade da vítima será preservada nesta matéria por questões de segurança.


O caso aconteceu por volta das 3h, no bairro São Silvano. A mulher contou que havia levado o cachorro a uma clínica veterinária após o animal sofrer convulsões durante a madrugada. Depois de deixá-lo internado, ela seguia a pé para casa.


De acordo com o relato, ela cruzou com o homem caminhando em sentido oposto. Pouco depois, percebeu que ele havia mudado de direção e passou a segui-la. Ao notar que o suspeito se aproximava, ela acelerou o passo, e ele fez o mesmo.


Imagens de câmeras de segurança registraram o homem correndo atrás da mulher. Ela então pediu socorro aos ocupantes de um carro que passava pela via. Nas imagens, é possível ver que o suspeito deixa o local após a aproximação do veículo.


Segundo a vítima, os ocupantes do carro a levaram até sua residência após o ocorrido. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Regional de Colatina.

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