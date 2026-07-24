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Noroeste capixaba

Após mais de um ano, passarela da Ponte de Ferro segue sem reforma em Colatina

Prefeitura voltou a interditar a passarela nesta sexta-feira (24) e busca recursos para a obra

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 20:26

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 jul 2026 às 20:26
A Ponte Agenor Alves conecta os bairros Adélia Giuberti e Esplanada.
A Ponte Agenor Alves conecta os bairros Adélia Giuberti e Esplanada. Heriklis Douglas

A passarela de pedestres da Ponte Agenor Alves, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, voltou a ser interditada nesta sexta-feira (24) por problemas estruturais. Conhecida como "Ponte de Ferro", a estrutura liga os bairros Adélia Giuberti e Esplanada e apresenta sinais de corrosão há mais de um ano.


O local já havia sido interditado pela Prefeitura em maio de 2025, quando foi identificada a corrosão da estrutura metálica da ponte. Porém, o Município alega que o bloqueio foi removido por terceiros, sem autorização.

Prefeitura de Colatina informou que o bloqueio da passarela foi implantado novamente na tarde desta sexta-feira (24).
Prefeitura de Colatina informou que o bloqueio da passarela foi implantado novamente na tarde desta sexta-feira (24). Divulgação | Prefeitura de Colatina

Moradores que utilizavam a passagem no dia a dia relataram insegurança e, muitas vezes, preferiram usar a pista destinada a veículos. Uma dessas pessoas é Alícia Pires, gerente de marketing que passa pela ponte diariamente para ir ao trabalho. 


"Ali [na passarela] está muito instável. A primeira vez que fui passar, deu uma instabilidade e fiquei com medo de cair. Então, prefiro passar aqui, dividindo espaço com os carros, do que ali. Me dá mais segurança", conta.


A empregada doméstica Ivanilda Vieira, que atravessa a ponte há cerca de 10 anos, revela que sempre achou a estrura precária. "Tenho medo de cair lá embaixo, porque tem uns buracos [na passarela]. É uma ponte tão legal para tirar foto e está desse jeito", lamenta.


A preocupação com a ponte também é compartilhada por motoristas. A empresária Fausta Giurisatto afirma que atravessa a estrutura de carro diariamente e percebe a deterioração. "Essa ponte há muito tempo apresenta ferrugens", diz a moradora. "Ela tem que ser restaurada, cuidada. Tem que ter um carinho maior com essa estrutura histórica da nossa cidade".

É possivel ver buracos no piso da passarela para pedestres da ponte.
É possivel ver buracos no piso da passarela para pedestres da ponte. Heriklis Douglas

Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que acompanha o caso junto ao Ministério Público e que laudos técnicos preliminares apontaram a necessidade de uma reforma completa da estrutura.


Segundo o município, a administração trabalha na captação de recursos, por meio de emendas parlamentares, para viabilizar a execução da obra, uma vez que não há disponibilidade orçamentária imediata para a intervenção.


Aos pedestres, a Prefeitura orienta que acatem a interdição e explica que a circulação a pé pela pista destinada aos veículos representa um risco.

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