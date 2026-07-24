Após mais de um ano, passarela da Ponte de Ferro segue sem reforma em Colatina

Moradores que utilizavam a passagem no dia a dia relataram insegurança e, muitas vezes, preferiram usar a pista destinada a veículos. Uma dessas pessoas é Alícia Pires, gerente de marketing que passa pela ponte diariamente para ir ao trabalho.





"Ali [na passarela] está muito instável. A primeira vez que fui passar, deu uma instabilidade e fiquei com medo de cair. Então, prefiro passar aqui, dividindo espaço com os carros, do que ali. Me dá mais segurança", conta.





A empregada doméstica Ivanilda Vieira, que atravessa a ponte há cerca de 10 anos, revela que sempre achou a estrura precária. "Tenho medo de cair lá embaixo, porque tem uns buracos [na passarela]. É uma ponte tão legal para tirar foto e está desse jeito", lamenta.





A preocupação com a ponte também é compartilhada por motoristas. A empresária Fausta Giurisatto afirma que atravessa a estrutura de carro diariamente e percebe a deterioração. "Essa ponte há muito tempo apresenta ferrugens", diz a moradora. "Ela tem que ser restaurada, cuidada. Tem que ter um carinho maior com essa estrutura histórica da nossa cidade".