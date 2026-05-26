Confecções de Colatina aceleram produção para o inverno e apostam no jeans como tendência

Faltando pouco mais de um mês para a chegada do inverno, as fábricas de confecção de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já intensificaram a produção das coleções voltadas para a estação. Conhecida como um dos principais polos de moda do Espírito Santo, a cidade aposta nas peças de inverno para atender a demanda do comércio e dos consumidores nos próximos meses.
Nas fábricas, as máquinas funcionam em ritmo acelerado desde o fim do ano passado. A principal aposta desta temporada é o clássico jeans, que retorna com força total nas coleções de inverno.
De acordo com o diretor do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina (Sinvesco), Marcio Canisqui, a expectativa para este ano é de estabilidade, com o mercado aquecido e boas perspectivas para o setor.
O mercado está aquecido, a gente está estimando sim uma melhora, porque todo ano vai mudando. Teve ano que foi melhor jeans, outro malha, alfaiataria, mas o mercado está aquecido
Marcio Canisqui
Diretor da Sivesco
O setor têxtil é um dos responsáveis por movimentar a economia local e gerar empregos na região. No shopping atacadista de Colatina, que comercializa exclusivamente para lojistas, as vitrines já mostram as tendências que devem marcar o inverno deste ano. As peças mais chamativas ganham destaque nesta temporada.
O que veio fortemente para a gente são as blusas com golas bem altas, laços fartos na gola, está usando muito broches, gravatinhas e o jeans
Joelma Gusson
Diretora do Shopping
Além das tendências da moda, os comerciantes também estão otimistas com as vendas deste ano. Alguns empresários do setor esperam um crescimento entre 10% e 15% em relação ao mesmo período do ano passado.