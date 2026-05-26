Confecções de Colatina aceleram produção para o inverno e apostam no jeans como tendência

Faltando pouco mais de um mês para a chegada do inverno, as fábricas de confecção de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já intensificaram a produção das coleções voltadas para a estação. Conhecida como um dos principais polos de moda do Espírito Santo, a cidade aposta nas peças de inverno para atender a demanda do comércio e dos consumidores nos próximos meses.