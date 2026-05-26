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Moda e economia

Confecções de Colatina aceleram produção para o inverno e apostam no jeans como tendência

Com fábricas em ritmo acelerado desde o fim do ano passado, alguns comerciantes de Colatina esperam crescimento de até 15% nas vendas durante a época mais fria do ano

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 17:39

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

26 mai 2026 às 17:39
Boa parte das peças para a estação mais fria do ano já foram produzidas em Colatina Célio Ferreira

Faltando pouco mais de um mês para a chegada do inverno, as fábricas de confecção de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já intensificaram a produção das coleções voltadas para a estação. Conhecida como um dos principais polos de moda do Espírito Santo, a cidade aposta nas peças de inverno para atender a demanda do comércio e dos consumidores nos próximos meses.

Nas fábricas, as máquinas funcionam em ritmo acelerado desde o fim do ano passado. A principal aposta desta temporada é o clássico jeans, que retorna com força total nas coleções de inverno.

As confecções de Colatina seguem em ritmo acelerado para a produção do vestuário para o inverno Célio Ferreira

De acordo com o diretor do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina (Sinvesco), Marcio Canisqui, a expectativa para este ano é de estabilidade, com o mercado aquecido e boas perspectivas para o setor.

O mercado está aquecido, a gente está estimando sim uma melhora, porque todo ano vai mudando. Teve ano que foi melhor jeans, outro malha, alfaiataria, mas o mercado está aquecido

Marcio Canisqui 

Diretor da Sivesco

Roupas em jeans seguirão em alta no inverno deste ano
 Célio Ferreira

O setor têxtil é um dos responsáveis por movimentar a economia local e gerar empregos na região. No shopping atacadista de Colatina, que comercializa exclusivamente para lojistas, as vitrines já mostram as tendências que devem marcar o inverno deste ano. As peças mais chamativas ganham destaque nesta temporada.

O que veio fortemente para a gente são as blusas com golas bem altas, laços fartos na gola, está usando muito broches, gravatinhas e o jeans

Joelma Gusson

Diretora do Shopping

Além das tendências da moda, os comerciantes também estão otimistas com as vendas deste ano. Alguns empresários do setor esperam um crescimento entre 10% e 15% em relação ao mesmo período do ano passado.

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