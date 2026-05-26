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"Vou chorar"

Vídeo de emoção genuína de criança de Vila Velha ao avistar baleia viraliza nas redes sociais

De um apartamento, a moradora Bruna Hott filmou a reação da filha ao avistar o animal na região da Praia da Costa no último dia 20; temporada delas no litoral capixaba, inclusive, já começou

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 16:53

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 mai 2026 às 16:53

Um vídeo publicado nas redes sociais pela moradora Bruna Hott viralizou e ultrapassou 700 mil visualizações nesta semana ao mostrar a reação emocionante da filha ao avistar uma baleia-jubarte na Praia da Costa, em Vila Velha. Nas imagens (veja acima), a criança acompanha a movimentação no mar enquanto tenta localizar o animal. Ao perceber a baleia, ela não consegue conter a emoção. “Ai, vou chorar! Mãe, a baleia!”, diz. Em seguida, ela comemora o avistamento. “Ai, eu vi! Que lindo!”, exclama no vídeo – a reportagem de A Gazeta tenta contato com a família para mais detalhes da experiência.


Segundo Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte e ambientalista, a baleia foi vista no litoral capixaba no último dia 20 de maio, a cerca de uma milha da costa, aproximadamente mil metros da praia. “Ela estava pertinho. Isso também para a gente é muito interessante ver uma baleia tão próxima assim da costa”, afirmou.

Temporada das jubartes começa no ES

Criança se emociona ao ver baleia-jubarte na Praia da Costa, em Vila Velha
Baleia-jubarte foi avistada na Praia da Costa, em Vila Velha Bruna Hott

De acordo com Sandro, a aparição da jubarte marca oficialmente o início da temporada de baleias no litoral do Espírito Santo, período que segue até outubro. Ele destacou que o fenômeno já havia sido registrado em 2025. “No ano passado, a gente teve nesse mesmo período de maio a aparição de uma baleia-jubarte. Inclusive, ela apareceu no dia do aniversário de Vila Velha, dia 23 de maio”, relembrou.


Além da baleia registrada em Vila Velha, o instituto também recebeu relatos de aparições em Marataízes.

Monitoramento científico já começou

Segundo o coordenador do projeto, as equipes já iniciaram os embarques científicos para monitoramento das baleias-jubarte no litoral do Estado. “Ontem a equipe saiu, visualizou cinco baleias e também tivemos registros de mais de cinco golfinhos nariz-de-garrafa”, contou.


O instituto realiza há mais de oito anos estudos sobre os impactos das atividades humanas nos animais, especialmente relacionados ao tráfego marítimo. Atualmente, os pesquisadores utilizam drones, monitoramento acústico e metodologias embarcadas para acompanhar os animais.

Projeto quer rastrear baleias em tempo real

Uma das novidades previstas para esta temporada é a implantação de tags de monitoramento via satélite em até 12 baleias. Segundo Sandro, o equipamento permitirá acompanhar o deslocamento e comportamento dos animais no litoral brasileiro. “Em tempo real, nós vamos saber aonde que essas baleias estão. Isso vai nos ajudar nesse monitoramento, entender como é que está a permanência delas junto com esses fluxos de navio”, explicou.


Os equipamentos, porém, ainda passam por processo de importação e podem começar a ser utilizados somente em 2027.

Turismo de observação começa em junho

Com o início da temporada, os passeios turísticos para observação das baleias também devem começar na segunda quinzena de junho. Segundo Sandro, apenas agências capacitadas e autorizadas podem operar os passeios, que seguem normas específicas para garantir a segurança dos animais. “As embarcações vão até o habitat das baleias. Então existem normas de avistamento, normativas de permanência. Se a baleia estiver com filhotes, por exemplo, não pode permanecer mais de 15 minutos com a distância de 200 metros”, explicou.


Os interessados podem consultar informações sobre os passeios no site queroverbaleia.com

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