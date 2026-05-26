Vídeo de emoção genuína de criança de Vila Velha ao avistar baleia viraliza nas redes sociais

Um vídeo publicado nas redes sociais pela moradora Bruna Hott viralizou e ultrapassou 700 mil visualizações nesta semana ao mostrar a reação emocionante da filha ao avistar uma baleia-jubarte na Praia da Costa, em Vila Velha. Nas imagens (veja acima), a criança acompanha a movimentação no mar enquanto tenta localizar o animal. Ao perceber a baleia, ela não consegue conter a emoção. “Ai, vou chorar! Mãe, a baleia!”, diz. Em seguida, ela comemora o avistamento. “Ai, eu vi! Que lindo!”, exclama no vídeo – a reportagem de A Gazeta tenta contato com a família para mais detalhes da experiência.





Segundo Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte e ambientalista, a baleia foi vista no litoral capixaba no último dia 20 de maio, a cerca de uma milha da costa, aproximadamente mil metros da praia. “Ela estava pertinho. Isso também para a gente é muito interessante ver uma baleia tão próxima assim da costa”, afirmou.