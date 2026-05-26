Vingança por troca de facção motivou morte de jovem em Vila Velha

Vingança por troca de facção: esta foi a motivação do crime que terminou com o assassinato de Jhonatas dos Santos Almeida, de 20 anos, morto após serem disparados 10 tiros contra ele, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O caso aconteceu há quase um ano, mas o inquérito foi concluído pela Polícia Civil neste mês.





O delegado Cleudes Junior contou que Jhonatas era da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), atuando na região da Sebastião Inácio e QG, em Santa Rita. Porém, decidiu trocar para o Primeiro Comando de Vitória (PCV), tornando-se gerente do tráfico e atuando na área do Pingo D'Água, no mesmo bairro.





"Em razão dessa desistência, dele ter partido para uma outra facção, os integrantes da facção anterior ordenaram a morte dele", disse o delegado.





De acordo com a PC, dois dos envolvidos já estão presos e quatro seguem foragidos. São eles: