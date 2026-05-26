Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Emboscada

Vingança por troca de facção motivou morte de jovem em Vila Velha

Jhonatas dos Santos Almeida foi assassinado em plena luz do dia, em Santa Rita; polícia afirma que dez tiros foram disparados

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 17:01

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

26 mai 2026 às 17:01

Vingança por troca de facção: esta foi a motivação do crime que terminou com o assassinato de Jhonatas dos Santos Almeida, de 20 anos, morto após serem disparados 10 tiros contra ele, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O caso aconteceu há quase um ano, mas o inquérito foi concluído pela Polícia Civil neste mês.


O delegado Cleudes Junior contou que Jhonatas era da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), atuando na região da Sebastião Inácio e QG, em Santa Rita. Porém, decidiu trocar para o Primeiro Comando de Vitória (PCV), tornando-se gerente do tráfico e atuando na área do Pingo D'Água, no mesmo bairro.


"Em razão dessa desistência, dele ter partido para uma outra facção, os integrantes da facção anterior ordenaram a morte dele", disse o delegado.


De acordo com a PC, dois dos envolvidos já estão presos e quatro seguem foragidos. São eles:

  • image
    Margleydson Ferreira de Oliveira, de 32 anos
    Mandante do crime e foragido da Justiça
  • image
    Rodrigo de Almeida Silva, vulgo Jabalau, de 34 anos
    Mandante do crime e foragido da Justiça
  • image
    Vinicios Araújo, vulgo Memé, de 26 anos
    Autor do crime e foragido da Justiça
  • image
    Iago Augusto Pereira Amorim, vulgo Boquinha, de 25 anos
    Autor do crime e foragido da Justiça
  • image
    Carlos Flávio dos Santos, vulgo Vinicius Junior, de 27 anos
    Autor do crime e preso em 20/04/2026
  • image
    Vinicios Gonçalves da Silva, vulgo Famosinho
    Autor do crime e preso em 13/05/2026

A polícia explicou que a prisão preventiva foi decretada para todos e que os foragidos já são réus, após a corporação enviar uma denúncia que foi recebida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, pelo WhatsApp 27 99253-8181 ou pelo site, clicando aqui.

Emboscada, segundo a polícia

O alvo dos atiradores saía da casa da namorada, quando foi morto com 10 disparos de arma de fogo em plena luz do dia. Segundo a polícia, quatro homens estavam aguardando Jhonatas: dois em um carro e os outros em uma esquina. O delegado avalia que foi uma emboscada.


"Foi uma emboscada, porque eles estavam esperando ele. Já sabiam que ele estava na casa da namorada. Eles estavam num carro que, até o presente momento, não foi identificado. E aí, no momento em que ele desce da casa dela, coloca o capacete, mas, quando ele vai montar, já é surpreendido pelos disparos", detalhou.


Jhonatas já possuía uma certa relevância no tráfico de drogas na região de Santa Rita, em Vila Velha, com diversas passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Quando trocou de facção, começou a ser ameaçado por integrantes do TCP e, segundo o delegado, ele sempre portava uma arma, sendo essa a justificativa dele estar armado no momento do ataque.

Veja Também 

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória

MPES denuncia policial que atirou no rosto de motoboy em Vitória

Wesley Rocha Gonçalves, de 42 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (26), na zona rural da cidade

Ex-companheiro é preso e confessa que matou atendente a tiros em Ponto Belo

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ

Jovem é preso com “combos” de drogas em bairro marcado por chacina em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Bairro Santa Rita Vila Velha tráfico de drogas crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
STF mantém fim da aposentadoria compulsória como punição a juízes
Criança se emociona ao ver baleia-jubarte na Praia da Costa, em Vila Velha
Vídeo de emoção genuína de criança de Vila Velha ao avistar baleia viraliza nas redes sociais
Corrida do Popeye estreia no Espírito Santo em junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados