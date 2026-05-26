Ex-companheiro é preso e confessa que matou atendente a tiros em Ponto Belo

Foi preso na manhã desta terça-feira (26) o suspeito de matar a atendente de consultório odontológico Laiane Bandeira Barros, de 27 anos, com tiros na cabeça, no povoado de Delmasio, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Civil, Wesley Rocha Gonçalves, de 42 anos, que é ex-companheiro da vítima, foi localizado na zona rural do município e confessou o crime.





O caso é investigado como feminicídio. Laiane foi atingida na cabeça e o no pescoço. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada em estado graver ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.





O atual companheiro de Laiane disse à Polícia Militar que o atirador seria o ex-companheiro da vítima. Segundo ele, Wesley teria enviado mensagens com ameaças para ela antes do crime. Ainda conforme o relato, os dois estavam em casa quando o suspeito invadiu o imóvel e atirou contra o casal. Ele não foi atingido e conseguiu fugir, já a mulher foi baleada.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre a motivação do crime, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.