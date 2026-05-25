Mulher é assassinada a tiros dentro de imóvel em Ponto Belo

Uma mulher de 27 anos, identificada como Laiane Bandeira Barros, foi assassinada a tiros na segunda-feira (25) no povoado de Delmásio, em Ponto Belo, Norte do Espírito Santo. A vítima foi atingida na cabeça e no pescoço.





De acordo com a Polícia Militar, o companheiro da vítima relatou que ambos estavam em casa quando um suspeito invadiu o imóvel e atirou contra o casal. Ele não foi atingido e conseguiu fugir. O homem afirmou ainda que o atirador seria um ex-namorado de Laiane, que enviava mensagens com ameaças à vítima.





Laiane foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada em estado grave ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde a morte foi confirmada.





A Polícia Civil investiga o crime. Nenhum suspeito foi preso até a publicação da reportagem.