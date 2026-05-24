Chacina em Flexal: suspeito de atirar e matar matar quatro é preso em Cariacica

Um homem de 28 anos foi preso na operação para encontrar os autores dos tiros que mataram quatro pessoas, sendo três de uma mesma família, em Flexal II, Cariacica, no sábado (23). Na ocasião, a polícia também prendeu um outro suspeito de 31 anos por tráficos de drogas.





Os nomes dos alvos da prisão e também das vítimas da chacina não foram divulgados pelas autoridades.





De acordo com a Polícia Civil, o homem de 28 anos foi autuado em flagrante por quatro homicídios duplamente qualificados e por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Já o suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.





Os detalhes das prisões serão divulgadas em entrevista coletiva do tenente-coronel Prado, na tarde deste domingo (24). Durante as diligências, equipes da Polícia Militar também apreenderam drogas e uma arma.