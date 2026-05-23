Chacina em Flexal 2: ataque a tiros mata três da mesma família e um amigo

Parentes das vítimas estiveram no local da chacina. Abalados, eles preferiram não gravar entrevista, mas relataram que quatro dos cinco homens atacados eram da mesma família. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.





A polícia realiza buscas pelos suspeitos do crime, que mobilizou moradores da região. De acordo com as primeiras investigações, a principal linha de apuração é de que o ataque tenha sido uma represália de traficantes que atuam no bairro, após um desentendimento ocorrido horas antes.





Ainda segundo a polícia, há suspeita de que os criminosos tenham fugido por uma escadaria que dá acesso ao campo do Apolo, área apontada como de intensa movimentação do tráfico.





O terreno onde o crime aconteceu pertence ao Ministério Internacional Resgatado para Contar (MIRC Brasil), organização que desenvolve projetos sociais e ações comunitárias na região. Responsável pela iniciativa, o pastor Sidney Pereira de Souza e Silva, conhecido como pastor Sinei, explicou que uma pessoa pediu para cortar a estrutura de uma árvore no local para fazer móveis. Ele gravou um vídeo se posicionando sobre o ocorrido (veja abaixo).