Chacina em Flexal 2: ataque a tiros mata três da mesma família e um amigo

Três homens da mesma família e um amigo foram mortos a tiros, e outra pessoa ficou ferida na tarde deste sábado (23), no bairro Flexal 2, em Cariacica. As vítimas estavam em um terreno onde realizavam corte de madeira quando foram surpreendidas por criminosos armados. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de represália do tráfico na região.
Morreram um homem, um dos filhos, o genro e um amigo da família, segundo informações apuradas pela repórter Priciele Venturin, da TV Gazeta, junto à Polícia Civil. De acordo com a corporação, o sobrevivente, outro filho do homem, foi atingido no peito, socorrido e está internado em um hospital da Grande Vitória.
Parentes das vítimas estiveram no local da chacina. Abalados, eles preferiram não gravar entrevista, mas relataram que quatro dos cinco homens atacados eram da mesma família. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
A polícia realiza buscas pelos suspeitos do crime, que mobilizou moradores da região. De acordo com as primeiras investigações, a principal linha de apuração é de que o ataque tenha sido uma represália de traficantes que atuam no bairro, após um desentendimento ocorrido horas antes.
Ainda segundo a polícia, há suspeita de que os criminosos tenham fugido por uma escadaria que dá acesso ao campo do Apolo, área apontada como de intensa movimentação do tráfico.
O terreno onde o crime aconteceu pertence ao Ministério Internacional Resgatado para Contar (MIRC Brasil), organização que desenvolve projetos sociais e ações comunitárias na região. Responsável pela iniciativa, o pastor Sidney Pereira de Souza e Silva, conhecido como pastor Sinei, explicou que uma pessoa pediu para cortar a estrutura de uma árvore no local para fazer móveis. Ele gravou um vídeo se posicionando sobre o ocorrido (veja abaixo).
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A Polícia Militar também confirmou a ocorrência, mas não deu detalhes sobre a ação criminosa.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Errata
A versão anterior desta matéria informava que os quatro mortos seriam da mesma família, mas a reportagem confirmou posteriormente que uma das vitimas é um amigo. O homem que sobreviveu também era membro da família. O título e o texto foram corrigidos.