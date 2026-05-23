Morreu na noite desta sexta-feira (22), aos 83 anos, o médico José Vamberto de Oliveira Lemos, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Conhecido como Dr. Vamberto, ele lutava contra um câncer de próstata desde 2024 e sofreu uma parada cardiorrespiratória.





Muito querido na cidade, Dr. Vamberto construiu uma trajetória marcada pela dedicação à medicina e ao serviço público. Ele era pai do jornalista Philipe Lemos, ex-apresentador da TV Gazeta.





Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, chegou ao Espírito Santo no fim da década de 1970, ainda recém-formado. Em Nova Venécia, atuou no Hospital São Marcos e no Centro de Saúde do município, onde desenvolveu um programa de prevenção voltado a pacientes hipertensos e diabéticos. A iniciativa foi premiada e serviu de modelo para outras cidades capixabas, como Aracruz.





Clínico geral e pneumologista, também teve atuação importante no controle e na erradicação da tuberculose. Além da carreira na saúde pública, exerceu por 10 anos a função de capitão médico da Polícia Militar no 2º Batalhão, em Nova Venécia.





Reconhecido pela simplicidade, bom humor e vocação, era descrito por amigos, pacientes e familiares como um médico que exercia a profissão por amor. Dos 45 anos de carreira, apenas cinco foram dedicados ao consultório particular; o restante foi voltado ao atendimento público municipal e estadual.