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Obituário

25/05/1942
22/05/2026

Luana Luiza

Repórter

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 19:55

Publicado em

23 mai 2026 às 19:55
José Vamberto de Oliveira Lemos morreu aos 83 anos Rede social

Morreu na noite desta sexta-feira (22), aos 83 anos, o médico José Vamberto de Oliveira Lemos, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Conhecido como Dr. Vamberto, ele lutava contra um câncer de próstata desde 2024 e sofreu uma parada cardiorrespiratória.


Muito querido na cidade, Dr. Vamberto construiu uma trajetória marcada pela dedicação à medicina e ao serviço público. Ele era pai do jornalista Philipe Lemos, ex-apresentador da TV Gazeta.


Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, chegou ao Espírito Santo no fim da década de 1970, ainda recém-formado. Em Nova Venécia, atuou no Hospital São Marcos e no Centro de Saúde do município, onde desenvolveu um programa de prevenção voltado a pacientes hipertensos e diabéticos. A iniciativa foi premiada e serviu de modelo para outras cidades capixabas, como Aracruz.


Clínico geral e pneumologista, também teve atuação importante no controle e na erradicação da tuberculose. Além da carreira na saúde pública, exerceu por 10 anos a função de capitão médico da Polícia Militar no 2º Batalhão, em Nova Venécia.


Reconhecido pela simplicidade, bom humor e vocação, era descrito por amigos, pacientes e familiares como um médico que exercia a profissão por amor. Dos 45 anos de carreira, apenas cinco foram dedicados ao consultório particular; o restante foi voltado ao atendimento público municipal e estadual.

José Vamberto ao lado de sua esposa e seu filho 
 Arquivo Familiar

Nas redes sociais, Philipe Lemos prestou homenagem ao pai, destacando a alegria e a força com que ele enfrentava a vida. Segundo o secretário, Dr. Vamberto tinha uma “vontade incrível de viver” e mantinha o bom humor mesmo diante das dificuldades. Ele completaria 84 anos na próxima segunda-feira (25).


Dr. Vamberto deixa esposa, dois filhos e dois netos. O velório e o sepultamento ocorreram neste sábado (23), no cemitério São Marcos, em Nova Venécia.

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