Real Noroeste empata com o Tombense e segue vivo na Série D

O Real Noroeste conquista um empate fora de casa e ainda segue com chances de avançar para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste sábado, no jogo de abertura da oitava rodada do Grupo 12, o time capixaba foi até o estádio Almeidão, em Tombos, e empatou em 1 a 1 com o líder Tombense. Os gols saíram no primeiro tempo. O time mineiro abriu o placar com Juanzin e o Real empatou com o zagueiro Rômulo.
Com o resultado, o Real Noroeste chega aos seis pontos. Mesmo na lanterna do Grupo 12, o time capixaba ainda pode avançar no Brasileirão. Para isso terá que torcer por uma combinação de resultados e vencer os seus dois jogos restantes - Vitória (fora) e Democrata (em casa).
Na nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Real Noroeste visita o Vitória-ES no Salvador Costa, em Vitória, para partida que acontecerá às 16h do próximo sábado. O Tombense, por sua vez, vai ao Agnaldo Bento, em Porto Seguro, enfrentar o Porto-BA às 16 do próximo sábado.
Em primeiro tempo agitado, o Tombense teve as melhores oportunidades durante a maior parte da etapa, chegando primeiro ao gol, com finalização de Ruanzinho. O Real empatou com cabeceio de Rômulo aos 35 minutos e cresceu na partida no fim dos 45 minutos iniciais.
A segunda etapa decaiu em quantidade de oportunidades, mas teve mais espaço para jogadas de ambas as equipes, devido às expulsões sofridas por jogadores das duas equipes. Do lado do Real Noroeste,o goleiro Camilatto foi expulso no início do segundo tempo, ao tentar fazer corte e se chocar com Ruanzinho. O número de jogadores nos times voltou a ficar igual quando João Vitor Oliveira, do Tombense, foi expulso aos 32. Mesmo com espaço, as equipes não conseguiram marcar na etapa final e a partida terminou empatada em 1 a 1.