BR 101 será totalmente interditada por duas horas para obras em Fundão

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Um homem ficou ferido após a motocicleta em que estava ser atingida por um carro na tarde deste domingo (1º), na rodovia ES 060, nas proximidades do trevo de Lagoa Funda, no acesso à localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A suspeita de dirigir o veículo seria a ex-companheira dele, que fugiu e não foi localizada. A motivação do crime não foi divulgada.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que, após a colisão, o carro arrastou a moto por aproximadamente 50 metros e fugiu. A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento, os policiais fizeram buscas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, onde a suspeita residiria, mas ela não foi localizada.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes e que, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
O muro de uma casa desabou após as chuvas desta segunda-feira (2), no bairro Vista da Serra I, na Serra. A proprietária do imóvel, Graziete Lucia da Luz, contou que estava na cozinha quando ouviu um estrondo e percebeu a queda da estrutura. Segundo ela, ninguém ficou ferido.
“Eu estava na cozinha e, de repente, ouvi aquele estrondo, como se estivesse desabando o mundo. Quando olhei, tinha caído tudo”, relatou a moradora.
A Defesa Civil esteve no local e, em uma análise preliminar, constatou que o muro era antigo e tinha uma estrutura frágil, condições que, associadas ao volume de chuva, contribuíram para a queda. O órgão informou que o fundo da casa será o interditado e que a proprietária precisará retirar o entulho e construir outro muro.
Graziete disse que passou mal com o susto e precisou da ajuda de um vizinho, chamado Rogério, e da mulher dele para abrir a porta da casa. “Eu não conseguia abrir a porta, de tão nervosa que fiquei”, contou.
Os escombros bloquearam a passagem para o quintal, dificultando o acesso ao local no qual fica o cachorro e ao registro de água da casa. “Não tem como entrar. Não tenho como dar comida ao cachorro, não tem como abrir o registro. Quebrou tudo, caiu tudo”, afirmou.
Segundo Graziete e Charles Miranda, outro vizinho que fez um vídeo relatando o caso, há uma encosta ao lado do muro que, na avaliação deles, contribuiu para o desabamento em meio à chuva na região.
Um jovem de 24 anos foi baleado no pescoço, no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (2). Dois dias antes, no sábado (31), um amigo dele foi assassinado a tiros nas proximidades do mesmo beco.
A informação sobre a relação entre os dois foi passada à repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira por familiares. Eles informaram também que os crimes aconteceram em pontos diferentes: um no início e o outro no final do beco. Ainda segundo os parentes ouvidos, as vítimas eram próximas e costumavam andar juntas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por volta do meio-dia, e o projétil ficou alojado no pescoço. Familiares não souberam informar aos militares quem efetuou o disparo nem as circunstâncias do ataque.
A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima baleada e a encaminhou ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após o atendimento, os militares realizaram policiamento preventivo nas imediações.
A Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A reportagem questionou as polícias Civil e Militar sobre uma possível ligação entre os crimes, a relação entre as vítimas e a hipótese de participação dos mesmos suspeitos. Também perguntou se há disputas entre grupos criminosos no bairro e quais medidas de segurança foram adotadas após os ataques, mas não houve retorno a esses questionamentos até a publicação.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
Uma criança de 1 ano e 8 meses foi internada após ingerir a substância conhecida como lança-perfume, na madrugada desta segunda-feira (2), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não foi informado se é um menino ou uma menina. A criança não corre risco de morte.
De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram que uma mulher de 19 anos, amiga da mãe da criança, de 22 anos, teria levado uma garrafa contendo a substância para a residência e deixado o recipiente sobre uma mesa. Em determinado momento, a criança teria ingerido o produto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares.
Ainda segundo a PM, a mãe confirmou as informações sobre o ocorrido. Já a mulher apontada como responsável por levar a substância até a casa negou os fatos.
A Polícia Civil informou que a suspeita de 19 anos e a mãe da criança, de 22 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram autuadas por lesão corporal, no contexto da Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022). Foi arbitrada fiança para ambas. Caso efetuem o pagamento, responderão ao processo em liberdade. Caso contrário, serão encaminhadas ao sistema prisional.
O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus.
A Rua de Lazer, na Capital, está suspensa nesta segunda-feira (2) em razão das chuvas registradas na Grande Vitória. Segundo a prefeitura, a medida atende a uma solicitação da Guarda Municipal para facilitar o fluxo de veículos.
Com isso, a Avenida Dante Michelini permanecerá liberada ao trânsito, inclusive no trecho habitualmente reservado às atividades de lazer. Segundo a Defesa Civil de Vitória, algumas estações de monitoramento registraram acúmulo de água de cerca de 40 milímetros nas últimas 24 horas. Até o momento, não houve acionamento do órgão relacionado às chuvas.
A equipe permanece de prontidão e acompanha as condições meteorológicas. A previsão é de redução no volume de chuva a partir desta terça-feira (3). Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil de Vitória pelo telefone do plantão (27) 98125-0986, que funciona 24 horas por dia, mesmo nos feriados e fim de semana.
Duas crianças, que estavam sozinhas em casa, foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) após denúncias de abandono, no domingo (1º), em Linhares. Ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos de socorro e choro das vítimas, que têm 1 e 5 anos. Para acolher os pequenos, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel.
Uma mulher de 22 anos, identificada como mãe das crianças, foi detida quando chegava à residência. Conduzida para a Delegacia Regional do município, ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz, sendo encaminhada para um presídio. Não há informações sobre o que motivou a suspeita a sair sem levar os filhos.
As autoridades não esclareceram o paradeiro do pai das vítimas, nem se elas têm outros familiares. Até o momento, elas estão amparadas pelo Conselho Tutelar.
Um homem de 59 anos ficou ferido ao ser esfaqueado numa briga de bar, no bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 34 anos, foi levado para a delegacia. O fato aconteceu no início da tarde deste domingo (1º). A motivação do crime não foi divulgada.
Quando chegaram ao local, os militares foram informados sobre onde o suspeito estava. Ele foi encontrado ainda com a faca nas mãos. Como resistiu à detenção, o homem precisou ser contido pelos policiais.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.
Uma mulher, que não teve a idade informada, foi atropelada por uma bicicleta elétrica em meio à ciclovia no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (1º). Ela ficou ferida na cabeça e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até um hospital em Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas relataram que a mulher estava na calçada da orla e, ao se dirigir a um local de travessia, para chegar até o outro lado da Avenida Estudante José Júlio de Souza, parou no meio da ciclovia para observar o fluxo de veículos.
Nesse momento, ela viu que uma bicicleta elétrica estava indo em sua direção, então deu um passo para trás. O problema é que outra bike estava seguindo no sentido contrário, também na ciclovia, e atingiu a mulher.
Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Em imagem que circulou pelas redes sociais, é possível notar grande concentração de pessoas no local após o acidente (veja acima). A Polícia Civil foi questionada pela reportagem de A Gazeta, mas disse que não foi acionada para o caso.
Atualização
02/11/2026
O corpo do motoboy foi localizado, ainda no domingo, ao lado de outro cadáver. Clique aqui para mais detalhes.
Um grupo fez uma manifestação na Avenida Presidente Castelo Branco, pista lateral da Avenida Mestre Álvaro, na altura de Central Carapina, na Serra, neste domingo (1º). O motivo do protesto, segundo a prefeitura, seria o desaparecimento de um motoboy.
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o grupo incendiou objetos para bloquear a pista (confira acima). Em nota, a Prefeitura da Serra informou que conversou com os manifestantes, que aceitaram permanecer fora da via, garantindo a fluidez do trânsito.
“As equipes estiveram no local, realizaram a sinalização e o controle do tráfego. As forças de segurança também atuaram conjuntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar”, completou a administração municipal.
Ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido o desaparecimento do motoboy. A Polícia Civil ressaltou que, em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência, seja em qualquer delegacia ou utilizando a plataforma da Delegacia Online.