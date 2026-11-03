BR 101 será totalmente interditada por duas horas para obras em Fundão

A BR 101 terá interdição total do tráfego em ambos os sentidos da pista (Norte/Sul) nesta terça-feira (3) para a realização da fragmentação controlada de rochas no quilômetro 235, em Fundão. O procedimento faz parte das obras de duplicação da BR-101 Norte.





A interrupção da rodovia está prevista para ocorrer às 14h, com tempo estimado de bloqueio total de duas horas, contemplando os procedimentos de segurança, fragmentação, inspeção da área e liberação da via após limpeza. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga até a completa normalização do tráfego.





A atividade integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho D, entre Serra e Fundão. A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 825 m³ de material rochoso.





Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada, com nova comunicação aos usuários.





A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes operacionais.



