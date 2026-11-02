Chuva na Grande Vitória: moradores registram pontos de alagamento

Já existe um mito popular que todo o Dia de Finados chove. Nesta segunda-feira (2), data que se homenageia os entes queridos que já morreram, não apenas choveu, mas também alagou algumas ruas da Grande Vitória.





Moradores foram surpreendidos com pontos de alagamento logo cedo, principalmente em bairros de Cariacica e Vila Velha.





Telespectadores da TV Gazeta enviaram imagens das ruas cobertas por água em Jardim Botânico e Rosa da Penha, em Cariacica, e em Araçás, Ibes, Cobilândia, Aribiri e Alvorada, em Vila Velha (veja no vídeo acima).





Na Rua do Canal, em Aribiri, há relatos de água entrando na casa de moradores (confira abaixo). Para a Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as pancadas de chuva durem até a noite desta segunda.