Chuva na Grande Vitória: moradores registram pontos de alagamento

Já existe um mito popular que todo o Dia de Finados chove. Nesta segunda-feira (2), data que se homenageia os entes queridos que já morreram, não apenas choveu, mas também alagou algumas ruas da Grande Vitória.
Moradores foram surpreendidos com pontos de alagamento logo cedo, principalmente em bairros de Cariacica e Vila Velha.
Telespectadores da TV Gazeta enviaram imagens das ruas cobertas por água em Jardim Botânico e Rosa da Penha, em Cariacica, e em Araçás, Ibes, Cobilândia, Aribiri e Alvorada, em Vila Velha (veja no vídeo acima).
Na Rua do Canal, em Aribiri, há relatos de água entrando na casa de moradores (confira abaixo). Para a Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as pancadas de chuva durem até a noite desta segunda.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as prefeituras da Grande Vitória para mais detalhes sobre os impactos da chuva. Até a publicação desta matéria, apenas Cariacica não havia respondido. Serra, Vitória e Vila Velha disseram que não há registros de ocorrência.
A Defesa Civil de Vitória informou que algumas estações de monitoramento do município registraram cerca de 40 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume acumulado mantém a cidade em estado de atenção, mas não foi registrado de forma uniforme em todo o território. A previsão é de redução do volume a partir de terça-feira (3).
Em caso de necessidade, a população da Capital pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do plantão (27) 98125-0986, em qualquer horário.
Em Vila Velha, foram registrados 61,82 milímetros nas últimas 24 horas. "Em consequência das chuvas, alguns bairros registraram pontos de acúmulo de água, mas com um rápido escoamento. Quanto ao bairro de Aribiri, uma obra do governo do Estado está sendo executada no local", disse a administração municipal.
Já os moradores da Serra podem entrar em contato com a Defesa Civil para casos de emergência pelos telefones (27) 3338-1756, 99938-9500 e (27) 99949-8612 ou pelo portal de acionamento, no link http://bit.ly/DefesaCivilSerra.