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Violência

Corpos de motoboy e de outra vítima são achados em mata na Serra

Um deles foi reconhecido por familiares como sendo de um motoboy, de 22 anos, que estava desaparecido; o caso chegou a provocar protestos com bloqueio de avenida no domingo (1º)

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 10:50

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 nov 2026 às 10:50

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata e terrenos alagados em Jardim Central, na Serra, no domingo (1º). Um deles foi reconhecido por familiares como sendo de um motoboy, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia anterior; o caso chegou a provocar protestos com bloqueio de avenida, conforme noticiado por A Gazeta


Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento em Central Carapina quando foram informados por moradores sobre o desaparecimento do motoboy na região de Jardim Central. O jovem não teve a identidade divulgada. 


Os militares começaram as buscas no local. Naquele mesmo momento, moradores realizaram uma manifestação às margens da Avenida Mestre Álvaro, cobrando respostas. Na ocasião, pneus foram incendiados e houve bloqueio da Avenida Presidente Castelo Branco. 

Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco
Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco Crédito: Leitor | A Gazeta

Após horas de trabalho em meio à vegetação com dificuldades de acesso, os militares localizaram os corpos. O segundo cadáver, encontrado a aproximadamente 15 metros dos restos mortais do motoboy, estava em avançado estado de decomposição. Não há informações sobre a identidade dele. 


Em nota, a Polícia Civil informou que os casos foram registrados como homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, não há pistas sobre os suspeitos dos crimes.

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