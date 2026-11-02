Corpos de motoboy e de outra vítima são achados em mata na Serra

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata e terrenos alagados em Jardim Central, na Serra, no domingo (1º). Um deles foi reconhecido por familiares como sendo de um motoboy, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia anterior; o caso chegou a provocar protestos com bloqueio de avenida, conforme noticiado por A Gazeta.





Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento em Central Carapina quando foram informados por moradores sobre o desaparecimento do motoboy na região de Jardim Central. O jovem não teve a identidade divulgada.





Os militares começaram as buscas no local. Naquele mesmo momento, moradores realizaram uma manifestação às margens da Avenida Mestre Álvaro, cobrando respostas. Na ocasião, pneus foram incendiados e houve bloqueio da Avenida Presidente Castelo Branco.