Vitória suspende Rua de Lazer devido às chuvas nesta segunda-feira (2)

A Rua de Lazer, na Capital, está suspensa nesta segunda-feira (2) em razão das chuvas registradas na Grande Vitória. Segundo a prefeitura, a medida atende a uma solicitação da Guarda Municipal para facilitar o fluxo de veículos.





Com isso, a Avenida Dante Michelini permanecerá liberada ao trânsito, inclusive no trecho habitualmente reservado às atividades de lazer. Segundo a Defesa Civil de Vitória, algumas estações de monitoramento registraram acúmulo de água de cerca de 40 milímetros nas últimas 24 horas. Até o momento, não houve acionamento do órgão relacionado às chuvas.





A equipe permanece de prontidão e acompanha as condições meteorológicas. A previsão é de redução no volume de chuva a partir desta terça-feira (3). Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil de Vitória pelo telefone do plantão (27) 98125-0986, que funciona 24 horas por dia, mesmo nos feriados e fim de semana.