Mulher é morta a facadas no meio da rua pelo companheiro em Colatina

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas no meio da rua no
bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã
deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, companheiro da
vítima, foi detido com o cartão bancário da mulher.
De acordo com a polícia, uma testemunha contou que presenciou
o momento em que o suspeito agarrou a mulher e passou a golpeá-la com uma faca.
Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr, mas caiu alguns metros à frente, sendo
novamente atacada pelo companheiro, que fugiu em seguida. Uma câmera de segurança flagrou o ataque (veja acima).
Outra testemunha disse aos policiais que, na noite anterior, o
suspeito havia feito ameaças de morte contra a companheira. A Polícia
Científica foi acionada e, durante as diligências, o suspeito, de 47 anos, foi localizado
e levado à delegacia.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência está
em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de
Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.