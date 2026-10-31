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Bairro Alto Boa Vista

Mulher é morta a facadas após discussão em bar de Cariacica

Segundo testemunhas, suspeito é namorado da dona do estabelecimento; ele se entregou na delegacia na manhã deste sábado (31)

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 11:59

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 out 2026 às 11:59
Priscila de Sales, de 39 anos, foi morta a facadas em Cariacica
Priscila de Sales, de 39 anos, foi morta a facadas em Cariacica Crédito: Redes Sociais

Uma cozinheira de 39 anos foi morta a facadas após uma discussão em um bar no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, na madrugada deste sábado (31). O suspeito, Leoni Martins Cabral, de 41 anos, chegou a fugir após o crime, mas se entregou às autoridades e acabou preso. 


Testemunhas relataram que Priscila de Sales era moradora do bairro e estava no bar quando ela e Leoni, que é namorado da proprietária do estabelecimento, começaram a discutir. Após a briga, ele foi em casa, a poucos metros do comércio, voltou armado com uma faca e matou a mulher. 


Leoni fugiu depois do crime, porém, horas depois, foi até a Delegacia Regional de Cariacica para assumir a autoria do crime. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Priscila de Sales, de 39 anos, foi morta a facadas em Cariacica
Vítima estava em bar quando foi atacada pelo suspeito Crédito: Redes Sociais

Testemunhas disseram não saber o motivo da discussão entre os dois. Priscila era natural de Minas Gerais e, de acordo com parentes, morava na Grande Vitória havia pelo menos 10 anos. Ela deixa quatro filhos. 


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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