Mulher é morta a facadas após discussão em bar de Cariacica

Uma cozinheira de 39 anos foi morta a facadas após uma discussão em um bar no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, na madrugada deste sábado (31). O suspeito, Leoni Martins Cabral, de 41 anos, chegou a fugir após o crime, mas se entregou às autoridades e acabou preso.





Testemunhas relataram que Priscila de Sales era moradora do bairro e estava no bar quando ela e Leoni, que é namorado da proprietária do estabelecimento, começaram a discutir. Após a briga, ele foi em casa, a poucos metros do comércio, voltou armado com uma faca e matou a mulher.





Leoni fugiu depois do crime, porém, horas depois, foi até a Delegacia Regional de Cariacica para assumir a autoria do crime. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.