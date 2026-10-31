Samuel Rosa é anunciado como uma das atrações da terceira edição do Vibra Rock Brasil 2027

O Vibra Rock Brasil acaba de confirmar mais um grande nome do rock nacional para sua terceira edição. Samuel Rosa é a segunda atração anunciada para o festival, que acontece no dia 1° de maio de 2027 (sábado), na Praça do Papa, em Vitória. O artista se junta aos Raimundos como atrações confirmadas, em uma edição que promete reunir diferentes gerações em uma grande celebração do rock brasileiro.





Para o público capixaba, o cantor e guitarrista mineiro promete um reencontro com os fãs, levando ao palco os sucessos de sua trajetória, tanto dentro do Skank quanto da carreira solo. Entre os hits, algumas das músicas esperadas são “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Sutilmente”, “Resposta”, “Dois Rios”, “Ainda Gosto Dela” e “É Uma Partida de Futebol”. Os ingressos estarão disponíveis em site Zig.Tickets e 247 Bebidas, a partir de 12 de novembro.





Samuel Rosa construiu uma trajetória de sucesso à frente do Skank, banda que ajudou a transformar o cenário do pop rock nacional, sendo uma das bandas mais reconhecidas no gênero até hoje. Após o encerramento das atividades do grupo em 2023, o artista iniciou uma nova etapa de sua carreira, com o lançamento do álbum solo “Rosa” em 2024.





Surgindo em 2025, o “Vibra Rock Brasil” também terá atrações capixabas, opções gastronômicas e espaços de convivência, com intuito de reunir pais, filhos, amigos e famílias inteiras. Para incentivar essa experiência familiar, crianças de até 12 anos terão entrada gratuita. Já o público de 12 a 16 anos terá direito à meia-entrada, mediante acompanhamento dos pais, conforme as condições estabelecidas pela organização.