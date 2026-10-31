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Rock n' Roll

Samuel Rosa é anunciado como uma das atrações da terceira edição do Vibra Rock Brasil 2027

Samuel Rosa se junta aos Raimundos na programação do festival, que acontece em 1º de maio de 2027; ingressos à venda a partir de novembro
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 13:00

Cantor mineiro vai integrar o line-up da terceira edição do Vibra Rock
Cantor mineiro vai integrar o line-up da terceira edição do Vibra Rock Diego Ruahn

O Vibra Rock Brasil acaba de confirmar mais um grande nome do rock nacional para sua terceira edição. Samuel Rosa é a segunda atração anunciada para o festival, que acontece no dia 1° de maio de 2027 (sábado), na Praça do Papa, em Vitória. O artista se junta aos Raimundos como atrações confirmadas, em uma edição que promete reunir diferentes gerações em uma grande celebração do rock brasileiro.


Para o público capixaba, o cantor e guitarrista mineiro promete um reencontro com os fãs, levando ao palco os sucessos de sua trajetória, tanto dentro do Skank quanto da carreira solo. Entre os hits, algumas das músicas esperadas são “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Sutilmente”, “Resposta”, “Dois Rios”, “Ainda Gosto Dela” e “É Uma Partida de Futebol”. Os ingressos estarão disponíveis em site Zig.Tickets e 247 Bebidas, a partir de 12 de novembro.


Samuel Rosa construiu uma trajetória de sucesso à frente do Skank, banda que ajudou a transformar o cenário do pop rock nacional, sendo uma das bandas mais reconhecidas no gênero até hoje. Após o encerramento das atividades do grupo em 2023, o artista iniciou uma nova etapa de sua carreira, com o lançamento do álbum solo “Rosa” em 2024.


Surgindo em 2025, o “Vibra Rock Brasil” também terá atrações capixabas, opções gastronômicas e espaços de convivência, com intuito de reunir pais, filhos, amigos e famílias inteiras.  Para incentivar essa experiência familiar, crianças de até 12 anos terão entrada gratuita. Já o público de 12 a 16 anos terá direito à meia-entrada, mediante acompanhamento dos pais, conforme as condições estabelecidas pela organização.

SERVIÇO

Vibra Rock Brasil – 3ª edição

Data: 1º de maio de 2027 (sábado)

Abertura dos portões: 11h

Local: Praça do Papa – Vitória

Atrações confirmadas: Samuel Rosa e Raimundos

Demais atrações nacionais e capixabas: Serão anunciadas em breve

Ingressos: Vendas a partir de 12 de novembro - plataformas Zig.Tickets e 247 Bebidas

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