Claudia Leitte, Festival Somos Rock e festas de halloween: confira as atrações neste final de semana no ES

Ainda não decidiu o que você vai fazer neste final de semana, mas sabe que quer algo diferente? Calma, HZ está aqui para te mostrar alguns dos eventos mais aguardados que vão acontecer entre sexta-feira (30) e domingo (1) no Espírito Santo. Mostrando que o Estado está recheado de atrações de todos os gostos, desde peças de teatro, música ao vivo, exposições, e muitos doces ou travessuras. Confira os destaques:





“Extravasa, libera e joga tudo pro ar”. Quem gosta de axé pode se preparar, pois Claudia Leitte está de volta ao ES depois de 4 anos fora dos palcos capixabas. A artista carioca fará seu show no evento “Dekolaê” no Café de La Musique, em Vila Velha, neste domingo (1).







Com horário previsto para às 16h, os ingressos para curtir a cantora estão disponíveis no site Shotgun, a partir de R$90. Com sucessos como “Bola de Sabão”, “Te Ensinei Certin” e “Largadinho”, além de Claudia Leitte, na noite estão confirmados Felipe Amorim e Samba Jr.