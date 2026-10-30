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Claudia Leitte, Festival Somos Rock e festas de halloween: confira as atrações neste final de semana no ES

Shows de axé, rock, opções para o Dia das Bruxas, peças de teatro e mais, o estado está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 13:30

De shows, festas e muita música, tem muitas atrações de sexta a domingo no ES
De shows, festas e muita música, tem muitas atrações de sexta a domingo no ES Rafael Borgatto / Reprodução Instagram @detonautas / Canva

Ainda não decidiu o que você vai fazer neste final de semana, mas sabe que quer algo diferente? Calma, HZ está aqui para te mostrar alguns dos eventos mais aguardados que vão acontecer entre sexta-feira (30) e domingo (1) no Espírito Santo. Mostrando que o Estado está recheado de atrações de todos os gostos, desde peças de teatro, música ao vivo, exposições, e muitos doces ou travessuras. Confira os destaques:


“Extravasa, libera e joga tudo pro ar”. Quem gosta de axé pode se preparar, pois Claudia Leitte está de volta ao ES depois de 4 anos fora dos palcos capixabas. A artista carioca fará seu show no evento “Dekolaê no Café de La Musique, em Vila Velha, neste domingo (1)


Com horário previsto para às 16h, os ingressos para curtir a cantora estão disponíveis no site Shotgun, a partir de R$90. Com sucessos como “Bola de Sabão”, “Te Ensinei Certin” e “Largadinho”, além de Claudia Leitte, na noite estão confirmados Felipe Amorim e Samba Jr.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver agenda"

Já os fãs capixabas do grandes clássicos do rock nacional também vão ter uma programação especial. A terceira edição do “Festival Somos Rock 2026” vai acontecer no domingo (1), no estacionamento do Shopping Vila Velha, com ingressos disponíveis a partir de R$150 no site TicketBolt. A partir das 14h, a cidade recebe quatro nomes do rock nacional que marcaram diferentes gerações da música brasileira: Os Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM22 e Detonautas.


Por fim, é claro que o Espírito Santo se prepara para receber as festas de halloween no dia das bruxas. No sábado (31), casas de shows, bares e espaços de eventos capixabas preparam festas com diferentes estilos musicais, de rock e pop ao pagode, funk e flashback. 


A programação inclui decoração temática, drinks especiais, concursos de fantasias e até distribuição de brindes. Da Grande Vitória a cidades do interior do ES, a agenda inclui festas pagas e gratuitas com open bar, premiações e repertório de décadas passadas.

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