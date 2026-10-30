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Feriadão de Finados terá sol e pancadas de chuva no fim do dia

Climatempo prevê chuva mais intensa entre a tarde e a noite; Inmet emitiu alerta amarelo para os 78 municípios do ES neste sábado (31)

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 14:49

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

30 out 2026 às 14:49
Chuva em Vitória
Chuva em Vitória Fernando Madeira

O feriadão de Finados será marcado por períodos de sol e pancadas de chuva no Espírito Santo, entre sábado (31) e segunda-feira (2). Segundo a Climatempo, há risco de chuva forte nos três dias, principalmente durante as tardes e noites. Uma área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste deve favorecer a formação de nuvens carregadas no Estado.


O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para os 78 municípios capixabas, válido das 0h às 23h59 de sábado (31). O aviso prevê precipitações de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, além de ventos de até 60 km/h.


De acordo com o Climatempo, o sábado (31) terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, podendo ser mais fortes entre a tarde e a noite. 


No domingo (1º) e na segunda-feira (2), a área de baixa pressão deve se afastar da costa, favorecendo períodos maiores de sol, principalmente pela manhã. Apesar disso, o risco de pancadas de chuva continua elevado durante as tardes e noites, com possibilidade de raios.


Em Vitória, as temperaturas máximas devem chegar aos 29 °C durante o feriadão, segundo a previsão apresentada pela reportagem.

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