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Clássico italiano

HZ traz receita de nhoque caseiro de batata com molho de tomate; veja passo a passo

Da escolha da batata correta ao ponto de cozimento ideal, veja dicas para preparar uma massa perfeita, bem leve e macia
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 15:10

Nhoque de batata caseiro com molho de tomate
Nhoque de batata caseiro com molho de tomate. Foto: Acervo/Nestlé

O nhoque é um dos pratos italianos mais apreciados no mundo, e sua receita requer técnicas específicas para garantir uma massa perfeita. Entre as principais delas está o tipo de batata escolhido para o preparo. 


A quantidade de farinha de trigo utilizada e o ponto de cozimento também pedem um cuidado especial. Na receita que você confere a seguir, HZ traz o passo a passo do nhoque clássico, de batata, acompanhado por um molho de tomate simples e delicioso, Confira!  

Nhoque caseiro de batata com molho de tomate

Ingredientes:


Molho


1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

4 tomates picados

1 xícara (chá) de polpa de tomate

meia xícara (chá) de água

1 pitada de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de salsa


Massa


4 batatas descascadas

1 colher (sopa) de manteiga

meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado

2 sachês de tempero para legumes

1 ovo

1 xícara (chá) de farinha de trigo


Modo de preparo:


Molho


  1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e os tomates. Adicione a polpa de tomate, a água, o açúcar e o sal.
  2. Cozinhe o molho do nhoque por cerca de 10 minutos. Reserve.


Massa


  1. Em uma panela, cozinhe as batatas em meio litro de água, por cerca de 15 minutos ou até ficarem macias.
  2. Amasse-as com um garfo e passe-as por uma peneira ou espremedor.
  3. Em um recipiente, coloque as batatas amassadas, a manteiga, o queijo parmesão, o tempero de legumes, o sal e o ovo.
  4. Misture bem a cada adição e vá adicionando a farinha até obter consistência de enrolar (trabalhe sempre sobre superfície polvilhada com farinha de trigo). Enrole e corte como nhoques.
  5. Cozinhe os nhoques em água fervente e retire-os passados cinco minutos que subirem à superfície. Sirva com o molho de tomate.
Dicas para fazer um nhoque leve e macio:

1

Escolher a batata certa

Prefira batatas mais seca e farinhentas, como a batata asterix ou a inglesa, que absorvem menos água. Cozinhe-as inteiras ou em pedaços grandes apenas até ficarem macias, sem deixar encharcar. Esprema-as ainda quentes e deixe o purê perder um pouco do vapor antes de sovar: quanto mais seca a batata, menos farinha será necessária e mais leve fica o nhoque.

2

Adicionar a farinha aos poucos

Adicione a farinha aos poucos, misturando até a massa ficar no ponto de enrolar, sem grudar nas mãos. Esse é o erro mais comum: o excesso de farinha deixa o nhoque pesado e borrachudo. Trabalhe a massa o mínimo necessário, apenas até unir os ingredientes, e sempre sobre uma superfície polvilhada com um pouco de farinha.

3

Saber como enrolar e cortar a massa 

Faça rolinhos com a massa sobre a bancada enfarinhada e corte em pedaços de cerca de 2 centímetros cada um. Se quiser, pressione levemente cada nhoque com as costas de um garfo para criar ranhuras, que ajudam o molho a aderir. Mantenha os pedaços polvilhados com farinha para não grudarem enquanto você termina de cortar.

4

Vigiar o ponto de cozimento

Cozinhe os nhoques em água fervente e bem salgada, em pequenas porções para não baixar a temperatura da água. Eles estarão prontos assim que subirem à superfície: aguarde cerca de cinco minutos depois disso e retire com uma escumadeira. Cozinhar demais deixa a massa mole e desmanchando.

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