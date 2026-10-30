HZ traz receita de nhoque caseiro de batata com molho de tomate; veja passo a passo

O nhoque é um dos pratos italianos mais apreciados no mundo, e sua receita requer técnicas específicas para garantir uma massa perfeita. Entre as principais delas está o tipo de batata escolhido para o preparo.
A quantidade de farinha de trigo utilizada e o ponto de cozimento também pedem um cuidado especial. Na receita que você confere a seguir, HZ traz o passo a passo do nhoque clássico, de batata, acompanhado por um molho de tomate simples e delicioso, Confira!
Ingredientes:
Molho
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola pequena picada
4 tomates picados
1 xícara (chá) de polpa de tomate
meia xícara (chá) de água
1 pitada de açúcar
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsa
Massa
4 batatas descascadas
1 colher (sopa) de manteiga
meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado
2 sachês de tempero para legumes
1 ovo
1 xícara (chá) de farinha de trigo
Modo de preparo:
Molho
- Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e os tomates. Adicione a polpa de tomate, a água, o açúcar e o sal.
- Cozinhe o molho do nhoque por cerca de 10 minutos. Reserve.
Massa
- Em uma panela, cozinhe as batatas em meio litro de água, por cerca de 15 minutos ou até ficarem macias.
- Amasse-as com um garfo e passe-as por uma peneira ou espremedor.
- Em um recipiente, coloque as batatas amassadas, a manteiga, o queijo parmesão, o tempero de legumes, o sal e o ovo.
- Misture bem a cada adição e vá adicionando a farinha até obter consistência de enrolar (trabalhe sempre sobre superfície polvilhada com farinha de trigo). Enrole e corte como nhoques.
- Cozinhe os nhoques em água fervente e retire-os passados cinco minutos que subirem à superfície. Sirva com o molho de tomate.
1
Escolher a batata certa
Prefira batatas mais seca e farinhentas, como a batata asterix ou a inglesa, que absorvem menos água. Cozinhe-as inteiras ou em pedaços grandes apenas até ficarem macias, sem deixar encharcar. Esprema-as ainda quentes e deixe o purê perder um pouco do vapor antes de sovar: quanto mais seca a batata, menos farinha será necessária e mais leve fica o nhoque.
2
Adicionar a farinha aos poucos
Adicione a farinha aos poucos, misturando até a massa ficar no ponto de enrolar, sem grudar nas mãos. Esse é o erro mais comum: o excesso de farinha deixa o nhoque pesado e borrachudo. Trabalhe a massa o mínimo necessário, apenas até unir os ingredientes, e sempre sobre uma superfície polvilhada com um pouco de farinha.
3
Saber como enrolar e cortar a massa
Faça rolinhos com a massa sobre a bancada enfarinhada e corte em pedaços de cerca de 2 centímetros cada um. Se quiser, pressione levemente cada nhoque com as costas de um garfo para criar ranhuras, que ajudam o molho a aderir. Mantenha os pedaços polvilhados com farinha para não grudarem enquanto você termina de cortar.
4
Vigiar o ponto de cozimento
Cozinhe os nhoques em água fervente e bem salgada, em pequenas porções para não baixar a temperatura da água. Eles estarão prontos assim que subirem à superfície: aguarde cerca de cinco minutos depois disso e retire com uma escumadeira. Cozinhar demais deixa a massa mole e desmanchando.