Tradição italiana: como preparar o molho de tomate do chef Juarez

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é clássica! Pode até parecer fácil, mas alguns "segredinhos" são importantes para deixar a preparação perfeita. O chef Juarez Campos ensina como fazer seu "molho de tomates", uma tradição da Itália que, segundo ele, é a receita para se testar um bom cozinheiro italiano! Ouça o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.55s - 30-04-22
Ingredientes:
2 latas de tomates pelados ("pomodori pelati") ou 1 vidro de purê de tomates ("passata di pomodoro")
2 dentes de alho picados
1 talos de aipo picado
1/2 cenoura pequena picada ou ralada (opcional)
1 cebola média picada
1/2 xícara de agua
1 colher de sobremesa de açúcar
4 colheres de sopa de azeite extra virgem
Manjericão fresco e orégano
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Em uma panela, refogue no azeite a cebola, a cenoura, o aipo e o alho picado.
Acrescente os tomates pelados passados peneirados ou a passata, o açúcar, a água, o manjericão e uma pitada de orégano.
Deixe cozinhar uns 30 minutos em fogo baixo.
Liquidifique ou passe no mixer ou no passador de legumes (melhor).
Deixe ferver para encorpar.
Tempere com sal e pimenta do reino.
Dica do chef:
Caso queira, pode utilizar 10 a 12 tomates frescos bem maduros sem sementes e picados no lugar dos pelati ou da passata.