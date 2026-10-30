Rodovia do Sol recebe novo asfalto e terá desvio no trânsito em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha iniciou a pavimentação de um trecho de 650 metros de extensão da Rodovia do Sol, na região de Itaparica, no sentido Barra do Jucu. A intervenção abrange uma área de mais de cinco mil metros quadrados e integra as obras do Binário Sul, que reorganiza o trânsito entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro.





Os serviços começaram na última quarta-feira (28) e fazem parte da requalificação viária, que inclui recuperação do pavimento, adequações nas pistas, drenagem, iluminação e sinalização. A previsão da equipe técnica é concluir a pavimentação deste trecho em 15 dias.





Depois do asfalto, o cronograma prevê a concretagem das calçadas e a execução das sarjetas. Em seguida, será implantado um desvio no trânsito para que as equipes avancem nas pistas hoje usadas pelos motoristas. A data do desvio ainda não foi definida, pois depende do andamento das etapas preparatórias.





Com a mudança, os veículos que seguem no sentido Guarapari, entre a região da Embratel e a Rua Rondônia, serão direcionados para a área em frente ao Taj Home Resort. A alteração permitirá a continuidade das obras nas duas faixas atualmente utilizadas pelos motoristas.