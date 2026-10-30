Rodovia do Sol recebe novo asfalto e terá desvio no trânsito em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha iniciou a pavimentação de um trecho de 650 metros de extensão da Rodovia do Sol, na região de Itaparica, no sentido Barra do Jucu. A intervenção abrange uma área de mais de cinco mil metros quadrados e integra as obras do Binário Sul, que reorganiza o trânsito entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro.
Os serviços começaram na última quarta-feira (28) e fazem parte da requalificação viária, que inclui recuperação do pavimento, adequações nas pistas, drenagem, iluminação e sinalização. A previsão da equipe técnica é concluir a pavimentação deste trecho em 15 dias.
Depois do asfalto, o cronograma prevê a concretagem das calçadas e a execução das sarjetas. Em seguida, será implantado um desvio no trânsito para que as equipes avancem nas pistas hoje usadas pelos motoristas. A data do desvio ainda não foi definida, pois depende do andamento das etapas preparatórias.
Com a mudança, os veículos que seguem no sentido Guarapari, entre a região da Embratel e a Rua Rondônia, serão direcionados para a área em frente ao Taj Home Resort. A alteração permitirá a continuidade das obras nas duas faixas atualmente utilizadas pelos motoristas.
O binário foi planejado para reorganizar o tráfego em uma das principais ligações viárias de Itaparica. A primeira etapa mudou o sentido de circulação de ruas transversais e ajustou o sistema viário do entorno. Nas fases seguintes, o projeto alterou o sentido da Avenida Saturnino Rangel Mauro e transformou a Rodovia do Sol em corredor de sentido único.
Em 2026, os trabalhos na Rodovia do Sol avançaram com a retirada de postes, a remoção do canteiro central e a preparação das pistas para a nova configuração. Em maio, começou a aplicação de novo asfalto, após a retirada do pavimento antigo e o nivelamento da base.
Com a obra concluída, a Rodovia do Sol terá sentido único em direção à região central de Vila Velha. Já a Avenida Saturnino Rangel Mauro concentrará o fluxo no sentido Guarapari. O investimento contratado é de cerca de R$ 23,9 milhões.
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.