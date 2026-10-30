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Violência

Adolescente de 16 anos denuncia assédio dentro de ônibus em Colatina

Estudante seguia para a escola quando um homem teria esfregado o corpo contra o dela; Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 16:49

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

30 out 2026 às 16:49

Uma estudante de 16 anos denunciou ter sido vítima de assédio dentro de um ônibus em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (29). Segundo a mãe da adolescente, a filha estava a caminho da escola no momento do ocorrido.


À Polícia Militara adolescente relatou que, apesar de haver outros bancos vazios no coletivo, um homem sentou-se ao lado dela e passou a esfregar o corpo contra o  seu. Segundo o relato, o suspeito também tentou tocar a perna da estudante, mas foi chamado por outro homem antes de conseguir fazê-lo. Os dois desceram no terminal e não foram mais vistos.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), que realiza diligências para esclarecer o ocorrido. Por envolver uma adolescente, o caso segue sob sigilo.


A reportagem de A Gazeta procurou a Viação Joana D'arc, responsável pelo transporte, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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