Adolescente de 16 anos denuncia assédio dentro de ônibus em Colatina

Uma estudante de 16 anos denunciou ter sido vítima de assédio dentro de um ônibus em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (29). Segundo a mãe da adolescente, a filha estava a caminho da escola no momento do ocorrido.





À Polícia Militar, a adolescente relatou que, apesar de haver outros bancos vazios no coletivo, um homem sentou-se ao lado dela e passou a esfregar o corpo contra o seu. Segundo o relato, o suspeito também tentou tocar a perna da estudante, mas foi chamado por outro homem antes de conseguir fazê-lo. Os dois desceram no terminal e não foram mais vistos.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), que realiza diligências para esclarecer o ocorrido. Por envolver uma adolescente, o caso segue sob sigilo.





A reportagem de A Gazeta procurou a Viação Joana D'arc, responsável pelo transporte, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.