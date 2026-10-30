Adolescente invade casas e restaurante no Morro do Moreno, em Vila Velha

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ameaçar um motorista de aplicativo com uma faca e invadir quatro casas no Morro do Moreno, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). Durante a fuga, ele teria furtado um celular e mexido em pertences de moradores e comerciantes da região.





Em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o motorista contou que o adolescente começou a fazer perguntas sobre transferências bancárias durante a corrida. Segundo a vítima, o passageiro quis saber se ele utilizava Pix, quanto faturava e se aceitava dinheiro.





“As perguntas me chamaram atenção e soltei o cinto, me preparando para o pior. Logo depois, ele colocou a faca no meu pescoço. Eu disse que não tinha como dirigir assim e parei. Quando vi que ele ia mesmo me cortar, eu falei que ia passar o Pix. Aí, eu fiz o golpe de defesa”, detalhou.

Após conseguir se desvencilhar do adolescente, o motorista viu o suspeito sair correndo do carro e fugir pelas ruas da região (veja vídeo acima). Durante a fuga, o jovem entrou em imóveis próximos à Praia do Bananal.