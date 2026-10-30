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Polícia

Adolescente invade casas e restaurante no Morro do Moreno, em Vila Velha

Jovem de 15 anos ameaçou motorista de aplicativo com faca e foi apreendido após passar em frente à delegacia onde a vítima registrava a ocorrência

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 18:04

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 out 2026 às 18:04

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ameaçar um motorista de aplicativo com uma faca e invadir quatro casas no Morro do Moreno, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). Durante a fuga, ele teria furtado um celular e mexido em pertences de moradores e comerciantes da região.


Em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o motorista contou que o adolescente começou a fazer perguntas sobre transferências bancárias durante a corrida. Segundo a vítima, o passageiro quis saber se ele utilizava Pix, quanto faturava e se aceitava dinheiro.


“As perguntas me chamaram atenção e soltei o cinto, me preparando para o pior. Logo depois, ele colocou a faca no meu pescoço. Eu disse que não tinha como dirigir assim e parei. Quando vi que ele ia mesmo me cortar, eu falei que ia passar o Pix. Aí, eu fiz o golpe de defesa”, detalhou.

 

Após conseguir se desvencilhar do adolescente, o motorista viu o suspeito sair correndo do carro e fugir pelas ruas da região (veja vídeo acima). Durante a fuga, o jovem entrou em imóveis próximos à Praia do Bananal.

Invasão das casas

O proprietário de um restaurante na Praia do Bananal, que preferiu não se identificar, contou à TV Gazeta que o adolescente passou por diferentes propriedades durante a fuga, incluindo seu estabelecimento comercial.


“Ele invadiu uma casa que tem um deck, entrou no quarto enquanto o dono dormia e levou o celular. Depois pulou para outra casa, que fica ao lado do meu restaurante, saiu e pulou dentro do meu bar. No meu estabelecimento, tirou o caixa do lugar, não conseguiu achar a chave, não conseguiu pegar dinheiro em espécie, nada, revirou algumas coisas e saiu”, detalhou o empresário.

Segundo o comerciante, após deixar o restaurante, o adolescente entrou na área externa da casa de sua mãe, localizada ao lado do estabelecimento. No local, mexeu na bolsa da moradora e tentou levar uma motocicleta, mas não conseguiu. 


O último imóvel invadido, segundo o relato, foi a residência da cunhada do empresário, onde moram também uma idosa e duas crianças. A mulher mais velha foi surpreendida pelo adolescente quando saía do banheiro e gritou por ajuda. O jovem fugiu em seguida.


“Moram lá a mãe (cunhada), a avó e duas crianças pequenas. A avó das crianças foi ao banheiro e foi surpreendida com ele na porta do cômodo. Ela então gritou pela filha, e ele saiu em fuga. Foi quando ela me ligou e falou: 'Tem um homem aqui dentro da minha casa. E ele saiu em fuga pela praia, e fomos procurar saber'”, contou.

Apreendido ao passar pela delegacia

O adolescente acabou apreendido após ser reconhecido pelo motorista de aplicativo enquanto passava em frente à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Naquele momento, a vítima estava na unidade policial registrando a ocorrência.


Os policiais abordaram o jovem e encontraram um celular com ele. Segundo a polícia, o adolescente afirmou que havia furtado o aparelho de uma residência enquanto o proprietário, de 59 anos, dormia. 


Após a abordagem, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

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