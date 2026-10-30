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No Litoral Sul

Vereador de Alfredo Chaves é autuado por embriaguez ao volante em Marataízes

Armando Zanata Ingle Ribeiro, de 32 anos, recusou o bafômetro e foi liberado após pagar fiança; Polícia Civil também o autuou por desobediência

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 19:33

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

30 out 2026 às 19:33
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Vereador foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim e liberado após pagar fiança
 Crédito: Gustavo Ribeiro

O vereador de Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, Armando Zanata Ingle Ribeiro, de 32 anos, foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool na madrugada desta sexta-feira (30), em Marataízes, no Litoral Sul do Espirito Santo. ele recusou o teste do bafômetro e foi liberado após pagar fiança.


Segundo a Polícia Militar, o vereador foi abordado durante um patrulhamento no bairro Cidade Nova, após realizar uma ultrapassagem e passar por um quebra-molas em alta velocidade, sem reduzir a velocidade do veículo.


Ainda de acordo com a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Os policiais ofereceram o teste do bafômetro, mas ele se recusou a fazê-lo. Diante da recusa, foi realizado um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, e o vereador foi encaminhado à delegacia.


A Polícia Civil informou que Armando foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, além de desobediência. Após pagar a fiança estipulada, o vereador foi liberado para responder ao processo em liberdade.


A reportagem de A Gazeta tentou contato com o vereador para ouvir sua versão, mas a ligação foi interrompida enquanto a equipe se identificava. A equipe segue tentando contato com a defesa de Armando. O espaço segue aberto para manifestação.

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