Alunos da rede pública voam de avião pela 1ª vez em aula no Aeroporto de Vitória

"Tripulação, preparar para a decolagem!" Para um grupo de estudantes da rede pública de ensino de Vitória, esta sexta-feira (30) foi de frio na barriga, descobertas e uma lembrança para guardar: o primeiro voo em um avião. Longe das salas de aula, os alunos trocaram os cadernos por uma aventura nas alturas e conheceram de perto uma parte do Aeroporto de Vitória que poucos passageiros chegam a ver.





Entre os estudantes que viveram a experiência da viagem aérea estavam Alice Meschiatti da Silva, Laura Nunes de Sena e Luiz Otavio Conceição Santos. Os alunos são de duas escolas municipais de Vitória: a EMEF Eber Louzada Zippinotti, de Jardim da Penha, e a EMEF Juscelino Kubitschek, de Maria Ortiz. Eles participaram de um voo que foi até Guarapari e, depois, retornou ao aeroporto da Capital.





Além de voar, eles puderam conhecer os bastidores do aeroporto, chegar perto de um helicóptero e descobrir que, por trás de cada decolagem, há muito mais profissionais envolvidos do que apenas os pilotos.





A visita também permitiu falar sobre o futuro. Entre os estudantes, havia quem sonhasse em ser médico, professor ou comissária de bordo. O contato com novas profissões, porém, mostrou que ainda existem muitos caminhos a descobrir.





Para a estudante Sophia Portugal, um dos momentos mais marcantes foi conhecer um helicóptero de perto, algo que nunca havia feito.