Brasil diz ter convocado diplomata argentina para cobrar explicações sobre viagem de Flávio Bolsonaro

Na segunda-feira (26/10), Flávio fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que não tinha planos de deixar o país, mas no dia seguinte, ele, sua mulher e duas filhas embarcaram em um jato privado de um aeroporto de Puerto Iguazu, na Argentina, e desembarcaram no dia seguinte em Miami. Os quatro tiveram o ingresso autorizado nos Estados Unidos.