Macário Júdice é solto com uso de tornozeleira após quase um ano de prisão

O desembargador Macário Júdice, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), foi preso em 16 de dezembro de 2025, durante a Operação Unha e Carne 2, da Polícia Federal. A ação aconteceu no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde o magistrado tem residência.





A operação foi deflagrada para investigar a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas sobre operações policiais. Na primeira fase, foi preso o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Rodrigo Bacellar, que, segundo as investigações da PF, teria alertado o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, sobre uma ação que seria realizada pela Federal na casa dele.





Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o desembargador teria vazado informações sobre medidas cautelares autorizadas por ele contra TH Joias e outros investigados. O suposto vazamento teria prejudicado a Operação Zargun, que investiga um esquema envolvendo integrantes do Comando Vermelho e agentes públicos.





A acusação também aponta que Macário teria se encontrado com Bacellar na véspera da operação. A defesa contesta essa versão e afirma que o magistrado estava em outro local na data apontada pela investigação. Em agosto, porém, o STF decidiu tornar réu o desembargador, que estava preso preventivamente no Presídio Constantino Cokotós, em Niterói (RJ).