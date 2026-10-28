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Protesto contra volta de vereador termina em tumulto e uso de spray de pimenta na Serra

STJ liberou o retorno ao cargo de Cleber Serrinha, réu em um processo por suspeita de corrupção passiva

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 20:04

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

28 out 2026 às 20:04

Moradores foram à Câmara da Serra, nesta quarta-feira (28), protestar contra o retorno do vereador Cleber Serrinha (MDB) ao cargo. Com faixas e cartazes, o grupo criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou a volta do parlamentar ao exercício do mandato após 13 meses de afastamento. 


A manifestação, porém, terminou em tumulto. Houve o disparo de spray de pimenta na galeria onde estavam os manifestantes. Conforme relatos de vereadores, o forte cheiro do produto levou à interrupção da sessão na Câmara. 


O presidente da Câmara, William Miranda (União), informa que o tumulto se restringiu às galerias e que a Casa ainda busca identificar os responsáveis pelo uso de spray de pimenta. Segundo ele, a sessão foi paralisada por cerca de dez minutos, sem prejuízo aos trabalhos.


A reportagem tenta contato com Cleber Serrinha. O espaço segue aberto para manifestação do vereador.

Moradores realizam protesto contra a volta do vereador Cleber Serrinha à Câmara da Serra
Moradores realizaram protesto contra a volta do vereador Cleber Serrinha à Câmara da Serra Leitor AG

Apesar dos protestos, Cleber Serrinha ainda não foi oficialmente reintegrado ao cargo, do qual foi afastado em 23 de setembro do ano passado. Ele e os vereadores Saulinho da Academia (PDT), Wellington Alemão (Rede) e Teilton Valim (PDT) são réus em um processo por suspeita de corrupção passiva. A decisão que autoriza a retomada do mandato, porém, beneficia apenas o emedebista.


Na decisão favorável a Serrinha, a ministra Maria Marluce Caldas, relatora do caso no STJ, acolheu um recurso da defesa e considerou que o afastamento, superior a 13 meses, deixou de ser proporcional após o encerramento da fase de depoimentos e interrogatórios.


A decisão também aponta a ausência de elementos concretos que demonstrem risco atual com a volta do vereador à Câmara. A retomada do mandato, no entanto, não representa reconhecimento de inocência, e a ação penal continua em andamento, segundo a magistrada.

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