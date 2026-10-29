A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Fuga da realidade: Cordelão do Papelão de Flávio Bolsonaro

Atenção, minha senhora, / e o senhor que me lê! / Importante anúncio agora / eu preciso lhes fazer: / Deste momento em diante, / sou eu vosso presidente! / Por quê? Ora, irrelevante... / Porque eu quero, simplesmente

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 21:09

Públicado em 

28 out 2026 às 21:09
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Flávio Bolsonaro faz coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições
Flávio Bolsonaro faz coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições João Pedro Carvalho /Fotoarena/Folhapress

O senhor Flávio Bolsonaro faz um comunicado à nação e dialoga com o povo brasileiro:

> Clique aqui e receba em primeira mão a Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp


Atenção, minha senhora,

e o senhor que me lê!

Importante anúncio agora

eu preciso lhes fazer:

Deste momento em diante,

sou eu vosso presidente!

Por quê? Ora, irrelevante...

Porque eu quero, simplesmente.

 

Agora na minha mente,

sou o líder do país

Por quê? Ora, que insistentes!

Simplesmente porque eu quis.

Sejam, pois, obedientes,

aceitem o “fato”, servis,

pois seu novo presidente

assim quer e assim diz.

 

A eleição foi fraudada,

dada a prorrogação.

O que é? “Não mudou nada

no placar da votação?!?

E na verdade eu perdi

a eleição de goleada?!?

E igualmente pedi

que ela fosse dilatada?!?”

 

Ora, minha senhora,

Não me venha com razões!

Não vê que, em duas horas,

Lula ganhou dez milhões?!?

O quê?!? “Só trinta mil

votos na prorrogação?

Pro senhor, é só um ardil

pra ganhar no tapetão”?!?

 

Pois sofri foi uma fraude!

Uma manipulação!

O quê?!? “Deixe de ataque”?!?

“Choro debalde, em vão”?!?

“Até o Kassio Nunes Marques

desmentiu minha alegação”?!?

“Argumentos de araque

após a proclamação”?!?

 

Vocês têm cera no ouvido? 

Sou o líder do “Brazil”!

O quê?!? “Até meu partido

a derrota admitiu”?!?

“E todos as outras siglas”???

“E a imprensa mundial”?!?

“Chefes de nações amigas”?!?

“Se eu não leio o jornal”?!?

 

– Mas, Flávio, falando em jornal,

numa certa entrevista

ao Jornal Nacional,

negando o gene golpista,

você disse que acolhia

todo e qualquer resultado!

– Claro que assim seria!

(Se ele fosse pro meu lado...)

 

Pedi mesmo a anulação,

nem agradeci minha gente

O quê?!? “Coisa de chorão”?!?

Respeite seu presidente!

O que sou é perseguido

por aquele homem vil.

Passaporte requerido!

(O pretexto me serviu...)

 

O quê?!? “Investigação”???

“Processos judiciais”???

Se eu “quis fugir da prisão”?!?

Wassef? Willer Tomaz?!?

Bet? Vorcaro? O “Azarão”?

Paraísos fiscais?!?

Não! É claro que não!

Perseguição: nada mais.

 

Pra fugir da “tirania”,

atravessei a fronteira,

fui parar na Argentina

(Federal marcou bobeira).

Numa rota clandestina,

dei banana da janela

“República das Bananinhas”?

Vai muito bem com Canella...

 

Coisa de García-Márquez?

De realismo fantástico?

Esquizofrênico ataque?

Delírio, desvio fático?

Se esse tipo de evento

não se vê nem em Macondo?

De “responder” eu entendo,

mas essa aí, não respondo...

 

Asilo eu consegui

no país do meu amigo!

Estou certo que daqui

governar eu consigo!

Com a ajuda do Milei,

decolei ao meu destino!

Graças ao Don descolei

nos States um abrigo!

 

Todo listo, adentrei

com um visto humanitário.

Visto a “roupa do rei”

e serei o mandatário!

Agradeço ao Milei,

que me emprestou seu ombro!

E até ao Menino Ney,

que hoje trolou o Pombo.

 

“Fuga da realidade”?!?

Não, senhora, não insista!

Não, meu senhor, de verdade:

não é fuga da Justiça!

Conforme me proclamei,

Sou o líder da nação!

O quê? Pela última vez:

Não perdi nem sou fujão!!!

Leia mais colunas de Vitor Vogas

Fuga da realidade: Cordelão do Papelão de Flávio Bolsonaro

Como será a relação do Casagrande senador com o Pazolini governador?

“Ainda estou aqui”: Benjamin, Trump, os Bolsonaro, o Anjo, a História e ecos do nazismo

Aliado de Arnaldinho Borgo rompe de vez com o prefeito

ES elege o primeiro governador declaradamente de direita desde a redemocratização

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Javier Milei Donald Trump
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Às vésperas de Finados, visitantes reclamam das condições dos cemitérios de Linhares
Túmulos abertos e buracos preocupam visitantes de cemitérios em Linhares
Imagem de destaque
Anatel vai exigir prova de vida para validar linhas de celular
Imagem de destaque
Trump diz que não quer se envolver após carta golpista de Flávio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.