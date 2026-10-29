Fuga da realidade: Cordelão do Papelão de Flávio Bolsonaro

O senhor Flávio Bolsonaro faz um comunicado à nação e dialoga com o povo brasileiro:





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Atenção, minha senhora,

e o senhor que me lê!

Importante anúncio agora

eu preciso lhes fazer:

Deste momento em diante,

sou eu vosso presidente!

Por quê? Ora, irrelevante...

Porque eu quero, simplesmente.

Agora na minha mente,

sou o líder do país

Por quê? Ora, que insistentes!

Simplesmente porque eu quis.

Sejam, pois, obedientes,

aceitem o “fato”, servis,

pois seu novo presidente

assim quer e assim diz.

A eleição foi fraudada,

dada a prorrogação.

O que é? “Não mudou nada

no placar da votação?!?

E na verdade eu perdi

a eleição de goleada?!?

E igualmente pedi

que ela fosse dilatada?!?”

Ora, minha senhora,

Não me venha com razões!

Não vê que, em duas horas,

Lula ganhou dez milhões?!?

O quê?!? “Só trinta mil

votos na prorrogação?

Pro senhor, é só um ardil

pra ganhar no tapetão”?!?

Pois sofri foi uma fraude!

Uma manipulação!

O quê?!? “Deixe de ataque”?!?

“Choro debalde, em vão”?!?

“Até o Kassio Nunes Marques

desmentiu minha alegação”?!?

“Argumentos de araque

após a proclamação”?!?

Vocês têm cera no ouvido?

Sou o líder do “Brazil”!

O quê?!? “Até meu partido

a derrota admitiu”?!?

“E todos as outras siglas”???

“E a imprensa mundial”?!?

“Chefes de nações amigas”?!?

“Se eu não leio o jornal”?!?

– Mas, Flávio, falando em jornal,

numa certa entrevista

ao Jornal Nacional,

negando o gene golpista,

você disse que acolhia

todo e qualquer resultado!

– Claro que assim seria!

(Se ele fosse pro meu lado...)

Pedi mesmo a anulação,

nem agradeci minha gente

O quê?!? “Coisa de chorão”?!?

Respeite seu presidente!

O que sou é perseguido

por aquele homem vil.

Passaporte requerido!

(O pretexto me serviu...)

O quê?!? “Investigação”???

“Processos judiciais”???

Se eu “quis fugir da prisão”?!?

Wassef? Willer Tomaz?!?

Bet? Vorcaro? O “Azarão”?

Paraísos fiscais?!?

Não! É claro que não!

Perseguição: nada mais.

Pra fugir da “tirania”,

atravessei a fronteira,

fui parar na Argentina

(Federal marcou bobeira).

Numa rota clandestina,

dei banana da janela

“República das Bananinhas”?

Vai muito bem com Canella...

Coisa de García-Márquez?

De realismo fantástico?

Esquizofrênico ataque?

Delírio, desvio fático?

Se esse tipo de evento

não se vê nem em Macondo?

De “responder” eu entendo,

mas essa aí, não respondo...

Asilo eu consegui

no país do meu amigo!

Estou certo que daqui

governar eu consigo!

Com a ajuda do Milei,

decolei ao meu destino!

Graças ao Don descolei

nos States um abrigo!

Todo listo, adentrei

com um visto humanitário.

Visto a “roupa do rei”

e serei o mandatário!

Agradeço ao Milei,

que me emprestou seu ombro!

E até ao Menino Ney,

que hoje trolou o Pombo.

“Fuga da realidade”?!?

Não, senhora, não insista!

Não, meu senhor, de verdade:

não é fuga da Justiça!

Conforme me proclamei,

Sou o líder da nação!

O quê? Pela última vez:

Não perdi nem sou fujão!!!