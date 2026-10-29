Fuga da realidade: Cordelão do Papelão de Flávio Bolsonaro

O senhor Flávio Bolsonaro faz um comunicado à nação e dialoga com o povo brasileiro:
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Atenção, minha senhora,
e o senhor que me lê!
Importante anúncio agora
eu preciso lhes fazer:
Deste momento em diante,
sou eu vosso presidente!
Por quê? Ora, irrelevante...
Porque eu quero, simplesmente.
Agora na minha mente,
sou o líder do país
Por quê? Ora, que insistentes!
Simplesmente porque eu quis.
Sejam, pois, obedientes,
aceitem o “fato”, servis,
pois seu novo presidente
assim quer e assim diz.
A eleição foi fraudada,
dada a prorrogação.
O que é? “Não mudou nada
no placar da votação?!?
E na verdade eu perdi
a eleição de goleada?!?
E igualmente pedi
que ela fosse dilatada?!?”
Ora, minha senhora,
Não me venha com razões!
Não vê que, em duas horas,
Lula ganhou dez milhões?!?
O quê?!? “Só trinta mil
votos na prorrogação?
Pro senhor, é só um ardil
pra ganhar no tapetão”?!?
Pois sofri foi uma fraude!
Uma manipulação!
O quê?!? “Deixe de ataque”?!?
“Choro debalde, em vão”?!?
“Até o Kassio Nunes Marques
desmentiu minha alegação”?!?
“Argumentos de araque
após a proclamação”?!?
Vocês têm cera no ouvido?
Sou o líder do “Brazil”!
O quê?!? “Até meu partido
a derrota admitiu”?!?
“E todos as outras siglas”???
“E a imprensa mundial”?!?
“Chefes de nações amigas”?!?
“Se eu não leio o jornal”?!?
– Mas, Flávio, falando em jornal,
numa certa entrevista
ao Jornal Nacional,
negando o gene golpista,
você disse que acolhia
todo e qualquer resultado!
– Claro que assim seria!
(Se ele fosse pro meu lado...)
Pedi mesmo a anulação,
nem agradeci minha gente
O quê?!? “Coisa de chorão”?!?
Respeite seu presidente!
O que sou é perseguido
por aquele homem vil.
Passaporte requerido!
(O pretexto me serviu...)
O quê?!? “Investigação”???
“Processos judiciais”???
Se eu “quis fugir da prisão”?!?
Wassef? Willer Tomaz?!?
Bet? Vorcaro? O “Azarão”?
Paraísos fiscais?!?
Não! É claro que não!
Perseguição: nada mais.
Pra fugir da “tirania”,
atravessei a fronteira,
fui parar na Argentina
(Federal marcou bobeira).
Numa rota clandestina,
dei banana da janela
“República das Bananinhas”?
Vai muito bem com Canella...
Coisa de García-Márquez?
De realismo fantástico?
Esquizofrênico ataque?
Delírio, desvio fático?
Se esse tipo de evento
não se vê nem em Macondo?
De “responder” eu entendo,
mas essa aí, não respondo...
Asilo eu consegui
no país do meu amigo!
Estou certo que daqui
governar eu consigo!
Com a ajuda do Milei,
decolei ao meu destino!
Graças ao Don descolei
nos States um abrigo!
Todo listo,
adentrei
com um visto humanitário.
Visto a “roupa do rei”
e serei o mandatário!
Agradeço ao Milei,
que me emprestou seu ombro!
E até ao Menino Ney,
que hoje trolou o Pombo.
“Fuga da realidade”?!?
Não, senhora, não insista!
Não, meu senhor, de verdade:
não é fuga da Justiça!
Conforme me proclamei,
Sou o líder da nação!
O quê? Pela última vez:
Não perdi nem sou fujão!!!
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