“Ainda estou aqui”: Benjamin, Trump, os Bolsonaro, o Anjo, a História e ecos do nazismo

No dia 7 de novembro de 2024, entrou em cartaz comercialmente no Brasil o filme “Ainda estou aqui”, contando a história de Maria Lucrécia Eunice Facciola Paiva. Desde então, plateias do país e do mundo choraram não com Eunice, mas por Eunice, no lugar da personagem, marcada pela intransigente resistência à própria dor, por uma autocontenção imperiosa ditada pela necessidade de se fazer forte.

Em boa hora, enfatizando o papel da arte como forma de resistência, a adaptação do testemunho de Marcelo Rubens Paiva nos lembra (ou ensina aos incautos): “Atenção: isso pôde acontecer”.

Em catarse coletiva nacional, salas lotadas prantearam por aquela mulher que virou ícone da luta pela verdade, com férrea obstinação e inabalável dignidade. Uma mulher que, em poético paradoxo, termina seus dias com Alzheimer e a memória pessoal comprometida, logo ela cuja vida se confunde com o inarredável compromisso na luta contra o “mal de Alzheimer nacional”, pela preservação de uma memória coletiva tão vilipendiada [9].

Uma Lucrécia que, ante a dupla morte do marido, não se matou como a da Roma Antiga; optou, antes, por lutar pela vida e celebrá-la. Uma Maria e uma Clarice Eunice que prefere não chorar no solo de um Brasil no qual não pôde enterrar o marido. Uma vítima cuja dor, tão contida, jamais explode na tela.

Seis dias depois, vejam só, movido por incontido fanatismo, um homem-bomba achou que seria uma boa ideia explodir o Supremo Tribunal Federal (STF). E literalmente explodiu a si mesmo, em nossas telas de TV e celular. Era seguidor do ex-presidente que exalta a tortura e homenageia torturadores.

Poucos dias depois, vieram a conhecimento público os planos de golpe de Estado concebidos entre a vitória eleitoral de Lula em 2022 e sua posse, incluindo o projeto de assassinato do presidente eleito por agentes militares intitulados “Kids Pretos” – trama que envolveu até o candidato a vice-presidente de Bolsonaro, o terceiro Walter desta história e aquele do outro lado da História: general Walter Braga Netto.

A minuta do plano de assassinato foi impressa no Palácio do Planalto. Também se concebeu a morte do então vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e a do então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E essa foi só uma partícula da trama.





No dia 21 de novembro de 2024, Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Condenado no STF por esses crimes, o ex-presidente está preso desde novembro de 2025.

A criminosa articulação decorre da obstinação de Bolsonaro em subverter o sistema eleitoral e não acatar os resultados das urnas, princípio basilar de toda democracia, a exemplo do que fizera Donald Trump quando incitou seus adeptos mais fanatizados a invadir o Capitólio, em janeiro de 2021.

Aliás, parece-me ainda mais emblemático que Trump tenha sido eleito para voltar à Casa Branca dois dias antes de “Ainda estou aqui” entrar em circuito comercial no Brasil. Eis a maior personificação dessa concepção de mundo em nossos tempos, com sua xenofobia visceral e seu ódio escancarado ao “estrangeiro” (lembremos Levi), ao outro, ao adversário político, ao que difere de sua própria visão de mundo.





Qualquer semelhança com Bolsonaro não é coincidência: “Vamos fuzilar a petralhada do Acre!”; “Ou as minorias se adéquam ou desaparecem!”

Idolatrado pelos Bolsonaro – agora “asilados” por ele –, Trump simboliza, ainda, a corrosão da democracia, tanto lá como cá e no mundo ocidental em geral. Independentemente de cor ideológica, ditaduras têm balizas em comum: a cassação de direitos humanos e a paulatina privação de liberdades fundamentais do indivíduo, o arbítrio e a violência de Estado contra os próprios cidadãos: “Eles podem acabar com uma cidade. Deixe-os acabar com Los Angeles. Deixe-os acabar com San Diego”, disse Trump num comício, no último dia 6, dois dias após a vitória parcial de Flávio Bolsonaro no primeiro turno no Brasil.

Contemporaneamente, um fenômeno global está em curso, ameaçando a democracia aqui e alhures: líderes populistas, sobretudo de extrema-direita, chegando ao poder por meio do regime democrático para, uma vez ali instalados, destruírem por dentro os mesmos mecanismos democráticos que lhes permitiram ali chegar.





Em grande medida, Bolsonaro o ensaiou aqui. Trump o tem praticado em larga escala. Tem testado e esgarçado ao limite o tecido institucional de seu país. Ninguém pôs tão em xeque a democracia numa nação que tanto se orgulha dela. E, a despeito disso (ou talvez justamente por isso), conseguiu voltar à Casa Branca após ter sido rejeitado pelo povo estadunidense. Voltou mais forte e mais “onipotente” que nunca, graças a esse sistema democrático que ele mesmo tanto achincalhou.

Emblemática, ainda, a reação de alguns partidários da extrema-direita brasileira com a “volta por cima” de Trump, antevendo possíveis reflexos do fato no quintal político nacional. Infelizmente, não estavam errados: a partir da aliança da família Bolsonaro com o neofascista reinstalado no Salão Oval, passamos a amargar tarifaço atrás de tarifaço e contínuas tentativas de ingerência nos assuntos políticos e jurídicos domésticos. Agora, na contramão do mundo, Trump, Rubio e seu governo se negam a reconhecer a vitória democrática de Lula e a vontade expressada pelo povo brasileiro no último domingo (25).

Entreguistas e subservientes, esses aduladores de Trump são os mesmos que, sob uma pretensa “defesa da liberdade” e da “verdadeira democracia”, clamam pela volta de um regime cuja primeira vítima é sempre ela, Sua Excelência, a liberdade. Bolsonaro sempre o defendeu de maneira desbragada, sem o mínimo pudor, com o máximo ardor. Escancarou, assim, o paradoxo. É a face, em nosso país, desse sistema de pensamento que, de novo, sempre esteve aí, subjacente em nossa sociedade, esperando mais uma curva da História para dar um novo bote.

Sobre o AI-5, diz Marcelo Rubens Paiva em Ainda estou aqui: “É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime, uma aberração jurídica, incongruência em que todo regime autoritário se baseia (para defender a liberdade, precisamos acabar com ela)”. Poderíamos acrescentar: “a pretexto de ‘defender a democracia’, precisamos destruí-la por dentro”. Lembremos o que disse Flávio, em plena campanha, sobre “resgatar a democracia”, “redemocratizar o Brasil” e “mudar a Constituição”.



Esse paradoxo sempre me perturbou, como cidadão e jornalista. Diversas vezes, em meu exercício profissional, dentro das minhas limitadas possibilidades, tratei de expor a falácia, ao observar o recrudescimento desse populismo de extrema-direita no país e a ascensão de movimentos a reivindicar, por exemplo, uma “intervenção militar” pretensamente “constitucional”, eufemismo para um golpe de Estado que, nessa mistura de cinismo, delírio e engodo, encontraria guarida na própria Constituição Cidadã de 1988, como se a lei maior em que se funda nosso regime democrático abrigasse em seu texto dispositivo gerador de sua autodestruição.

O fenômeno, é óbvio, desaguou no 8 de janeiro de 2023, resultado de A + B: ideólogos e líderes políticos insuflando seguidores nesse sentido, e muita gente predisposta a, literalmente, atentar contra a democracia e suas instituições, crendo sinceramente estarem a “lutar por uma liberdade” que a democracia, sublinhe-se o paradoxo, ter-lhes-ia sequestrado.

Agora, na segunda parte da Era Trump (crendo-se mais poderoso que nunca e, mais do que nunca, aqui), essas mesmas pessoas se sentem ainda mais empoderadas e desembaraçadas para defender o que defendem. É a legitimação, pela via democrática, do autoritarismo que mina as bases dessa mesma democracia e que pode, no limite, causar a morte do regime legado a nós pelos gregos. Corrijo-me: seu suicídio.

Circularmente, concluo, parafraseando o personagem de Fuks em A resistência, o pai argentino fugido da barbárie em seu país: as ditaduras podem voltar… nós deveríamos saber.

Podem voltar sob várias formas, inclusive, eventualmente, por vontade de “uma horda de cidadãos [que] marcha às urnas bienalmente”. Exatamente como marcharam os cidadãos brasileiros, no último domingo (25) de eleições.