Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/10/2026

Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seus planos, especialmente se você estiver disposto(a) a colaborar e reconhecer o esforço dos outros. A saúde pedirá equilíbrio entre cuidar das pessoas e reservar tempo para si. Entre os amigos, você poderá receber pedidos de apoio ou ser surpreendido(a) por um gesto de solidariedade.