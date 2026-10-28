Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Clube da Música comemora 10 anos com festa em Vitória
Renata Rasseli

Clube da Música comemora 10 anos com festa em Vitória

Victor Biasutti, Tarcísio Faustini e Clóvis Castello foram homenageados na festa, na Casa Lounge

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

28 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Cacá Teixeira, Ricardo Vieira, Betty Feliz, Vitor Biazutti, Clóvis Castello, Tarcisio Faustini e Tasso Lugon
Cacá Teixeira, Ricardo Vieira, Betty Feliz, Victor Biasutti, Clóvis Castello, Tarcisio Faustini e Tasso Lugon: celebrando 10 anos do Clube da Música Divulgação

O Clube da Música comemorou seus 10 anos de história em uma noite de celebração na Casa Lounge, que reuniu sócios, convidados e homenageados em torno da trajetória da instituição.


Durante o evento, Victor Biasutti, Tarcísio Faustini e Clóvis Castello foram homenageados pelo presidente do Clube, Ricardo Vieira, que entregou a cada um uma casaca de madeira, tradicional instrumento de percussão.


A programação teve apresentação de Betty Feliz e Cacá Teixeira, que conduziram a noite marcada pela música, pela confraternização e pelo reconhecimento de personalidades ligadas à história do Clube da Música.

Em Vitória

Ybera recebe influenciadoras em Vitória

Johnathan Alves, Flávia Pavanelli (influenciadora), Sauana Alves e Djillali Chorfa
Johnathan Alves, Flávia Pavanelli, Sauana Alves e Djillali Chorfa Divulgação

A Ybera Group recebeu 10 influenciadoras na sua sede, na Enseada do Suá, em Vitória, para o lançamento exclusivo de novos produtos da marca. O evento foi realizado às vésperas do Brasil Influencer, maior evento de marketing de influência do país, promovido pela própria empresa. As influenciadoras convidadas foram recebidas por Johnathan Alves, presidente da Ybera, e sua esposa Sauana Alves; Vando Oliveira, CEO; Romulo Alves, sócio e diretor comercial;  e Djillali Chorfa, sócio do grupo.

A Ybera é referência na prática de creator economy, mantendo uma rede com mais de 70 mil influenciadoras no Brasil, além de atuar em mais de 50 países. Capixaba, a empresa entrou para a história neste ano ao bater o recorde de mais longa live commerce já promovida por uma marca no TikTok Shop. Com 73 horas, 23 minutos e 30 segundos de transmissão ininterrupta, a marca garantiu espaço no Guinness Book e faturou R$ 3 milhões em vendas.

Comemoração
A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone
A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone, em evento interno de comemoração aos 85 anos da Buaiz Alimentos. A comemoração envolveu equipes de todas as unidades no Espírito Santo – sede administrativa e Moinho Buaiz, no Centro de Vitória; fábrica do Café Número Um, no TIMS; Fábrica de Misturas para Bolo e Centro de Distribuição, em São Torquato – além das equipes que atuam em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Como forma de agradecimento, cada colaborador recebeu um bolo especialmente desenvolvido para a data em parceria com confeiteiras locais. No Espírito Santo, a criação foi assinada por Paola Cakes. Divulgação

Lançamento de livro

A Vovó de Ipanema chega a Vitória

Helô Pinheiro volta a Vitória pela segunda vez em menos de um ano, e desta vez com um presente especial. A eterna Garota de Ipanema apresenta nesta quarta-feira, 28 de outubro, seu primeiro livro infantil, “A Vovó de Ipanema”, publicado pela Editora Glida. A noite de lançamento acontece às 18h na Livraria Leitura do Shopping Vitória, com contação de histórias e sessão de autógrafos. A obra nasceu de um ano de escrita e do desejo de eternizar as quatro netas de Helô como personagens de uma aventura sobre família, oceanos e preservação ambiental. A noite tem o apoio carinhoso da dermatologista Priscila Passamani, da clínica Dermaskin, e da Mábia Carneiro da Home Angels Praia do Canto, que presenteiam os presentes com um marca-páginas personalizado, e que promoveram o evento que aconteceu em maio deste ano, quando a Helô veio para falar sobre longevidade. 

Saúde e fitness
Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie (à esquerda), esteve junto com Ibsen Perteson, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo, e Heitor Ferreira, da corretora Providência
Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie, e Heitor Ferreira, da corretora de seguros Providência, estiveram presentes na 2ª Conferência Capixaba de Personal Trainer reforçando as condições diferenciadas de planos de saúde para os profissionais da educação física. O evento foi realizado em Vitória e reuniu associados ao Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região - Espírito Santo (CREF22/ES) para debater as melhores práticas para o treinamento das mulheres. A Mediatorie é importante parceira do CREF22/ES, com descontos na contratação de planos de saúde para a categoria. Na foto: Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie (à esquerda), esteve junto com Ibsen Perteson, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo, e Heitor Ferreira, da corretora Providência. 
 Divulgação

Prêmio

Vem aí o Marcas de Valor 2026

Um dos mais tradicionais palcos da cultura capixaba será cenário, neste ano, para uma das principais celebrações do mercado empresarial do Espírito Santo. No dia 29 de outubro, o histórico Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, recebe a 17ª edição do Marcas de Valor, premiação promovida pela Rede Gazeta para reconhecer as marcas que mais se destacam na percepção dos consumidores capixabas. Símbolo da vida cultural da capital e espaço dedicado há décadas à arte, à música e às grandes apresentações, o Theatro Carlos Gomes passa a integrar também a narrativa desta edição do prêmio. A escolha do local reforça a proposta de associar o reconhecimento das marcas à valorização da identidade, da cultura e dos espaços que fazem parte da história do Espírito Santo. A cerimônia começa às 19h e será exclusiva para convidados. Cerca de 250 pessoas são esperadas para uma noite que reunirá representantes de empresas, lideranças, profissionais do mercado e convidados da Rede Gazeta.

Na Suíça
Stella Miranda descansa uns dias na Suíça para assinar os eventos do fim de ano
Stella Miranda descansa uns dias na Suíça para assinar os eventos do fim de ano. Divulgação
Outubro Rosa
A presidente da OAB-ES, Erica Neves, tem um compromisso especial nesta sexta-feira (30). A convite da Comissão da Mulher Advogada, presidida por Layla dos Santos Freitas, ela estará ao lado das demais integrantes da comissão e a diretora de assessoramento da mulher advogada Thuzza Machado na Loja Afecc Outubro Rosa, no Shopping Vitória, das 13h às 17h.

Mulheres que inspiram

A presidente da Ases, Leonelle Lamas, reúne nomes de destaque do universo empresarial feminino no próximo dia 3 de novembro, durante a 8ª edição do Ases Mulher. Entre as convidadas está Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, que dividirá com Leonelle um painel sobre liderança e protagonismo feminino, mediado por Andréa de Almeida Salsa. A programação terá ainda palestra de Amanda Soroldoni, especialista em Marketing Digital e Vendas. O encontro acontece das 8h30 às 11h, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.


Papo de Mulher

Em celebração ao Outubro Rosa, o médico especialista em dor crônica André Félix promove, nesta quinta-feira, dia 29, o evento “Papo de Mulher”, um encontro dedicado à saúde, prevenção e qualidade de vida feminina. A programação inclui meditação guiada, bate-papo sobre cuidados com a saúde, oficina de automaquiagem e um café da tarde especial. Segundo o médico André Félix, especialista em dor crônica, a iniciativa busca incentivar o autocuidado e reforçar a importância da prevenção e do equilíbrio físico e emocional. Gratuito e aberto ao público, o encontro acontece no auditório do Edifício Contemporâneo, no 2º andar, em Vitória.


Formemus

Vitória recebe, de 28 a 30 de outubro, a 8ª edição do Formemus, encontro que conecta artistas, produtores, gravadoras, festivais e profissionais da indústria musical brasileira. Com programação gratuita no Parque Botânico Vale, o evento reúne cerca de 13 apresentações musicais, 15 painéis, oficinas, mentorias, mostras de videoclipes e rodadas de negócios. Entre os destaques estão a cantora Fernanda Takai, que faz um pocket show na abertura, e o compositor Michael Sullivan, que ministra uma oficina de composição e participa de um debate sobre direitos autorais e geração de renda. A programação também reúne representantes de grandes gravadoras, plataformas digitais e festivais nacionais, promovendo conexões e oportunidades para artistas independentes e discutindo os caminhos do mercado da música no Brasil. 

Veja Também 

Confrafia das Onças celebra aniversariantes de Outubro

Confraria das Onças celebra aniversariantes de outubro com festa em Vitória

Yasmin Pretti celebra seus 18 anos

Sandro e Jacqueline Pretti celebram 18 anos da filha Yasmin com sunset party em Vila Velha

Imagem de destaque

Prêmio celebra as melhores ONGs 2026 no ES; veja fotos

Zildinha Helal, Dora Daher e Renata Aguiar

Dora Daher lança a coleção verão 2027 em Vitória; veja fotos

Gorete Thorey e Lorena Bruno

Gorete Thorey recebe a artista têxtil Lorena Bruno em vernissage em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa Festa de Aniversário Sociedade Sociedade Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do bairro Nova Almeida, na Serra
Reurbanização da orla de Nova Almeida vai custar R$ 14,7 milhões
Imagem de destaque
ES terá primeira usina que transforma resíduos em combustível
Imagem de destaque
Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em novembro de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.