Clube da Música comemora 10 anos com festa em Vitória

O Clube da Música comemorou seus 10 anos de história em uma noite de celebração na Casa Lounge, que reuniu sócios, convidados e homenageados em torno da trajetória da instituição.
Durante o evento, Victor Biasutti, Tarcísio Faustini e Clóvis Castello foram homenageados pelo presidente do Clube, Ricardo Vieira, que entregou a cada um uma casaca de madeira, tradicional instrumento de percussão.
A programação teve apresentação de Betty Feliz e Cacá Teixeira, que conduziram a noite marcada pela música, pela confraternização e pelo reconhecimento de personalidades ligadas à história do Clube da Música.
Em Vitória
Ybera recebe influenciadoras em Vitória
A Ybera Group recebeu 10 influenciadoras na sua sede, na Enseada do Suá, em Vitória, para o lançamento exclusivo de novos produtos da marca. O evento foi realizado às vésperas do Brasil Influencer, maior evento de marketing de influência do país, promovido pela própria empresa. As influenciadoras convidadas foram recebidas por Johnathan Alves, presidente da Ybera, e sua esposa Sauana Alves; Vando Oliveira, CEO; Romulo Alves, sócio e diretor comercial; e Djillali Chorfa, sócio do grupo.
A Ybera é referência na prática de creator economy, mantendo uma rede com mais de 70 mil influenciadoras no Brasil, além de atuar em mais de 50 países. Capixaba, a empresa entrou para a história neste ano ao bater o recorde de mais longa live commerce já promovida por uma marca no TikTok Shop. Com 73 horas, 23 minutos e 30 segundos de transmissão ininterrupta, a marca garantiu espaço no Guinness Book e faturou R$ 3 milhões em vendas.
Lançamento de livro
A Vovó de Ipanema chega a Vitória
Helô Pinheiro volta a Vitória pela segunda vez em menos de um ano, e desta vez com um presente especial. A eterna Garota de Ipanema apresenta nesta quarta-feira, 28 de outubro, seu primeiro livro infantil, “A Vovó de Ipanema”, publicado pela Editora Glida. A noite de lançamento acontece às 18h na Livraria Leitura do Shopping Vitória, com contação de histórias e sessão de autógrafos. A obra nasceu de um ano de escrita e do desejo de eternizar as quatro netas de Helô como personagens de uma aventura sobre família, oceanos e preservação ambiental. A noite tem o apoio carinhoso da dermatologista Priscila Passamani, da clínica Dermaskin, e da Mábia Carneiro da Home Angels Praia do Canto, que presenteiam os presentes com um marca-páginas personalizado, e que promoveram o evento que aconteceu em maio deste ano, quando a Helô veio para falar sobre longevidade.
Prêmio
Vem aí o Marcas de Valor 2026
Um dos mais tradicionais palcos da cultura capixaba será cenário, neste ano, para uma das principais celebrações do mercado empresarial do Espírito Santo. No dia 29 de outubro, o histórico Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, recebe a 17ª edição do Marcas de Valor, premiação promovida pela Rede Gazeta para reconhecer as marcas que mais se destacam na percepção dos consumidores capixabas. Símbolo da vida cultural da capital e espaço dedicado há décadas à arte, à música e às grandes apresentações, o Theatro Carlos Gomes passa a integrar também a narrativa desta edição do prêmio. A escolha do local reforça a proposta de associar o reconhecimento das marcas à valorização da identidade, da cultura e dos espaços que fazem parte da história do Espírito Santo. A cerimônia começa às 19h e será exclusiva para convidados. Cerca de 250 pessoas são esperadas para uma noite que reunirá representantes de empresas, lideranças, profissionais do mercado e convidados da Rede Gazeta.
Mulheres que inspiram
A presidente da Ases, Leonelle Lamas, reúne nomes de destaque do universo empresarial feminino no próximo dia 3 de novembro, durante a 8ª edição do Ases Mulher. Entre as convidadas está Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, que dividirá com Leonelle um painel sobre liderança e protagonismo feminino, mediado por Andréa de Almeida Salsa. A programação terá ainda palestra de Amanda Soroldoni, especialista em Marketing Digital e Vendas. O encontro acontece das 8h30 às 11h, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
Papo de Mulher
Em celebração ao Outubro Rosa, o médico especialista em dor crônica André Félix promove, nesta quinta-feira, dia 29, o evento “Papo de Mulher”, um encontro dedicado à saúde, prevenção e qualidade de vida feminina. A programação inclui meditação guiada, bate-papo sobre cuidados com a saúde, oficina de automaquiagem e um café da tarde especial. Segundo o médico André Félix, especialista em dor crônica, a iniciativa busca incentivar o autocuidado e reforçar a importância da prevenção e do equilíbrio físico e emocional. Gratuito e aberto ao público, o encontro acontece no auditório do Edifício Contemporâneo, no 2º andar, em Vitória.
Formemus
Vitória recebe, de 28 a 30 de outubro, a 8ª edição do Formemus, encontro que conecta artistas, produtores, gravadoras, festivais e profissionais da indústria musical brasileira. Com programação gratuita no Parque Botânico Vale, o evento reúne cerca de 13 apresentações musicais, 15 painéis, oficinas, mentorias, mostras de videoclipes e rodadas de negócios. Entre os destaques estão a cantora Fernanda Takai, que faz um pocket show na abertura, e o compositor Michael Sullivan, que ministra uma oficina de composição e participa de um debate sobre direitos autorais e geração de renda. A programação também reúne representantes de grandes gravadoras, plataformas digitais e festivais nacionais, promovendo conexões e oportunidades para artistas independentes e discutindo os caminhos do mercado da música no Brasil.
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