Clube da Música comemora 10 anos com festa em Vitória

Outubro Rosa

A presidente da OAB-ES, Erica Neves, tem um compromisso especial nesta sexta-feira (30). A convite da Comissão da Mulher Advogada, presidida por Layla dos Santos Freitas, ela estará ao lado das demais integrantes da comissão e a diretora de assessoramento da mulher advogada Thuzza Machado na Loja Afecc Outubro Rosa, no Shopping Vitória, das 13h às 17h.

Mulheres que inspiram

A presidente da Ases, Leonelle Lamas, reúne nomes de destaque do universo empresarial feminino no próximo dia 3 de novembro, durante a 8ª edição do Ases Mulher. Entre as convidadas está Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, que dividirá com Leonelle um painel sobre liderança e protagonismo feminino, mediado por Andréa de Almeida Salsa. A programação terá ainda palestra de Amanda Soroldoni, especialista em Marketing Digital e Vendas. O encontro acontece das 8h30 às 11h, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.





Papo de Mulher

Em celebração ao Outubro Rosa, o médico especialista em dor crônica André Félix promove, nesta quinta-feira, dia 29, o evento “Papo de Mulher”, um encontro dedicado à saúde, prevenção e qualidade de vida feminina. A programação inclui meditação guiada, bate-papo sobre cuidados com a saúde, oficina de automaquiagem e um café da tarde especial. Segundo o médico André Félix, especialista em dor crônica, a iniciativa busca incentivar o autocuidado e reforçar a importância da prevenção e do equilíbrio físico e emocional. Gratuito e aberto ao público, o encontro acontece no auditório do Edifício Contemporâneo, no 2º andar, em Vitória.





Formemus

Vitória recebe, de 28 a 30 de outubro, a 8ª edição do Formemus, encontro que conecta artistas, produtores, gravadoras, festivais e profissionais da indústria musical brasileira. Com programação gratuita no Parque Botânico Vale, o evento reúne cerca de 13 apresentações musicais, 15 painéis, oficinas, mentorias, mostras de videoclipes e rodadas de negócios. Entre os destaques estão a cantora Fernanda Takai, que faz um pocket show na abertura, e o compositor Michael Sullivan, que ministra uma oficina de composição e participa de um debate sobre direitos autorais e geração de renda. A programação também reúne representantes de grandes gravadoras, plataformas digitais e festivais nacionais, promovendo conexões e oportunidades para artistas independentes e discutindo os caminhos do mercado da música no Brasil.