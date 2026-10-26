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  • Sandro e Jacqueline Pretti celebram 18 anos da filha Yasmin com sunset party em Vila Velha
Renata Rasseli

Sandro e Jacqueline Pretti celebram 18 anos da filha Yasmin com sunset party em Vila Velha

A aniversariante reuniu familiares e amigos, no sábado (24), no Niyama Hill

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

26 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Yasmin Pretti celebra seus 18 anos
Os pais Jacqueline e Sandro Pretti, a aniversariante Yasmin Pretti e o irmão Enzo:  celebrando 18 anos em família! Camilla Baptistin

Queridos de RR, Sandro e Jacqueline Pretti celebraram os 18 anos da filha Yasmin Pretti, em sunset party, no sábado (24), no Niyama Hill, em Vila Velha. A festa reuniu familiares e amigos. 


A decoração, assinada por Sandra Siqueira, deu um toque de sofisticação à comemoração, que contou com a organização da cerimonialista Karla Favoretti.


Para brilhar em sua noite especial, Yasmin escolheu dois vestidos, das lojas Vestidue e Achei Meu Vestido. 


Um dos momentos mais marcantes foi a valsa, com coreografia assinada por Andrezinho Castro.


A animação ficou por conta da DJ Larissa Tantan e da Banda Trilha, que embalaram os convidados e garantiram uma pista de dança animada. 

Confira os melhores momentos da festa na galeria de Camilla Baptistin e Cloves Louzada. 

Talk
Claudia Gonçalves, Viviane Oliveira Silva, Jonas Lourenço e Carlos Marianelli.
Carlos Marianelli reuniu arquitetos e designers na Compose Vitória para o Talk Casas Afetivas, com Jonas Lourenço, autor do livro Entre o concreto e a memória. O encontro promoveu uma reflexão sobre arquitetura, afeto e histórias que dão significado aos espaços. Na foto: Claudia Gonçalves, Viviane Oliveira Silva, Jonas Lourenço e Carlos Marianelli. Cloves Louzada

Cuidados da pele

Atriz da Globo escolhe biomédica capixaba

A biomédica capixaba Cimara La Belle, pós-graduada em patologia dermatológica, vem ampliando sua atuação no Brasil e no exterior com o Método Célula, protocolo desenvolvido por ela para o controle do melasma. Com mais de oito anos de trajetória, a profissional afirma já ter atendido mais de 50 mil pacientes.

O trabalho de Cimara também chamou a atenção da atriz Vanessa Giácomo, conhecida por seus trabalhos na TV Globo, que escolheu a especialista para cuidar das manchas na pele. Na última semana, a biomédica esteve no Rio de Janeiro para realizar mais uma sessão do tratamento da atriz.

Em Tiradentes
Bruna Medeiros em Tiradentes
Paula Gribel e Bruna Medeiros: na Semana Criativa de Tiradentes, em MInas Gerais.  Divulgação

Na NASA

Capixabas na Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia

Vinte alunos capixabas do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, participam na próxima semana, de 26 a 30, da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). De acordo com a coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, que acompanha o grupo, os estudantes terão uma experiência completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A iniciativa é realizada em parceria com a Michaelis Foundation for Global Education e a KSCIA International Space Academy.

Em São Paulo
Eduardo Ambrósio e Aluisio Sarlo no Conecta Imobi 2026
Eduardo Ambrósio e Aluisio Sarlo, nomes à frente da master franquia regional da RE/MAX Espírito Santo, integraram o seleto time de líderes na 13ª edição do Conecta Imobi, na São Paulo Expo. Consolidado como o maior hub de tendências, negócios e inovação do mercado imobiliário da América Latina — chancelado pelo patrocínio máster da própria RE/MAX Brasil —, o evento foi o epicentro dos principais players e incorporadoras do país. Na bagagem da dupla, conexões estratégicas e o novo fôlego do setor para o mercado capixaba. Divulgação

Homenagem
A advogada e presidente da AESAT, Edilamara Rangel, será homenageada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), durante a solenidade comemorativa dos 35 anos da instituição, no dia 29 de outubro. A homenagem, concedida pela desembargadora-presidente Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, reconhece a parceria, a colaboração e a relação de proximidade construída por Edilamara com o Tribunal ao longo da atual gestão.


Homenagem 2

Com mais de 48 anos dedicados à valorização da Administração, o Adm. Hércules Falcão foi homenageado durante a reinauguração da sede do CRA-ES, em Bento Ferreira, Vitória, que passará a levar seu nome. A cerimônia contou com a presença de seus familiares e dos 27 conselheiros federais do Sistema CFA/CRAs. 

Em Vitória
Sérgio Vieira, Presidente da ABRAMGE RJ/ES, Aliny Figueiredo, Gestora Administrativa e de Relacionamento Empresarial do Meridional Saúde, e Gustavo Knupp, CEO do Meridional Saúde
Sérgio Vieira, Presidente da ABRAMGE RJ/ES, Aliny Figueiredo, Gestora Administrativa e de Relacionamento Empresarial do Meridional Saúde, e Gustavo Knupp, CEO do Meridional Saúde, durante o Seminário Capacitação Regulatória para Consultoria em Vendas de Planos de Saúde, realizado em Vitória. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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