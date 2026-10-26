Sandro e Jacqueline Pretti celebram 18 anos da filha Yasmin com sunset party em Vila Velha

Queridos de RR, Sandro e Jacqueline Pretti celebraram os 18 anos da filha Yasmin Pretti, em sunset party, no sábado (24), no Niyama Hill, em Vila Velha. A festa reuniu familiares e amigos.
A decoração, assinada por Sandra Siqueira, deu um toque de sofisticação à comemoração, que contou com a organização da cerimonialista Karla Favoretti.
Para brilhar em sua noite especial, Yasmin escolheu dois vestidos, das lojas Vestidue e Achei Meu Vestido.
Um dos momentos mais marcantes foi a valsa, com coreografia assinada por Andrezinho Castro.
A animação ficou por conta da DJ Larissa Tantan e da Banda Trilha, que embalaram os convidados e garantiram uma pista de dança animada.
Confira os melhores momentos da festa na galeria de Camilla Baptistin e Cloves Louzada.
Cuidados da pele
Atriz da Globo escolhe biomédica capixaba
A biomédica capixaba Cimara La Belle, pós-graduada em patologia dermatológica, vem ampliando sua atuação no Brasil e no exterior com o Método Célula, protocolo desenvolvido por ela para o controle do melasma. Com mais de oito anos de trajetória, a profissional afirma já ter atendido mais de 50 mil pacientes.
O trabalho de Cimara também chamou a atenção da atriz Vanessa Giácomo, conhecida por seus trabalhos na TV Globo, que escolheu a especialista para cuidar das manchas na pele. Na última semana, a biomédica esteve no Rio de Janeiro para realizar mais uma sessão do tratamento da atriz.
Na NASA
Capixabas na Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia
Vinte alunos capixabas do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, participam na próxima semana, de 26 a 30, da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). De acordo com a coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, que acompanha o grupo, os estudantes terão uma experiência completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A iniciativa é realizada em parceria com a Michaelis Foundation for Global Education e a KSCIA International Space Academy.
Homenagem
A advogada e presidente da AESAT, Edilamara Rangel, será homenageada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), durante a solenidade comemorativa dos 35 anos da instituição, no dia 29 de outubro. A homenagem, concedida pela desembargadora-presidente Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, reconhece a parceria, a colaboração e a relação de proximidade construída por Edilamara com o Tribunal ao longo da atual gestão.
Homenagem 2
Com mais de 48 anos dedicados à valorização da Administração, o Adm. Hércules Falcão foi homenageado durante a reinauguração da sede do CRA-ES, em Bento Ferreira, Vitória, que passará a levar seu nome. A cerimônia contou com a presença de seus familiares e dos 27 conselheiros federais do Sistema CFA/CRAs.
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