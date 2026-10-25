Prêmio celebra as melhores ONGs 2026 no ES; veja fotos

O reconhecimento às instituições que fazem a diferença no Espírito Santo marcou a entrega do Prêmio Melhores ONGs 2026, a maior premiação do setor no país.
Realizado no Parque Botânico Vale, o evento, promovido pela Federação do Terceiro Setor do Espírito Santo, Fundaes, reuniu diversas lideranças sociais e contou com presenças marcantes como Robson Melo, presidente da Fundaes, Marcelo Estraviz, criador do prêmio e palestrante da data e Sergio Aboudib, conselheiro do Tribunal de Contas, do Espírito Santo.
Entre as 26 instituições capixabas inscritas no processo nacional, foram homenageadas as 10 mais bem avaliadas do Estado, com aplausos especiais para as três entidades que passam, agora, a figurar no seleto grupo das melhores ONGs do Brasil. Foram elas a Vitória Down, o Instituto Água Viva e a Acacci.
Em Anchieta
Vem aí o Monte Urubu Adventure!
A comunidade de Belo Horizonte, no município de Anchieta, se prepara para receber a segunda edição do Monte Urubu Adventure, nos dias 14 e 15 de novembro. O evento reunirá pilotos de parapente, praticantes de atividades ao ar livre, motociclistas, turistas e famílias, tendo como cenário a Rampa do Monte Urubu, local que oferece uma vista privilegiada das montanhas, da vegetação e das paisagens do litoral capixaba. A programação reúne competições esportivas, a tradicional Caminhada Eco Monte Urubu, encontro de motoclubes, apresentações musicais, praça de alimentação e sorteios de brindes. Um dos destaques do evento será a competição de parapente, com pilotos habilitados para disputar três modalidades: Pouso na Praia, Distância OLC e Permanência no Ar. A organização disponibilizará R$ 10 mil em premiações.
Dinheiro
Vida financeira no fim do ano
Faltando pouco mais de uma semana para chegarmos ao penúltimo mês do ano, ainda é um bom momento para colocar as contas em ordem, e se preparar para os gastos de final de ano. Presentes, confraternizações, viagens e ceia de Natal entram no orçamento nos próximos meses, enquanto janeiro chega com despesas como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar.
De acordo com o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o Brasil registrou em setembro de 2026, 75,05 milhões de brasileiros com contas em atraso. O dado é do SPC Brasil. Este volume representa 44,67% da população adulta brasileira. A variação anual observada em setembro deste ano ficou acima da observada no mês anterior. Na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu 2,07%.
Segundo o educador financeiro da Sicredi Serrana, Creiciano Paiva ainda é possível organizar as finanças, desde que o primeiro passo seja conhecer a própria realidade financeira, destacando a importância de registrar receitas e despesas para tomar decisões mais conscientes. “Organizar a vida financeira não significa deixar de aproveitar o fim de ano, mas entender quanto se pode gastar sem comprometer o orçamento. Quando a pessoa conhece sua renda, identifica todas as suas despesas, qual percentual da sua renda está comprometido em dívidas e define suas prioridades, consegue fazer escolhas melhores e evita começar o ano com mais dívidas que poderiam ter sido previstas”, orienta Creiciano.
Em São Paulo
As empresárias Marluce Eiras e Danielle Coutinho, à frente da Form, estarão em São Paulo para um concorrido roteiro de moda e conexões. A agenda abre na segunda-feira (26) na Convenção Carol Bassi. Na terça-feira (27), o encontro é com Carol Celico, CEO da NIINI, em jantar exclusivo no Marena Cucina. O encerramento da agenda paulista, na quarta (28), com visita ao showroom de Reinaldo Lourenço e presença na badalada inauguração da flagship La Gea, na Haddock Lobo, Jardins, a convite do diretor criativo da marcam, Iran Costa.
Arte
Tatiana Coutinho convida para a abertura da exposição "Chão de Concreto, Céu de Urucum", de Andrey Guaianá Zignnatto, no dia 29, na Particular Galeria.
Dia do Macarrão
O Dia Mundial do Macarrão, comemorado neste domingo (25), será celebrado no Empório Joaquim. A sugestão da casa é o clássico Rigatoni al Ragù, com ragu de filé mignon, creme de leite, molho de tomate e parmesão ralado.
Headscon XP 2026
Depois de reunir mais de 5 mil pessoas em 2025, a Headscon XP está de volta a Vitória nos dias 20 e 21 de novembro com uma nova programação de games, competições, cultura digital, formação e negócios. A edição 2026 será realizada no Sesi de Jardim da Penha e terá entre as atrações quatro mostras competitivas de jogos, Arena de eSports, cosplay, feira geek, Headscon Talks e atividades para diferentes públicos.
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