Prêmio celebra as melhores ONGs 2026 no ES; veja fotos

Faltando pouco mais de uma semana para chegarmos ao penúltimo mês do ano, ainda é um bom momento para colocar as contas em ordem, e se preparar para os gastos de final de ano. Presentes, confraternizações, viagens e ceia de Natal entram no orçamento nos próximos meses, enquanto janeiro chega com despesas como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar.





De acordo com o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o Brasil registrou em setembro de 2026, 75,05 milhões de brasileiros com contas em atraso. O dado é do SPC Brasil. Este volume representa 44,67% da população adulta brasileira. A variação anual observada em setembro deste ano ficou acima da observada no mês anterior. Na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu 2,07%.

Segundo o educador financeiro da Sicredi Serrana, Creiciano Paiva ainda é possível organizar as finanças, desde que o primeiro passo seja conhecer a própria realidade financeira, destacando a importância de registrar receitas e despesas para tomar decisões mais conscientes. “Organizar a vida financeira não significa deixar de aproveitar o fim de ano, mas entender quanto se pode gastar sem comprometer o orçamento. Quando a pessoa conhece sua renda, identifica todas as suas despesas, qual percentual da sua renda está comprometido em dívidas e define suas prioridades, consegue fazer escolhas melhores e evita começar o ano com mais dívidas que poderiam ter sido previstas”, orienta Creiciano.