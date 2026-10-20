Designer Rejane Carvalho Leite lança nova coleção em Vitória; veja fotos

Som, sabor e movimento

Tereza Aragão escolheu o Dia Mundial do Champanhe, nesta sexta-feira (23), para dar início ao seu mais novo e sofisticado projeto sensorial: o 5 Sentidos Bay. O encontro de estreia, que acontece a partir das 18h30, no Dantas Tennis Lounge, terá como ponto de partida a Audição. A proposta conecta alta gastronomia, moda e saúde integrativa. Na programação, desfile em movimento com peças exclusivas da Maison Form e um painel especial batizado de "Escutar o corpo", comandado pelas médicas e embaixadoras da noite Dra. Juliana Alvim, Dra. Priscila Passamani e Dra. Isabella Redighieri. Na gastronomia assinada por Tereza, tudo foi pensado para ser escutado — do estalo das bolhas de champanhe à crocância das cestinhas de tartare e ao chiado do queijo brie derretendo nos pequenos fogareiros.





Save the date

Marianne Limonge vai celebrar seus 50 anos, no próximo dia 5 de novembro, na Casa Lounge, em Vitória.





Reforma tributária

Coordenadora da Câmara Temática de Gestão Pública do CRA-ES, Rachel Freixo, aceitou o desafio de conduzir um ciclo de palestras, no interior do Espírito Santo, sobre a Reforma Tributária. Tributarista e especialista em gestão, ela vai no próximo dia 26, em Linhares, e dia 5 de novembro, em Aracruz, para abordar os impactos das mudanças tributárias e mostrar como empresas e profissionais podem se preparar para os novos desafios e oportunidades.





Engenharia

O professor da Unidade de Engenharia da FAESA, Milton Carvalho Bernardo, esteve em Aracaju nesta última semana, onde participou da 81ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA). Também conselheiro do Crea-ES, ele integra a comitiva capixaba no encontro, que tem como tema “Inovação e Engenharia para Desenvolver o Brasil”.





Solidariedade em rosa

As sócias do SVMP Advogados serão madrinhas da Loja Outubro Rosa 2026, iniciativa da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), que arrecada recursos para o cuidado de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS no Hospital Santa Rita. A ação será realizada nesta quinta-feira (22), das 18h às 21h, no Shopping Vitória, e contará com a participação de Ana Carolina Lima, Bruna Daros, Camila Correa, Carolliny Hellen, Daniela Oliveira, Dyna Hoffmann, Emmanuelle Braga, Helena Totola, Karoline Carvalho, Mariana Gabetto, Mariany Flausino, Marina Balbino, Monique Kuster e Nivea Mikaella. A cada produto adquirido na loja, o público contribui para o atendimento e o cuidado de pacientes oncológicos, fortalecendo uma importante corrente de solidariedade durante o Outubro Rosa.





Clube da Música

O Clube da Música comemora, nesta quarta- feira (21), a partir das 19 horas, seu aniversário de 10 anos com uma animada festa na Casa Lounge. Além de homenagens, e um show do Grupo Soul Bossa, os sócios do Clube subirão ao palco para cantar, sob a batuta do trio comandado pelo pianista e arranjador Roger Bezerra, acompanhado de Eliel Moura (baixo) e Marlon Aloir (bateria).