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Renata Rasseli

Designer Rejane Carvalho Leite lança nova coleção em Vitória; veja fotos

A profissional apresentou a coleção de móveis Cória para designers e arquitetos capixabas, na Stampa

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

20 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Carmem Dolores com a designer Rejane Carvalho Leite
Carmem Dolores com a designer Rejane Carvalho Leite: novidades para arquitetos e designers do ES.  Cloves Louzada

A convite da família Stampa, a designer Rejane Carvalho Leite, do Rio Grande do Sul,  veio a Vitória para apresentar com exclusividade sua nova coleção de móveis chamada Cória.


A designer bateu um papo descontraído com os profissionais capixabas e falou um pouco sobre suas inspirações e processo criativo. Inspirada na autocoria, um processo natural em que algumas plantas dispersam suas sementes por impulso próprio, iniciando novos ciclos, a coleção Cória reflete um novo momento na trajetória de Rejane Carvalho Leite, marcado pela autonomia criativa e pela liberdade de conduzir cada etapa do processo.  


A linha reúne 12 peças exclusivas entre poltronas, cadeira, mesa de jantar, banco, biombo e outras. Em Vitória, a coleção já está com exclusividade na loja Stampa.


Confira quem prestigiou o coquetel de lançamento da coleção na galeria de Cloves Louzada.

Jantar

Noite de inspiração espanhola

Noite de inspiração espanhola
Marcus Magalhães, Richardson Schmittel, Ana Cláudia Grobério, Idalberto Moro, Aderjânio Pedroni e Cesar Bressan Jefferson Rocio

A arte de Pablo Picasso inspirou uma experiência gastronômica especial no Hotel Senac Ilha do Boi. O jantar “Da Tela à Taça”, realizado na última quinta-feira (15), celebrou o encerramento da exposição de Picasso no Espírito Santo que marcou as comemorações dos 80 anos do Sesc e do Senac. A mostra atraiu mais de 52 mil pessoas no Palácio Anchieta. O jantar reuniu gastronomia, cultura e conhecimento, com participação de chefs, sommeliers e a diretoria da Fecomércio-ES. Na foto, o diretor de Relações Institucionais da Fecomércio, Marcus Magalhães; o diretor geral do Sesc e Senac, Richardson Schmittel; a vice-presidente do Sindilojas Vila Velha, Ana Cláudia Grobério; o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro; o presidente do Sindilojistas de Aracruz, Aderjânio Pedroni e o vice-presidente da Fecomércio, Cesar Bressan.

Som, sabor e movimento 

Tereza Aragão escolheu o Dia Mundial do Champanhe, nesta sexta-feira (23), para dar início ao seu mais novo e sofisticado projeto sensorial: o 5 Sentidos Bay. O encontro de estreia, que acontece a partir das 18h30, no Dantas Tennis Lounge, terá como ponto de partida a Audição. A proposta conecta alta gastronomia, moda e saúde integrativa. Na programação, desfile em movimento com peças exclusivas da Maison Form e um painel especial batizado de "Escutar o corpo", comandado pelas médicas e embaixadoras da noite Dra. Juliana Alvim, Dra. Priscila Passamani e Dra. Isabella Redighieri. Na gastronomia assinada por Tereza, tudo foi pensado para ser escutado — do estalo das bolhas de champanhe à crocância das cestinhas de tartare e ao chiado do queijo brie derretendo nos pequenos fogareiros. 


Save the date
Marianne Limonge vai celebrar seus 50 anos, no próximo dia 5 de novembro, na Casa Lounge, em Vitória. 


Reforma tributária

Coordenadora da Câmara Temática de Gestão Pública do CRA-ES, Rachel Freixo, aceitou o desafio de conduzir um ciclo de palestras, no interior do Espírito Santo, sobre a Reforma Tributária. Tributarista e especialista em gestão, ela vai no próximo dia 26, em Linhares, e dia 5 de novembro, em Aracruz, para abordar os impactos das mudanças tributárias e mostrar como empresas e profissionais podem se preparar para os novos desafios e oportunidades.


Engenharia

O professor da Unidade de Engenharia da FAESA, Milton Carvalho Bernardo, esteve em  Aracaju nesta última semana, onde participou da 81ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA). Também conselheiro do Crea-ES, ele integra a comitiva capixaba no encontro, que tem como tema “Inovação e Engenharia para Desenvolver o Brasil”.


Solidariedade em rosa 

As sócias do SVMP Advogados serão madrinhas da Loja Outubro Rosa 2026, iniciativa da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), que arrecada recursos para o cuidado de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS no Hospital Santa Rita. A ação será realizada nesta quinta-feira (22), das 18h às 21h, no Shopping Vitória, e contará com a participação de Ana Carolina Lima, Bruna Daros, Camila Correa, Carolliny Hellen, Daniela Oliveira, Dyna Hoffmann, Emmanuelle Braga, Helena Totola, Karoline Carvalho, Mariana Gabetto, Mariany Flausino, Marina Balbino, Monique Kuster e Nivea Mikaella. A cada produto adquirido na loja, o público contribui para o atendimento e o cuidado de pacientes oncológicos, fortalecendo uma importante corrente de solidariedade durante o Outubro Rosa.

Clube da Música

O Clube da Música comemora, nesta quarta- feira (21), a partir das 19 horas,  seu aniversário de 10 anos com uma animada festa na Casa Lounge. Além de homenagens, e um show do Grupo Soul Bossa, os sócios do Clube subirão ao palco para cantar, sob a batuta do  trio comandado pelo pianista e arranjador Roger Bezerra, acompanhado de Eliel Moura (baixo) e Marlon Aloir (bateria). 

Em Vitória

Debate sobre recuperação judicial

Rodrigo Júdice, Daniela Tapxure, Joice Ruiz Bernier, Gabriela Campostrini e Luciano Fiorot
Rodrigo Júdice, Daniela Tapxure, Joice Ruiz Bernier, Gabriela Campostrini e Luciano Fiorot Divulgação

O advogado Rodrigo Júdice, sócio-fundador do escritório Abreu Júdice Advogados, foi um dos convidados do 3º Ciclo de Debates da TMA Brasil, promovido pela associação internacional sem fins lucrativos focada em gestão, reestruturação e recuperação de empresas em crise. Na quarta-feira (14), Júdice compôs o painel “Turnaround na prática: gestão de crise, governança e execução”, que contou com a advogada Gabriela Campostrini e o juiz do TJES Luciano Antonio Fiorot, além de Daniel Carnio Costa, professor da PUC/SP e da Uninove/SP, como moderador. Em sua exposição, Rodrigo Júdice falou sobre como manter a empresa em operação durante a recuperação judicial, considerando o papel dos credores parceiros, o fornecimento de insumos essenciais em condições diferenciadas, o financiamento no processo e os precedentes do STJ sobre o tema. O evento é realizado no auditório da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (EMES), em Vitória.


Em sua apresentação, Rodrigo Júdice também destacou o caso da Americanas para ilustrar como a parceria entre empresas em recuperação judicial e seus credores pode viabilizar a continuidade das operações. O advogado abordou ainda o financiamento DIP,  o chamado Debtor-in-Possession Financing, que é um empréstimo concedido a uma empresa que já se encontra em processo de recuperação judicial. Ele é destinado à entrada de novos recursos. Rodrigo Júdice chamou atenção para a situação dos sócios que atuam como avalistas das dívidas empresariais. Como alternativa, defendeu a negociação de condições que estimulem a colaboração dos credores e permitam aos sócios contribuir financeiramente para a recuperação dos negócios. O debate torna-se ainda mais relevante, considerando-se o aumento de casos de recuperação judicial no país.

Outubro Rosa
Isabela Cordeiro, Kelly Kiefer e Maria Clara Mendonça
As promotoras de Justiça Isabela Cordeiro e Maria Clara Mendonça receberam familiares e amigos na Loja Outubro Rosa da AFECC, no Shopping Vitória, nesta sexta-feira (16) em prol do combate ao câncer de mama. Por um dia, elas assumiram a loja que vende produtos da Campanha Outubro Rosa. Todo o dinheiro arrecadado é destinado ao tratamento de pacientes oncológicos do SUS no Hospital Santa Rita. Na foto: Isabela Cordeiro, Kelly Kiefer e Maria Clara Mendonça. Divulgação

Mercado imobiliário

Empreendimentos práticos e funcionais 

Atenta às transformações do mercado imobiliário, a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes, vem apostando em empreendimentos compactos, práticos e altamente funcionais e a Praia do Suá tornou-se um dos principais cenários dessa tendência. Em um de seus projetos recentes no bairro, em fase final de comercialização, o conceito de moradia inteligente se materializa em soluções que facilitam o dia a dia dos moradores: tecnologia, plantas otimizadas e áreas comuns conectadas às novas demandas de mercado. Entre os diferenciais estão o mini market dentro do condomínio, que permite compras rápidas sem sair de casa; o bicicletário com ferramentas compartilhadas, espaço delivery e estações de recarga para veículos elétricos.

Parabéns pra você!
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Ariosto Santos comemora seu aniversário junto com os filhos Ariosto Neto e Arthur Schwab e a esposa Shirley Santos. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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