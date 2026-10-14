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Renata Rasseli

Designer Lara Calmon apresenta nova coleção em Vila Velha

A anfitriã lançou Vere Brasilis, da marca Yolandda Calmon, em coquetel no Ateliê de Cerâmica Tetê Lordello, na Prainha

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Lara Calmon e Cláudio Saade
A anfitriã Lara Calmon e Cláudio Saade: na noite de lançamento da coleção "Vere Brasilis".  Cloves Louzada

A designer e gemóloga Lara Calmon apresentou sua coleção autoral Vere Brasilis, da marca Yolandda Calmon, em coquetel no Ateliê de Cerâmica Tetê Lordello, na Prainha, em Vila Velha. A coleção é inspirada nas riquezas naturais e na identidade brasileira.  A noite  também celebrou o primeiro aniversário do ateliê. A decoração foi de Bruna Medeiros, música da DJ Larissa Tantan e bufê by Edna Jabour. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

Outubro Rosa
a pró-reitora da FAESA, Carla Letícia Alvarenga Leite; a diretora da instituição, Daniela Theodoro; Marilucia Silva Dalla, coordenadora
O Outubro Rosa ganhou espaço no Campus Vitória da FAESA com um estande da Loja Oficial Afecc Outubro Rosa. A ação uniu conscientização e solidariedade: a compra dos produtos contribui para o cuidado de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS no Hospital Santa Rita. Na foto: a pró-reitora da FAESA, Carla Letícia Alvarenga Leite; a diretora da instituição, Daniela Theodoro; Marilucia Silva Dalla, coordenadora da Unidade de Gestão e Negócios da FAESA e presidente da Affec - Hospital Santa Rita; e Fabíola Stem Lopes, gerente Financeiro e de Recursos Humanos da FAESA.
 Divulgação

Festa

Soul Bossa animará festa de 10 anos do Clube da Música

Formado por Adroaldo Fonseca (guitarra), Bira Martinelli (bateria), Paulo Rogério (piano), Aurenir Java( trompete), Márcio Ferreira (baixo) e  Vitor Lima (sax), o grupo Soul Bossa será uma das atrações da festa de 10 anos do Clube da Música, marcada para o próximo dia 21, na Casa Lounge.  O Soul Bossa revisita a obra de João Donato, além de sucessos da bossa e do jazz, prestigiando um repertório instrumental. Durante a festa, marcada para as 19 horas, também se apresentarão os sócios do Clube que, há uma década, mantém viva a chama da boa música.

Parceria
Joana Barbosa e o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, preparam a futura residência da família no Taj Home Resort. O projeto de interiores tem assinatura da amiga e arquiteta Karol Simonasse, que também concebeu a arquitetura do oásis de luxo. O casal esteve em São Paulo com a arquiteta garimpando tecidos e acabamentos sob medida a dois meses da entrega das chaves. O projeto marca a estreia de Karol no design de móveis. Divulgação

Edição 2026

Descontos exagerados

De 14 a 18 de outubro, o Exagerado de Victor de Castro,  ocupa o Pavilhão de Carapina, na Serra, com mais de 300 lojistas, grandes marcas e descontos de até 90%. A novidade desta edição é o Feirão de Veículos Descontos Exagerados, com mais de 500 carros novos e seminovos, incluindo modelos elétricos, híbridos e a combustão. O evento também terá mais de 40 operações gastronômicas, shows, DJs e atrações para toda a família.

Visita ilustre
Bia Delmaestro e Mariana Xavier
A atriz Mariana Xavier fez uma escala gastronômica em Vitória nesta semana para almoçar no Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho, antes de seguir viagem para Cachoeiro de Itapemirim. No Sul do Espírito Santo, a artista sobe ao palco com o espetáculo solo “Antes do Ano que Vem”. Extremamente simpática, Mariana relembrou a época de adolescente em Vitória. Após a refeição, a atriz fez questão de posar ao lado da chef Bia Delmaestro. Divulgação

Outubro Rosa
As promotoras de Justiça Isabela Cordeiro e Maria Clara Mendonça também aderiram à campanha Outubro Rosa 2026 da AFECC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Na próxima sexta-feira (16), das 13h às 17h, as duas serão responsáveis pela Loja Outubro Rosa, próximo à Padaria Monza, no 1º piso do Shopping Vitória. Cada produto adquirido na lojinha terá o valor destinado totalmente para o cuidado de pacientes oncológicos do SUS no Hospital Santa Rita.

Em São Paulo
A Globalsys realiza nesta quarta-feira (14), em São Paulo, o GlobalDay, encontro que vai reunir lideranças empresariais para discutir como logística e tecnologia podem se transformar em diferenciais competitivos. Entre os participantes está Thiago Molino, CEO da Globalsys, ao lado de Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação, Marcelo Alexandre, diretor executivo de TI da Braveo, e Thiago Azevedo, diretor de Receita da BR Samor. O evento será às 19h, no Espaço Trinta Dezessete, em Pinheiros.

Em São Paulo 2
A dermatologista Dra. Alessandra de Melo esteve em São Paulo para acompanhar o lançamento do HA3 ElastYgen, novidade da ToskaniMed voltada aos cuidados com a pele. Atenta às inovações da dermatologia, a médica traz na bagagem novas tecnologias e tendências para compartilhar com seus pacientes em Vitória. O produto é uma inovação voltada para a melhoria da qualidade da pele, focando na regeneração cutânea e no estímulo à elastina. 

Opening
A marca capixaba Água Azul, da empresária Rayssa Thebaldi,  celebra mais uma conquista: a inauguração da segunda loja física, nesta sexta-feira (16), no Shopping Vitória. 
Casamento 
Vitor Porto e Leorrana Soave
Empresários e moradores de Viana, Vitor Porto e Leorrana Soave disseram sim-sim no domingo (11), na Casa Inhoá, em Vila Velha.    Arquivo pessoal

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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