Designer Lara Calmon apresenta nova coleção em Vila Velha

A designer e gemóloga Lara Calmon apresentou sua coleção autoral Vere Brasilis, da marca Yolandda Calmon, em coquetel no Ateliê de Cerâmica Tetê Lordello, na Prainha, em Vila Velha. A coleção é inspirada nas riquezas naturais e na identidade brasileira. A noite também celebrou o primeiro aniversário do ateliê. A decoração foi de Bruna Medeiros, música da DJ Larissa Tantan e bufê by Edna Jabour. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Festa
Soul Bossa animará festa de 10 anos do Clube da Música
Formado por Adroaldo Fonseca (guitarra), Bira Martinelli (bateria), Paulo Rogério (piano), Aurenir Java( trompete), Márcio Ferreira (baixo) e Vitor Lima (sax), o grupo Soul Bossa será uma das atrações da festa de 10 anos do Clube da Música, marcada para o próximo dia 21, na Casa Lounge. O Soul Bossa revisita a obra de João Donato, além de sucessos da bossa e do jazz, prestigiando um repertório instrumental. Durante a festa, marcada para as 19 horas, também se apresentarão os sócios do Clube que, há uma década, mantém viva a chama da boa música.
Edição 2026
Descontos exagerados
De 14 a 18 de outubro, o Exagerado de Victor de Castro, ocupa o Pavilhão de Carapina, na Serra, com mais de 300 lojistas, grandes marcas e descontos de até 90%. A novidade desta edição é o Feirão de Veículos Descontos Exagerados, com mais de 500 carros novos e seminovos, incluindo modelos elétricos, híbridos e a combustão. O evento também terá mais de 40 operações gastronômicas, shows, DJs e atrações para toda a família.
Outubro Rosa
As promotoras de Justiça Isabela Cordeiro e Maria Clara Mendonça também aderiram à campanha Outubro Rosa 2026 da AFECC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Na próxima sexta-feira (16), das 13h às 17h, as duas serão responsáveis pela Loja Outubro Rosa, próximo à Padaria Monza, no 1º piso do Shopping Vitória. Cada produto adquirido na lojinha terá o valor destinado totalmente para o cuidado de pacientes oncológicos do SUS no Hospital Santa Rita.
Em São Paulo 2
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