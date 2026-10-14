Designer Lara Calmon apresenta nova coleção em Vila Velha

Outubro Rosa

As promotoras de Justiça Isabela Cordeiro e Maria Clara Mendonça também aderiram à campanha Outubro Rosa 2026 da AFECC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Na próxima sexta-feira (16), das 13h às 17h, as duas serão responsáveis pela Loja Outubro Rosa, próximo à Padaria Monza, no 1º piso do Shopping Vitória. Cada produto adquirido na lojinha terá o valor destinado totalmente para o cuidado de pacientes oncológicos do SUS no Hospital Santa Rita.





Em São Paulo

A dermatologista Dra. Alessandra de Melo esteve em São Paulo para acompanhar o lançamento do HA3 ElastYgen, novidade da ToskaniMed voltada aos cuidados com a pele. Atenta às inovações da dermatologia, a médica traz na bagagem novas tecnologias e tendências para compartilhar com seus pacientes em Vitória. O produto é uma inovação voltada para a melhoria da qualidade da pele, focando na regeneração cutânea e no estímulo à elastina.





Opening

A marca capixaba Água Azul, da empresária Rayssa Thebaldi, celebra mais uma conquista: a inauguração da segunda loja física, nesta sexta-feira (16), no Shopping Vitória.

A Globalsys realiza nesta quarta-feira (14), em São Paulo, o GlobalDay, encontro que vai reunir lideranças empresariais para discutir como logística e tecnologia podem se transformar em diferenciais competitivos. Entre os participantes está, CEO da Globalsys, ao lado de Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação,, diretor executivo de TI da Braveo, e, diretor de Receita da BR Samor. O evento será às 19h, no Espaço Trinta Dezessete, em Pinheiros.