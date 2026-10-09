Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos consolida moda solidária na Grande Vitória
Renata Rasseli

Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos consolida moda solidária na Grande Vitória

Influenciadores, parceiros, convidados e as próprias moradoras do asilo dividiram a passarela em uma celebração de beleza em todas as idades, nesta quarta-feira (07)

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

09 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Thais Gois, Marianne Assbu, Stephany Pim e Nanda Trindade
Thais Gois, Marianne Assbu, Stephany Pim e Nanda Trindade: no comando do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos.  Camilla Baptistin

Emoção, moda e solidariedade deram o tom da noite que lotou a Casa Lounge na 4ª edição do Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Influenciadores, parceiros, convidados e as próprias moradoras do asilo dividiram a passarela em uma celebração de beleza em todas as idades, nesta quarta-feira (07). 


 A idealizadora do evento é Thais Gois, que atuou em parceria com Sedeney Tavares, superintendente executivo do Asilo dos Idosos de Vitória, e Anette Musso, voluntária do Asilo.


A apresentação ficou por conta da influenciadora e Miss ES 2017, Stephany Pim, em uma produção com show de Nano Vianna, buffet do chef Thiago Pauzen e open bar Bacco. 


Passaram pela passarela Andressa Amorim, Bruna Bezerra, Brunela Sgaria, Eliane Bianchi, Gabriela Varejão, Iêda Pontes, Jack Fantin, Janaína Gurgel, Josy Cogo, Júlia Bottechia, Lara Brotas, Lorena Dalla, Luzia Toledo, Marianne Pernambuco, Rachel Pires, Raigna Vasconcelos, Renata França, Renata Pimentel, Renata Rasseli, Silvana Sarmento, Taiana Paste e Thais Paste. As produções foram assinadas pela fashion stylist Nanda Trindade. 


O momento mais tocante foi a entrada das idosas do Asilo de Vitória, desfilando com peças doadas pelas próprias personalidades, em um gesto de afeto e acolhimento que arrancou aplausos da plateia. 


As roupas usadas no desfile, somadas às peças da ação “Loja Vazia”, do Shopping Vitória, abastecem o bazar beneficente instalado na Casa Lounge, com renda 100% revertida para o asilo, em áreas como alimentação, saúde e bem-estar. E quem quiser comprar com propósito ainda tem tempo: o bazar continua nesta sexta-feira (09), na Casa Lounge, das 11h às 20h.

Confira quem prestigiou a festa solidária na galeria de fotos de Camilla Baptistin. 

Painel

Ética institucional em debate
Williman Andrade, subdiretor de Sustentabilidade da ALES; Luciana Gomes Ferreira de Andrade, subprocuradora-geral de Justiça do Espírito Santo; Vanessa Tavares, diretora regional do IRELGOV no Espírito Santo; Gilberto Weber, secretário-executivo regional do IRELGOV no Espírito Santo; Nicholas Moreno, diretor de Parcerias e Unidades Regionais do IRELGOV; e Roberto Campos, conselheiro de Planejamento Estratégico do IRELGOV e CEO da FINDES. Divulgação

Ética institucional em debate

O compliance, a ética e a transparência nas empresas foram colocados em pauta no Painel IRELGOV ES | RIG e Compliance, evento que reuniu especialistas, associados e convidados na sede da Findes, em Vitória, nesta terça-feira (06). Promovido pelo O Instituto de Relações Governamentais do Espírito Santo (IRELGOV ES), o painel foi mediado por Vanessa Tavares, diretora regional do IRELGOV ES e gerente de Relações Institucionais da Vale no Espírito Santo, e contou com a participação de Pedro Cardoso, do compliance da AMT, Viviane Dias de Lima, da Findes, e Roberto Campos de Lima, diretor-geral da Findes, além do apoio de Gilberto Weber Neto, secretário regional do IRELGOV no Estado. O debate reforçou a importância da integração entre Relações Institucionais e Governamentais, compliance, ética e transparência na construção de relações institucionais cada vez mais qualificadas.

Em Brasília
Em Brasília, durante o Brasil Export - Fórum Nacional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração:
Em Brasília, durante o Brasil Export - Fórum Nacional de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração: Frederico Dias, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Thiago Miller, advogado; Luciana Mattar Vilela Nemer, advogada; Marcelo Fonseca, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM).  Divulgação

Presente

Dia das Crianças e orçamento

O Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12, movimenta o comércio e estimula o consumo das famílias.  Segundo o  Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Brasil terminou o mês de agosto com 73,71 milhões de consumidores inadimplentes. Nesse cenário, é preciso ficar atento às variações de preços e ao planejamento para que as compras não pesem no bolso. Para o educador financeiro da Sicredi Serrana, Creiciano Paiva, a data também pode ser aproveitada para introduzir as crianças em conversas simples sobre dinheiro. “O Dia das Crianças pode ser muito mais do que uma data de consumo. É uma oportunidade para os pais conversarem com os filhos sobre escolhas, prioridades e o valor do dinheiro. Quando a criança participa desse processo, mesmo que de forma adequada à sua idade, começa a compreender que nem tudo o que deseja precisa ser comprado imediatamente”, explica.

Saúde
Diego Viana, Diretor Regional do Grupo Athena Saúde Horácio Battistini, Diretor de Receitas da Athena Saúde Rafael Brum, Diretor técnico do Hospital Vitória Apart
Pacientes do SUS passarão a contar com cirurgias ortopédicas de quadril e joelho no Hospital Vitória Apart Serra, por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. A novidade foi oficializada nesta quarta-feira (7), durante a assinatura de um novo aditivo entre o Grupo Athena Saúde e o Ministério da Saúde. A iniciativa amplia o acesso a procedimentos especializados e reforça a parceria entre o setor público e a rede privada de saúde. Na foto: Diego Viana, Diretor Regional do Grupo Athena Saúde Horácio Battistini, Diretor de Receitas da Athena Saúde Rafael Brum, Diretor técnico do Hospital Vitória Apart Divulgação

4º Fórum Liberdade e Democracia 

O Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, desde 2013, chega à 14ª edição com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”. O Fórum acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

O evento é voltado para jovens e adultos - universitários, empresários, micro e pequenos empreendedores, economistas, cientistas políticos, entidades e lideranças de fomento, entre outros segmentos do setor.

Últimos dias

Quem ainda não conferiu a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo” tem poucos dias para visitar. Promovida pelo Sesc em comemoração aos seus 80 anos, a mostra segue até o dia 16 de outubro no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Com entrada gratuita o visitante poderá conferir 120 obras, entre trabalhos originais de Picasso, fotografias de Robert Capa e conjuntos especiais de Dora Maar e Françoise Gilot. A experiência inclui ainda três peças táteis inspiradas em cerâmicas do artista, uma iniciativa inédita no Brasil. E o feriadão é uma boa oportunidade! A exposição estará aberta normalmente na segunda-feira, 12 de outubro, das 9h às 16h.

Saúde
A QualiSaúde tem motivo de sobra para comemorar: em pouco mais de dois anos, a administradora capixaba saltou de 20 mil para 70 mil vidas na carteira,  um crescimento de nada menos que 250%. A marca coloca a empresa em outro patamar e mostra a velocidade com que o negócio vem crescendo.
Na Serra
Marcelo Uliana, Andrea Milholo, Paulo Menegueli, Ivan Aguilar, Marcia Lamas, Leonelle Lamas e Cassio Fassarella
O empresário Ildo Steffen mobilizou o PIB do food service e lideranças do Estado com a abertura da 9ª edição da Feinbares, no Steffen Centro de Eventos. Com curadoria voltada ao desenvolvimento regional, o ponto de encontro reuniu rodadas de negócios, tecnologia e aulas-show disputadas na Arena Milênio Show 26,  onde a chef Iaracy Ribeiro arrancou elogios com suas criações de fermentação natural, ao lado dos chefs Emerson Anunciação e Junior Del Pupo. Na foto: Marcelo Uliana, Andrea Milholo, Paulo Menegueli, Ivan Aguilar, Marcia Lamas, Leonelle Lamas e Cassio Fassarella. Cloves Louzada

Veja Também 

Tony Tabosa, Guto (Duets), Petrus (Ubando), Bruno Passoni, Nano Vianna, Juliano Nogueira (Picnic Dogs), Marcello Moraes, Bruno Araújo e Milena Ohtsuki

Fest Gastronomia 2026 é apresentado em lançamento na Rede Gazeta

Mary Helal

Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória

Vanda Canal, Cynthia Fernandes, Rafaella Vetorazzi, Carlos Marianelli, Daniella Cuzzuol, Luciana Brandão e Hélio Honorato

Carlos Marianelli recebe arquitetos e designers em seu novo endereço em Vitória

Rodrigo Barbosa, o tenista Fernando Meligeni e Joana Barbosa

Rodrigo e Joana Barbosa homenageiam tenista Fernando Meligeni em jantar em Vila Velha

RR Entrevista Giulia Moussalen e Pablo Pacheco, organizadores do Vital

"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Festa Festa de Aniversário Moda Solidariedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista é arremessado da Terceira Ponte
Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram
Imagem de destaque
Quando a aposta deixa de ser apenas entretenimento
Imagem de destaque
José de Abreu cobra artistas por silêncio político e cita Selton Mello e Giovanna Antonelli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados