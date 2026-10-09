Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos consolida moda solidária na Grande Vitória

Emoção, moda e solidariedade deram o tom da noite que lotou a Casa Lounge na 4ª edição do Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Influenciadores, parceiros, convidados e as próprias moradoras do asilo dividiram a passarela em uma celebração de beleza em todas as idades, nesta quarta-feira (07).
A idealizadora do evento é Thais Gois, que atuou em parceria com Sedeney Tavares, superintendente executivo do Asilo dos Idosos de Vitória, e Anette Musso, voluntária do Asilo.
A apresentação ficou por conta da influenciadora e Miss ES 2017, Stephany Pim, em uma produção com show de Nano Vianna, buffet do chef Thiago Pauzen e open bar Bacco.
Passaram pela passarela Andressa Amorim, Bruna Bezerra, Brunela Sgaria, Eliane Bianchi, Gabriela Varejão, Iêda Pontes, Jack Fantin, Janaína Gurgel, Josy Cogo, Júlia Bottechia, Lara Brotas, Lorena Dalla, Luzia Toledo, Marianne Pernambuco, Rachel Pires, Raigna Vasconcelos, Renata França, Renata Pimentel, Renata Rasseli, Silvana Sarmento, Taiana Paste e Thais Paste. As produções foram assinadas pela fashion stylist Nanda Trindade.
O momento mais tocante foi a entrada das idosas do Asilo de Vitória, desfilando com peças doadas pelas próprias personalidades, em um gesto de afeto e acolhimento que arrancou aplausos da plateia.
As roupas usadas no desfile, somadas às peças da ação “Loja Vazia”, do Shopping Vitória, abastecem o bazar beneficente instalado na Casa Lounge, com renda 100% revertida para o asilo, em áreas como alimentação, saúde e bem-estar. E quem quiser comprar com propósito ainda tem tempo: o bazar continua nesta sexta-feira (09), na Casa Lounge, das 11h às 20h.
Confira quem prestigiou a festa solidária na galeria de fotos de Camilla Baptistin.
Painel
Ética institucional em debate
O compliance, a ética e a transparência nas empresas foram colocados em pauta no Painel IRELGOV ES | RIG e Compliance, evento que reuniu especialistas, associados e convidados na sede da Findes, em Vitória, nesta terça-feira (06). Promovido pelo O Instituto de Relações Governamentais do Espírito Santo (IRELGOV ES), o painel foi mediado por Vanessa Tavares, diretora regional do IRELGOV ES e gerente de Relações Institucionais da Vale no Espírito Santo, e contou com a participação de Pedro Cardoso, do compliance da AMT, Viviane Dias de Lima, da Findes, e Roberto Campos de Lima, diretor-geral da Findes, além do apoio de Gilberto Weber Neto, secretário regional do IRELGOV no Estado. O debate reforçou a importância da integração entre Relações Institucionais e Governamentais, compliance, ética e transparência na construção de relações institucionais cada vez mais qualificadas.
Presente
Dia das Crianças e orçamento
O Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12, movimenta o comércio e estimula o consumo das famílias. Segundo o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Brasil terminou o mês de agosto com 73,71 milhões de consumidores inadimplentes. Nesse cenário, é preciso ficar atento às variações de preços e ao planejamento para que as compras não pesem no bolso. Para o educador financeiro da Sicredi Serrana, Creiciano Paiva, a data também pode ser aproveitada para introduzir as crianças em conversas simples sobre dinheiro. “O Dia das Crianças pode ser muito mais do que uma data de consumo. É uma oportunidade para os pais conversarem com os filhos sobre escolhas, prioridades e o valor do dinheiro. Quando a criança participa desse processo, mesmo que de forma adequada à sua idade, começa a compreender que nem tudo o que deseja precisa ser comprado imediatamente”, explica.
4º Fórum Liberdade e Democracia
O Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, desde 2013, chega à 14ª edição com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”. O Fórum acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
O evento é voltado para jovens e adultos - universitários, empresários, micro e pequenos empreendedores, economistas, cientistas políticos, entidades e lideranças de fomento, entre outros segmentos do setor.
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