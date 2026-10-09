Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos consolida moda solidária na Grande Vitória

Emoção, moda e solidariedade deram o tom da noite que lotou a Casa Lounge na 4ª edição do Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Influenciadores, parceiros, convidados e as próprias moradoras do asilo dividiram a passarela em uma celebração de beleza em todas as idades, nesta quarta-feira (07).





A idealizadora do evento é Thais Gois, que atuou em parceria com Sedeney Tavares, superintendente executivo do Asilo dos Idosos de Vitória, e Anette Musso, voluntária do Asilo.



A apresentação ficou por conta da influenciadora e Miss ES 2017, Stephany Pim, em uma produção com show de Nano Vianna, buffet do chef Thiago Pauzen e open bar Bacco.





Passaram pela passarela Andressa Amorim, Bruna Bezerra, Brunela Sgaria, Eliane Bianchi, Gabriela Varejão, Iêda Pontes, Jack Fantin, Janaína Gurgel, Josy Cogo, Júlia Bottechia, Lara Brotas, Lorena Dalla, Luzia Toledo, Marianne Pernambuco, Rachel Pires, Raigna Vasconcelos, Renata França, Renata Pimentel, Renata Rasseli, Silvana Sarmento, Taiana Paste e Thais Paste. As produções foram assinadas pela fashion stylist Nanda Trindade.





O momento mais tocante foi a entrada das idosas do Asilo de Vitória, desfilando com peças doadas pelas próprias personalidades, em um gesto de afeto e acolhimento que arrancou aplausos da plateia.





As roupas usadas no desfile, somadas às peças da ação “Loja Vazia”, do Shopping Vitória, abastecem o bazar beneficente instalado na Casa Lounge, com renda 100% revertida para o asilo, em áreas como alimentação, saúde e bem-estar. E quem quiser comprar com propósito ainda tem tempo: o bazar continua nesta sexta-feira (09), na Casa Lounge, das 11h às 20h.



Confira quem prestigiou a festa solidária na galeria de fotos de Camilla Baptistin.