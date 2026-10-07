Carlos Marianelli recebe arquitetos e designers em seu novo endereço em Vitória

Sob o comando do empresário Carlos Marianelli, o Grupo Compose amplia sua atuação no segmento de arquitetura, design e decoração com a chegada da Casa Dexco ao Espírito Santo. Inaugurada na noite de 1º de outubro, em Santa Lúcia, Vitória, a unidade é a primeira franquia da marca no Estado e passa a integrar o circuito de endereços voltados a profissionais e apaixonados por arquitetura e interiores na capital. À frente da nova operação está Mateus Marianelli, que assume como diretor da Casa Dexco Vitória. Confira quem passou por lá na galeria de Arthur Louzada.
Para famílias
Semana das Crianças no Iate
O Iate Clube do Espírito Santo preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. No dia 17 de outubro, o clube será palco de duas experiências distintas que prometem reunir famílias em torno do mar e da convivência. Pela manhã, das 8h às 11h, o cais do clube recebe a tradicional Pesca de Cais, uma atividade que reúne crianças e pais para uma manhã descontraída de pesca e diversão à beira d'água. À tarde, das 12h às 16h, é a vez do Festival Iate Kids tomar conta do clube. O espaço se transforma em um cenário de aventuras no fundo do mar, com brincadeiras e atrações pensadas para a criançada e para toda a família aproveitar junto. Será um dia inteiro de celebração, reafirmando o papel do Iate Clube como espaço de convivência, família e amor pelo mar.
Fé
Primeira corrida católica
Outubro Rosa
Adriana Delmaestro é madrinha desta quarta-feira (07), das 13h às 17h, da Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória.
Consciência e elegância
Sandra Demoner e Moisés Demoner recebem convidados no dia 14 de outubro para um brunch de boas-vindas na Arte Assinada. O motivo é o lançamento da ação "Recicla", que segue até 13 de novembro trazendo peças assinadas por designers com pegada sustentável. São caminhos de mesa, guardanapos, porta-óculos, bolsas e até alta costura com retalhos de couro, reutilizando tecidos nobres de mostruários.
Nova exposição
Gorete Thorey convida para a abertura da exposição "Peles Tecidas", da artista têxtil Lorena Bruno, que vive e trabalha em Uberlândia (MG), no próximo dia 21 de outubro, na galeria Via Thorey.
No Rio
A biomédica capixaba Cimara La Belle parte nesta quarta-feira (07) para o Rio de Janeiro, onde cumpre uma série de atendimentos. Entre suas pacientes está a atriz Vanessa Giácomo, que procurou Cimara há alguns meses para cuidar do melasma. Criadora do Método Célula, a biomédica contabiliza mais de 55 mil pessoas atendidas ao longo de sua trajetória e já expandiu sua atuação para diferentes estados do país e para o exterior.
Bons drinques
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