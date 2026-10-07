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Renata Rasseli

Carlos Marianelli recebe arquitetos e designers em seu novo endereço em Vitória

O empresário celebra a chegada da Casa Dexco ao Espírito Santo, em Santa Lúcia

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

07 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Vanda Canal, Cynthia Fernandes, Rafaella Vetorazzi, Carlos Marianelli, Daniella Cuzzuol, Luciana Brandão e Hélio Honorato
Vanda Canal, Cynthia Fernandes, Rafaella Vetorazzi, Carlos Marianelli, Daniella Cuzzuol, Luciana Brandão e Hélio Honorato Arthur Louzada

Sob o comando do empresário Carlos Marianelli, o Grupo Compose amplia sua atuação no segmento de arquitetura, design e decoração com a chegada da Casa Dexco ao Espírito Santo. Inaugurada na noite de 1º de outubro, em Santa Lúcia, Vitória, a unidade é a primeira franquia da marca no Estado e passa a integrar o circuito de endereços voltados a profissionais e apaixonados por arquitetura e interiores na capital. À frente da nova operação está Mateus Marianelli, que assume como diretor da Casa Dexco Vitória. Confira quem passou por lá na galeria de Arthur Louzada. 

Coquetel
Isadora Duncan celebrou 10 anos de trajetória com encontro especial na Praia do Canto e Stephany Pim marcou presença
Isadora Duncan celebrou 10 anos de trajetória com encontro especial na Praia do Canto e Stephany Pim marcou presença. Thassia Vieira

Para famílias

Semana das Crianças no Iate

O Iate Clube do Espírito Santo preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. No dia 17 de outubro, o clube será palco de duas experiências distintas que prometem reunir famílias em torno do mar e da convivência. Pela manhã, das 8h às 11h, o cais do clube recebe a tradicional Pesca de Cais, uma atividade que reúne crianças e pais para uma manhã descontraída de pesca e diversão à beira d'água. À tarde, das 12h às 16h, é a vez do Festival Iate Kids tomar conta do clube. O espaço se transforma em um cenário de aventuras no fundo do mar, com brincadeiras e atrações pensadas para a criançada e para toda a família aproveitar junto. Será um dia inteiro de celebração, reafirmando o papel do Iate Clube como espaço de convivência, família e amor pelo mar.

Exposição
A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso; a vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sonia Lopes Victor; e a curadora Isabella Baltazar
A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso; a vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sonia Lopes Victor; e a curadora Isabella Baltazar durante a inauguração da exposição “Passagem”, realizada pelo Museu Vale na Galeria de Arte Espaço Universitário da Ufes (Gaeu). Com entrada gratuita, a exposição segue aberta à visitação até 30 de outubro. Felipe Amarelo

Fé 

Primeira corrida católica

Fiéis e atletas vão se reunir na próxima segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, para a primeira corrida católica de Vitória. A “Passos de Maria – Guiados pela Fé” terá corridas de 5 km e 10 km, além de caminhada de 5 km, e vai arrecadar recursos para a expansão da Paróquia São Camilo de Lellis, na Mata da Praia. A programação inclui bênção antes das largadas e missa campal na chegada, na Praia de Camburi.
Em São Paulo
Cristal Bastos e Ademir Carvalho Leite Júnior com Dariusz Urtnowski, tricologista da Polônia, e Shirley McDonald
Cristal Bastos e Ademir Carvalho Leite Júnior com Dariusz Urtnowski, tricologista da Polônia, e Shirley McDonald tricologista de Londres, durante o CIT 2026, em São Paulo, que trouxe ao Brasil especialistas de diferentes países para compartilhar conhecimento e novas perspectivas para a área.. Divulgação

Outubro Rosa

Adriana Delmaestro é madrinha desta quarta-feira (07), das 13h às 17h,  da Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória. 

Consciência e elegância
Sandra Demoner e Moisés Demoner recebem convidados no dia 14 de outubro para um brunch de boas-vindas na Arte Assinada. O motivo é o lançamento da ação "Recicla", que segue até 13 de novembro trazendo peças assinadas por designers com pegada sustentável. São caminhos de mesa, guardanapos, porta-óculos, bolsas e até alta costura com retalhos de couro, reutilizando tecidos nobres de mostruários.

Nova exposição
Gorete Thorey convida para a abertura da exposição "Peles Tecidas", da artista têxtil Lorena Bruno, que vive e trabalha em Uberlândia (MG), no próximo dia 21 de outubro, na galeria Via Thorey. 


No Rio 
A biomédica capixaba Cimara La Belle parte nesta quarta-feira (07) para o Rio de Janeiro, onde cumpre uma série de atendimentos. Entre suas pacientes está a atriz Vanessa Giácomo, que procurou Cimara há alguns meses para cuidar do melasma. Criadora do Método Célula, a biomédica contabiliza mais de 55 mil pessoas atendidas ao longo de sua trajetória e já expandiu sua atuação para diferentes estados do país e para o exterior. 


Bons drinques

Os empresários Stefano Di Mauro e Isabel de Lima prepararam uma programação especial para os apreciadores de bons drinques no Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha, em Vila Velha. No dia 9 de outubro, a casa celebra o mês do bartender com uma seleção de drinks que ganharão desconto especial durante o almoço e o jantar. Aperol Spritz, Negroni e Brasiliano são as estrelas da ação.
Fórum
Bruno Fardin, CEO da Blue Terminals, e Thiago Santos, presidente do LIDE Espírito Santo, no Fórum de Desenvolvimento Econômico
Bruno Fardin, CEO da Blue Terminals, e Thiago Santos, presidente do LIDE Espírito Santo, no Fórum de Desenvolvimento Econômico: no Fórum de Desenvolvimento Econômico. Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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