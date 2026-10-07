Carlos Marianelli recebe arquitetos e designers em seu novo endereço em Vitória

Outubro Rosa

Adriana Delmaestro é madrinha desta quarta-feira (07), das 13h às 17h, da Loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória.





Consciência e elegância

Sandra Demoner e Moisés Demoner recebem convidados no dia 14 de outubro para um brunch de boas-vindas na Arte Assinada. O motivo é o lançamento da ação "Recicla", que segue até 13 de novembro trazendo peças assinadas por designers com pegada sustentável. São caminhos de mesa, guardanapos, porta-óculos, bolsas e até alta costura com retalhos de couro, reutilizando tecidos nobres de mostruários.



Nova exposição

Gorete Thorey convida para a abertura da exposição "Peles Tecidas", da artista têxtil Lorena Bruno, que vive e trabalha em Uberlândia (MG), no próximo dia 21 de outubro, na galeria Via Thorey.





No Rio

A biomédica capixaba Cimara La Belle parte nesta quarta-feira (07) para o Rio de Janeiro, onde cumpre uma série de atendimentos. Entre suas pacientes está a atriz Vanessa Giácomo, que procurou Cimara há alguns meses para cuidar do melasma. Criadora do Método Célula, a biomédica contabiliza mais de 55 mil pessoas atendidas ao longo de sua trajetória e já expandiu sua atuação para diferentes estados do país e para o exterior.





Bons drinques

Os empresários Stefano Di Mauro e Isabel de Lima prepararam uma programação especial para os apreciadores de bons drinques no Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha, em Vila Velha. No dia 9 de outubro, a casa celebra o mês do bartender com uma seleção de drinks que ganharão desconto especial durante o almoço e o jantar. Aperol Spritz, Negroni e Brasiliano são as estrelas da ação.