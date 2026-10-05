"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Atrações do Vital 2026

No sábado (10), Leo Santana, Durval Lelys e Tomate comandam a programação dos trios elétricos. Leo Santana leva ao Vital um repertório de grandes sucessos e a força de um dos principais nomes da música baiana na atualidade. Durval Lelys, com décadas de trajetória no Carnaval, apresenta clássicos que atravessam gerações, enquanto Tomate encerra a programação do dia com a energia e a presença de palco que são marcas de suas apresentações nos circuitos de trio elétrico.





No domingo (11), Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva assumem os trios elétricos. Bell Marques leva ao Vital a experiência de uma trajetória marcada pelo axé e pelo Carnaval baiano, com sucessos como “Diga Que Valeu” e “Cabelo Raspadinho”. Xanddy Harmonia apresenta a mistura de pagode e Carnaval que se tornou uma das marcas de sua carreira, enquanto a Banda Eva completa a programação com sucessos que atravessam gerações e fazem parte da história do Carnaval brasileiro. A apresentação também terá um significado especial: será o último show de Felipe Pezzoni com a Banda Eva em Vitória. À frente dos vocais do grupo desde 2013, o cantor se despede após 14 anos de trajetória.





Além dos trios elétricos, o Vital 2026 terá quatro camarotes oficiais, cada um com programação própria: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana.





No Camarote Na Vista, o sábado terá Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos. No domingo, sobem ao palco Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.





O Muvuka recebe, no sábado, MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf. Já o Fervô terá Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar no sábado, enquanto o domingo será comandado por É o Tchan e DJ Fran Albuquerque. No Pega no Cavaco convida Mãe Joana, a programação de domingo também terá É o Tchan.