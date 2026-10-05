"Chame gente, chama todo mundo pro Vital", convidam Giulia Moussalem e Pablo Pacheco

Um dos hinos do Carnaval da Bahia, “Chame Gente”, de Moraes Moreira, inspirou o tema da edição 2026 do Vital, o carnaval forá de época de Vitória e a maior micareta da Região Sudeste. O hit traduz a força coletiva da festa e do trio elétrico e também virou a convocação dos organizadores Giulia Moussalem e Pablo Pacheco, entrevistados desta segunda-feira (05), do quadro RR Entrevista.
Segundo Giulia, o convite é para chamar os amigos, a turma das antigas, quem já viveu muitas edições e quem vai experimentar a festa pela primeira vez.
O Vital deste ano vai movimentar o Sambão do Povo neste sábado (10) e domingo (11), em meio ao feriadão de Nossa Senhora Aparecida, com uma novidade promete melhorar ainda mais a experiência dos foliões: neste ano, a festa começa mais cedo. Os portões serão abertos a partir das 16h30, antecipando o início da programação, que nas edições anteriores começava à noite, e permitindo que o público acompanhe os primeiros trios ainda com a luz do fim de tarde. A mudança coloca o pôr do sol entre os cenários do maior carnaval fora de época do Sudeste.
Atrações do Vital 2026
No sábado (10), Leo Santana, Durval Lelys e Tomate comandam a programação dos trios elétricos. Leo Santana leva ao Vital um repertório de grandes sucessos e a força de um dos principais nomes da música baiana na atualidade. Durval Lelys, com décadas de trajetória no Carnaval, apresenta clássicos que atravessam gerações, enquanto Tomate encerra a programação do dia com a energia e a presença de palco que são marcas de suas apresentações nos circuitos de trio elétrico.
No domingo (11), Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva assumem os trios elétricos. Bell Marques leva ao Vital a experiência de uma trajetória marcada pelo axé e pelo Carnaval baiano, com sucessos como “Diga Que Valeu” e “Cabelo Raspadinho”. Xanddy Harmonia apresenta a mistura de pagode e Carnaval que se tornou uma das marcas de sua carreira, enquanto a Banda Eva completa a programação com sucessos que atravessam gerações e fazem parte da história do Carnaval brasileiro. A apresentação também terá um significado especial: será o último show de Felipe Pezzoni com a Banda Eva em Vitória. À frente dos vocais do grupo desde 2013, o cantor se despede após 14 anos de trajetória.
Além dos trios elétricos, o Vital 2026 terá quatro camarotes oficiais, cada um com programação própria: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana.
No Camarote Na Vista, o sábado terá Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos. No domingo, sobem ao palco Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe.
O Muvuka recebe, no sábado, MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf. Já o Fervô terá Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar no sábado, enquanto o domingo será comandado por É o Tchan e DJ Fran Albuquerque. No Pega no Cavaco convida Mãe Joana, a programação de domingo também terá É o Tchan.