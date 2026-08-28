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Aquecimento

Vital: carnaval fora de época terá aquecimento com corrida e treino especial em Vitória

Evento acontecerá no dia 19 setembro e já tem ingressos disponíveis

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2026 às 15:21
Circuito Vital
Divulgação

Antes da energia do Vital tomar conta da capital, Vitória já começa a entrar no clima do evento. No dia 19 de setembro, a cidade recebe o Circuito Vital, no Na Vista, na Enseada do Suá, em uma programação que reúne esporte, bem-estar e entretenimento. A proposta é unir movimento e diversão em uma manhã pensada para quem gosta de cuidar da saúde sem abrir mão de boas experiências.

 

A proposta é transformar uma manhã de treino em uma experiência completa. A programação começa às 8h, com recepção e credenciamento, seguida por uma corrida de aquecimento no entorno do Na Vista. Na sequência, às 8h30, o público participa de um treino funcional. Depois da atividade, a experiência continua com uma programação especial de pós-treino, que terá música, ativações e happy hour, mas os detalhes serão mantidos em segredo e revelados como surpresa para quem participar do evento. Os ingressos já estão à venda pelo site da BlueTicket.

 

Segundo Giulia Moussallem, uma das organizadoras do Vital, a iniciativa parte de uma ideia simples: movimento também é diversão.

 

“Se o Vital reúne milhares de pessoas para celebrar a música, a energia e o encontro, o Circuito Vital propõe começar essa jornada de uma maneira diferente, colocando o corpo em movimento e reunindo pessoas em torno de uma manhã de bem-estar, diversão e conexão. Para quem gosta de esporte, é uma oportunidade de começar o dia cuidando da saúde. Para quem já está contando os dias para o Vital, é também uma forma de entrar antecipadamente no clima da festa”, explica.


Com o tema “Chame Gente”, o Vital 2026 reúne grandes nomes da música baiana e nacional, prometendo transformar Vitória no palco da maior festa de carnaval fora de época do Sudeste. O evento acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória.


O circuito principal será comandado por grandes nomes do axé. No sábado (10), sobem aos trios Tomate, Durval Lelys e Leo Santana. No domingo (11), a festa será encerrada por Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva, em uma programação que reúne clássicos do gênero e sucessos que atravessam gerações.

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