Cidade do ES volta a receber futebol profissional após 30 anos





Este sábado, 29 de agosto, será marcado por um acontecimento histórico para o combalido futebol capixaba: após 30 anos, a cidade de Guaçuí voltará a sediar uma partida de futebol profissional. O jogo, válido pelas última rodada da primeira fase da Série B do Capixabão, será entre Rive e Pinheiros, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.





Curiosamente, o mandante de campo, o Rive, é de Alegre, cidade vizinha de Guaçuí, na região do Caparaó capixaba.





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Mas o Rive parece que não está conformado em mandar seus jogos em estádios alheios. O clube alegrense, que vinha fazendo todos os seus compromissos no Estádio Arsílio Caiado Ferreira, do rival Comercial de Alegre, se prepara para retornar ao seu estádio próprio, na Arena Rive, com capacidade para 2 mil pessoas.