Nem a mais pacata cidade do ES escapa dos acidentes de trânsito

O Espírito Santo registrou, até o último dia 24 de agosto, 28.613 sinistros de trânsito. O número chama a atenção e revela que o problema alcança até mesmo os menores municípios capixabas. Nem Divino de São Lourenço, cidade menos populosa do Estado, ficou fora das estatísticas.





O pacato município da região do Caparaó contabilizou oito ocorrências no período. O número, naturalmente, está muito distante dos registrados nas cidades mais populosas. A Serra lidera o levantamento, com 4.918 casos, seguida por Vitória (4.349), Vila Velha (4.308) e Cariacica (2.650).





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Para o especialista em segurança pública e advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, os dados ajudam a dimensionar um problema que está diretamente relacionado à segurança no ir e vir pelas vias capixabas.





“Claro que os sinistros podem acontecer por desatenção ou por circunstâncias alheias à vontade dos condutores. Mas um número tão expressivo, com registros inclusive em cidades pequenas, revela a necessidade de fazer um raio-X do que vem acontecendo em cada município, identificando as causas e buscando medidas capazes de proteger o cidadão”, avaliou.