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Coluna Leonel Ximenes

Nem a mais pacata cidade do ES escapa dos acidentes de trânsito

Cidades da região da Grande Vitória lideram as estatísticas neste ano

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 03:15

Públicado em 

27 ago 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Motociclista morre em acidente de trânsito em Vitória Fernando Madeira

O Espírito Santo registrou, até o último dia 24 de agosto, 28.613 sinistros de trânsito. O número chama a atenção e revela que o problema alcança até mesmo os menores municípios capixabas. Nem Divino de São Lourenço, cidade menos populosa do Estado, ficou fora das estatísticas.


O pacato município da região do Caparaó contabilizou oito ocorrências no período. O número, naturalmente, está muito distante dos registrados nas cidades mais populosas. A Serra lidera o levantamento, com 4.918 casos, seguida por Vitória (4.349), Vila Velha (4.308) e Cariacica (2.650).


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Para o especialista em segurança pública e advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, os dados ajudam a dimensionar um problema que está diretamente relacionado à segurança no ir e vir pelas vias capixabas.


“Claro que os sinistros podem acontecer por desatenção ou por circunstâncias alheias à vontade dos condutores. Mas um número tão expressivo, com registros inclusive em cidades pequenas, revela a necessidade de fazer um raio-X do que vem acontecendo em cada município, identificando as causas e buscando medidas capazes de proteger o cidadão”, avaliou.

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Além da prevenção, o especialista destaca que é importante saber como agir depois de um acidente, já que as providências variam conforme a gravidade da ocorrência.


“Nos acidentes sem vítimas, a primeira preocupação deve ser garantir a segurança do local e, quando possível e seguro, retirar os veículos da via para não comprometer o trânsito. É importante registrar a ocorrência, reunir fotografias, dados dos veículos e dos envolvidos e preservar informações que possam ser necessárias posteriormente para discutir responsabilidade, ressarcimento de prejuízos ou eventual acionamento do seguro”, explicou.

E QUANDO HÁ VÍTIMAS?

Já quando há feridos, segundo Marçal, os cuidados devem ser redobrados. “Em acidentes com vítimas, a prioridade absoluta é o socorro. Deve-se acionar imediatamente o serviço de emergência e evitar movimentar a vítima, salvo se houver risco maior no local. Também é importante preservar a área para o trabalho das autoridades. Do ponto de vista jurídico, dependendo das circunstâncias, o caso pode gerar consequências nas esferas civil, administrativa e até criminal, além do dever de indenizar eventuais danos materiais, morais e despesas decorrentes do acidente”, afirmou.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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