Pela 1ª vez na história, Arquivo Público do ES terá segurança 24h

Fundado em 1908, o Arquivo Público do Espírito Santo passará a contar com um serviço de vigilância 24 horas por dia. A medida foi anunciada pelo diretor-geral da instituição, Cilmar Franceschetto, nesta quarta-feira (22), no dia seguinte ao incêndio que destruiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra. Segundo o diretor-geral, é a primeira que o órgão terá vigilância patrimonial permanente.
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O edital para contratação da empresa de segurança, por coincidência, foi publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (17), quatro dias antes do sinistro que atingiu o arquivo do TJ.
Pelos termos do contrato, válido por 24 meses, mas podendo ser renovado, quatro vigilantes, da empresa VSG, se revezarão nos sete dias da semana na segurança patrimonial do Arquivo Público do Estado, localizado no Centro de Vitória. O valor do contrato é de pouco mais de R$ 722 mil.
“A vigilância 24 horas tem caráter preventivo e visa proteger o patrimônio documental e físico do Arquivo Público. O serviço contribui para prevenir invasões, furtos, vandalismo e acessos não autorizados e possibilitar resposta imediata a ocorrências como princípios de incêndio, falhas em sistemas essenciais ou outros eventos que possam comprometer a integridade do acervo, das instalações e dos equipamentos”, afirmou Franceschetto.
A MISSÃO DO ARQUIVO PÚBLICO
O Arquivo Público do Espírito Santo é responsável pela gestão documental e guarda dos documentos gerados pelos diversos órgãos e secretarias do Governo do Estado, classificados conforme a procedência, formando assim os fundos documentais, sendo estes preservados em caráter definitivo, em função do seu valor probatório, histórico ou informativo.
O acervo é composto por aproximadamente 10 mil caixas de documentos, 3 mil mapas e plantas e 55 mil fotografias e negativos.
Entre eles, destacam-se cartas de liberdade, fotografias do Espírito Santo desde o final do século XIX, listas de entrada de imigrantes, jornais, livros e documentos relacionados à educação, além de diversos outros registros de grande valor histórico.
"É importante destacar que essa contratação não constitui uma medida isolada. O Arquivo Público vem realizando ações contínuas de fortalecimento da segurança, incluindo videomonitoramento, sistemas de detecção e combate a incêndio, adequações prediais e outras melhorias voltadas à preservação do patrimônio documental. Essas iniciativas somaram aproximadamente R$ 1,12 milhão", finlizou o diretor.
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