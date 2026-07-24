Pela 1ª vez na história, Arquivo Público do ES terá segurança 24h

Fundado em 1908, o Arquivo Público do Espírito Santo passará a contar com um serviço de vigilância 24 horas por dia. A medida foi anunciada pelo diretor-geral da instituição, Cilmar Franceschetto, nesta quarta-feira (22), no dia seguinte ao incêndio que destruiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra. Segundo o diretor-geral, é a primeira que o órgão terá vigilância patrimonial permanente.





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O edital para contratação da empresa de segurança, por coincidência, foi publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (17), quatro dias antes do sinistro que atingiu o arquivo do TJ.





Pelos termos do contrato, válido por 24 meses, mas podendo ser renovado, quatro vigilantes, da empresa VSG, se revezarão nos sete dias da semana na segurança patrimonial do Arquivo Público do Estado, localizado no Centro de Vitória. O valor do contrato é de pouco mais de R$ 722 mil.