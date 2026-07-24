Pesquisa eleitoral não é bola de cristal

Os políticos sabem, por experiência própria, que o eleitor decide o seu voto ao longo da campanha eleitoral. A intenção de voto de hoje pode não ser a mesma de amanhã. É por essa razão que a pergunta-chave das pesquisas é “se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria?” Como a eleição não será realizada hoje, a resposta não revela em quem o eleitor votaria meses, semanas, dias ou horas depois.





Outra questão importante que envolve as pesquisas eleitorais é se ela influencia o voto do eleitor. Sim, influencia na medida em que se trata de uma informação relevante que é, naturalmente, considerada pelo eleitor.





Mas é preciso entender que nem sempre essa influência conduz o eleitor a votar em quem aparece em primeiro lugar nos levantamentos. O eleitor, explicam os analistas, muitas vezes é levado a votar mais nas tendências de crescimento ou declínio de determinados candidatos. Isso explica a ocorrência de muitas viradas de última hora em que candidatos situados em segundo, terceiro ou até quarto lugar nas pesquisas acabam sendo eleitos nas urnas.





Fica aqui então uma sugestão para o ministro presidente do TSE: desista da sua proposta descabida de criação do selo de qualidade – ou selo de acurácia como consta da sua proposta – porque, em síntese, pesquisa de intenção de voto é somente isso, um levantamento que busca fotografar um momento da campanha. E não uma bola de cristal que se propõe a adivinhar o resultado de uma eleição que ocorrerá no futuro.



