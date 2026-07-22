Candidatos ao governo do ES terão gasto limite de R$ 7,1 milhões, define TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que os candidatos ao cargos eletivos nas eleições de outubro estão limitados a gastar o mesmo valor do pleito de 2022. Dessa forma, os concorrentes ao governo do Espírito Santo vão poder desembolsar até R$ 7,1 milhões na campanha, considerando o primeiro turno.





A decisão foi oficializada em portaria publicada pelo tribunal nesta terça-feira (21). Os limites de gastos são determinados com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução TSE nº 23.607/2019. Os tetos servem de referência para as despesas realizadas pelas campanhas eleitorais.





A portaria do TSE também define que o limite de gastos na campanha para os candidatos a governador e a senador varia de acordo com o tamanho do colégio eleitoral. Assim, recebem mais os Estados com mais eleitores.





No Espírito Santo, os candidatos ao governo terão limite de R$ 7.115.522,46. Caso a disputa vá para o segundo turno, haverá um acréscimo de até R$ 3.557.761,23 para gasto na campanha. Os candidatos a senador no Estado terão limite de gastos, cada um, de R$ 3.811.887,03.





Já os gastos de postulantes ao cargo de deputado serão fixos em todas as unidades da federação: R$ 3.176.572,53 para federal e R$ 1.270.629,01 para estadual.