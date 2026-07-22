O homem que comanda o mercado de café dos EUA vem ao ES

Uma das vozes mais influentes da cafeicultura mundial estará no Espírito Santo em agosto. O presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa a indústria e os importadores de café dos Estados Unidos, Bill Murray, é presença confirmada no Vitória Coffee Summit 2026 e será um dos destaques da programação do segundo dia do evento que está programado para os dias 20 e 21 de agosto, no Cais das Artes, em Vitória.





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Reconhecido internacionalmente por atuar diretamente nas discussões que moldam o mercado global do café, sua participação no Vitória Coffee Summit 2026 ocorre em um momento estratégico para a cafeicultura mundial.





Questões como geopolítica, acordos comerciais, sustentabilidade, mudanças climáticas e segurança alimentar têm alterado a dinâmica das exportações e ampliado a necessidade de diálogo entre os principais países produtores e consumidores. A presença do executivo no Espírito Santo coloca o Estado no centro dessas discussões.



Realizado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o Vitória Coffee Summit reunirá produtores, exportadores, cooperativas, indústrias, traders, instituições financeiras, pesquisadores, compradores internacionais e lideranças empresariais para discutir os desafios e as oportunidades que estão redesenhando a cadeia global do café.