O homem que comanda o mercado de café dos EUA vem ao ES

Uma das vozes mais influentes da cafeicultura mundial estará no Espírito Santo em agosto. O presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa a indústria e os importadores de café dos Estados Unidos, Bill Murray, é presença confirmada no Vitória Coffee Summit 2026 e será um dos destaques da programação do segundo dia do evento que está programado para os dias 20 e 21 de agosto, no Cais das Artes, em Vitória.
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Reconhecido internacionalmente por atuar diretamente nas discussões que moldam o mercado global do café, sua participação no Vitória Coffee Summit 2026 ocorre em um momento estratégico para a cafeicultura mundial.
Questões como geopolítica, acordos comerciais, sustentabilidade, mudanças climáticas e segurança alimentar têm alterado a dinâmica das exportações e ampliado a necessidade de diálogo entre os principais países produtores e consumidores. A presença do executivo no Espírito Santo coloca o Estado no centro dessas discussões.
Realizado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), o Vitória Coffee Summit reunirá produtores, exportadores, cooperativas, indústrias, traders, instituições financeiras, pesquisadores, compradores internacionais e lideranças empresariais para discutir os desafios e as oportunidades que estão redesenhando a cadeia global do café.
Integrando as comemorações pelos 80 anos do CCCV, o encontro foi concebido para conectar conhecimento, inovação, inteligência de mercado e geração de negócios.
Segundo o curador técnico do evento, Marcus Magalhães, trazer ao Espírito Santo uma liderança com influência direta nas decisões do principal mercado consumidor de café do mundo reforça o alcance internacional do Summit.
"Estamos reunindo pessoas que hoje participam efetivamente das decisões que impactam o mercado global do café. Bill Murray representa um dos principais elos entre os países produtores e o maior mercado consumidor do planeta", destaca.
QUEM É QUEM NO VITÓRIA COFFEE SUMMIT
Além de Bill Murray, o Vitória Coffee Summit já confirmou nomes de destaque da cafeicultura internacional, como Francisco Gómez, presidente da Unidade de Negócios de Café e Bebidas do Grupo Nutresa e presidente do Conselho da Associação Colombiana de Exportadores de Café (Asoexport); Nguyen Nam Hai, presidente da Vietnam Coffee-Cocoa Association (Vicofa), principal entidade representativa da cafeicultura vietnamita; Tina Cação, diretora de Vendas da JDE Peet's Brasil, uma das maiores empresas de café do mundo; e Antônio Cabrera, ex-ministro da Agricultura e uma das principais referências do agronegócio brasileiro.
Maior produtor brasileiro de café conilon e um dos principais exportadores do país, o Espírito Santo deverá colher cerca de 19 milhões de sacas em 2026, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
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