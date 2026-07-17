O que será feito para diminuir a bagunça no acesso a Santa Teresa





Os motoristas que enfrentam longos congestionamentos no acesso a Santa Teresa poderão ter um alívio antes da conclusão do Contorno de Fundão, prevista para 2028. É que a Ecovias Capixaba anunciou que realizará um estudo para implantar uma solução provisória no trecho do semáforo de Fundão, um dos principais gargalos da BR 101.





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O anúncio foi feito durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), que cobrou prazos e a execução das obras previstas no novo contrato da rodovia.





Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, a concessionária reconhece que o crescimento do fluxo de veículos tornou o trecho crítico, principalmente para quem segue em direção a Santa Teresa e a cidades da Região Serrana.





"Sabemos da dificuldade que existe para atravessar Fundão. O trânsito cresce dos dois lados da rodovia e o semáforo no acesso a Santa Teresa se tornou um ponto crítico. Por isso, contratamos um estudo para avaliar uma intervenção paliativa que reduza os impactos até a entrega do Contorno de Fundão. Em cerca de 60 dias teremos esse estudo concluído e vamos apresentá-lo à prefeitura. Se houver concordância, faremos o projeto executivo e os investimentos necessários", prometeu Amorim.