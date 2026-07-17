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Coluna Leonel Ximenes

O que será feito para diminuir a bagunça no acesso a Santa Teresa

Concessionária anuncia estudo para melhorar a fluidez no semáforo de Fundão, enquanto contorno não fica pronto

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

17 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Engarragamento na BR 101 em Fundão A Gazeta | Arquivo


Os motoristas que enfrentam longos congestionamentos no acesso a Santa Teresa poderão ter um alívio antes da conclusão do Contorno de Fundão, prevista para 2028. É que a Ecovias Capixaba anunciou que realizará um estudo para implantar uma solução provisória no trecho do semáforo de Fundão, um dos principais gargalos da BR 101


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O anúncio foi feito durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), que cobrou prazos e a execução das obras previstas no novo contrato da rodovia.


Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, a concessionária reconhece que o crescimento do fluxo de veículos tornou o trecho crítico, principalmente para quem segue em direção a Santa Teresa e a cidades da Região Serrana.


"Sabemos da dificuldade que existe para atravessar Fundão. O trânsito cresce dos dois lados da rodovia e o semáforo no acesso a Santa Teresa se tornou um ponto crítico. Por isso, contratamos um estudo para avaliar uma intervenção paliativa que reduza os impactos até a entrega do Contorno de Fundão. Em cerca de 60 dias teremos esse estudo concluído e vamos apresentá-lo à prefeitura. Se houver concordância, faremos o projeto executivo e os investimentos necessários", prometeu Amorim.

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Ele informou ainda que a concessionária já contratou estudos semelhantes em outros pontos considerados críticos da rodovia federal, como o acesso a Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na Serra e em Linhares.


"Sabemos que, em pouco tempo, será praticamente impossível conviver com a situação atual. O estudo vai indicar qual é a melhor solução para garantir mais fluidez até que o contorno esteja concluído", afirmou.

O Contorno de Fundão terá pouco mai de sete quilômetros de extensão
 Arte: Geraldo Neto

Durante a reunião, Amorim também confirmou que as obras do Contorno de Fundão começam até o fim deste mês. O empreendimento receberá investimento de R$ 247 milhões e deverá gerar cerca de 1.700 empregos.


"Já contratamos a equipe que vai iniciar a obra. Nosso principal desafio agora é concluir as desapropriações, mas a previsão é começar os trabalhos ainda neste mês. A expectativa é entregar os contornos de Fundão e Ibiraçu totalmente liberados ao tráfego até o fim de 2028", destacou.


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O Contorno de Ibiraçu já está em execução, com investimento de R$ 125 milhões e previsão de gerar aproximadamente 900 empregos.

CONTORNOS DESCARTADOS

Durante a apresentação, a Ecovias também informou que estudos realizados durante a elaboração do novo contrato concluíram que os contornos de Rio Novo do Sul, João Neiva e São Mateus não seriam a melhor alternativa. 


Segundo Roberto Amorim, as análises técnicas, que consideraram desapropriações, impactos ambientais e viabilidade econômica, apontaram que, nesses municípios, a solução mais adequada é a duplicação da rodovia dentro do traçado urbano existente.


Ao cobrar o andamento das obras, Gandini ressaltou que a Comissão de Fiscalização continuará acompanhando de perto o cumprimento do novo contrato da BR 101.


"Quem passa diariamente por Fundão sabe o transtorno que é ficar parado no acesso a Santa Teresa. Nossa função é cobrar soluções concretas e acompanhar cada etapa das obras para que os prazos sejam cumpridos. Não vamos permitir que se repita o atraso do contrato anterior. Vamos fiscalizar de perto cada compromisso assumido pela concessionária", afirmou o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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