O que será feito para diminuir a bagunça no acesso a Santa Teresa

Os motoristas que enfrentam longos congestionamentos no acesso a Santa Teresa poderão ter um alívio antes da conclusão do Contorno de Fundão, prevista para 2028. É que a Ecovias Capixaba anunciou que realizará um estudo para implantar uma solução provisória no trecho do semáforo de Fundão, um dos principais gargalos da BR 101.
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O anúncio foi feito durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), que cobrou prazos e a execução das obras previstas no novo contrato da rodovia.
Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Júnior, a concessionária reconhece que o crescimento do fluxo de veículos tornou o trecho crítico, principalmente para quem segue em direção a Santa Teresa e a cidades da Região Serrana.
"Sabemos da dificuldade que existe para atravessar Fundão. O trânsito cresce dos dois lados da rodovia e o semáforo no acesso a Santa Teresa se tornou um ponto crítico. Por isso, contratamos um estudo para avaliar uma intervenção paliativa que reduza os impactos até a entrega do Contorno de Fundão. Em cerca de 60 dias teremos esse estudo concluído e vamos apresentá-lo à prefeitura. Se houver concordância, faremos o projeto executivo e os investimentos necessários", prometeu Amorim.
Ele informou ainda que a concessionária já contratou estudos semelhantes em outros pontos considerados críticos da rodovia federal, como o acesso a Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na Serra e em Linhares.
"Sabemos que, em pouco tempo, será praticamente impossível conviver com a situação atual. O estudo vai indicar qual é a melhor solução para garantir mais fluidez até que o contorno esteja concluído", afirmou.
Durante a reunião, Amorim também confirmou que as obras do Contorno de Fundão começam até o fim deste mês. O empreendimento receberá investimento de R$ 247 milhões e deverá gerar cerca de 1.700 empregos.
"Já contratamos a equipe que vai iniciar a obra. Nosso principal desafio agora é concluir as desapropriações, mas a previsão é começar os trabalhos ainda neste mês. A expectativa é entregar os contornos de Fundão e Ibiraçu totalmente liberados ao tráfego até o fim de 2028", destacou.
O Contorno de Ibiraçu já está em execução, com investimento de R$ 125 milhões e previsão de gerar aproximadamente 900 empregos.
CONTORNOS DESCARTADOS
Durante a apresentação, a Ecovias também informou que estudos realizados durante a elaboração do novo contrato concluíram que os contornos de Rio Novo do Sul, João Neiva e São Mateus não seriam a melhor alternativa.
Segundo Roberto Amorim, as análises técnicas, que consideraram desapropriações, impactos ambientais e viabilidade econômica, apontaram que, nesses municípios, a solução mais adequada é a duplicação da rodovia dentro do traçado urbano existente.
Ao cobrar o andamento das obras, Gandini ressaltou que a Comissão de Fiscalização continuará acompanhando de perto o cumprimento do novo contrato da BR 101.
"Quem passa diariamente por Fundão sabe o transtorno que é ficar parado no acesso a Santa Teresa. Nossa função é cobrar soluções concretas e acompanhar cada etapa das obras para que os prazos sejam cumpridos. Não vamos permitir que se repita o atraso do contrato anterior. Vamos fiscalizar de perto cada compromisso assumido pela concessionária", afirmou o parlamentar.
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